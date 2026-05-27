Αναβάθμιση προσβασιμότητας στο Μουσείο Τυπογραφίας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Αναβαθμισμένη προσβασιμότητα στο Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη στο Βιοτεχνικό Πάρκο Χανίων, καθώς τοποθετήθηκαν δύο ειδικά αναβατόρια – καρέκλες για την εξυπηρέτηση ατόμων που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα.

Με τη νέα αυτή παρέμβαση, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα ασφαλούς και άνετης πρόσβασης στον 1ο όροφο του Μουσείου όπου φιλοξενείται η έκθεση με την Ιστορία της Γραφής, η έκθεση  εικαστικών βιβλίων «Μίτος στα όρια του Λαβυρίνθου» και η αίθουσα που είναι αφιερωμένη στη Φωτογραφία.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια του Μουσείου για τη μέγιστη δυνατή προσβασιμότητα και βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών, με στόχο έναν χώρο ανοιχτό και φιλικό προς όλους, χωρίς αποκλεισμούς
Το Μουσείο Τυπογραφίας, που εδώ και χρόνια υποδέχεται χιλιάδες επισκέπτες, σχολεία και φορείς από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, συνεχίζει να επενδύει με ιδίους πόρους τόσο στη διατήρηση και ανάδειξη της ιστορίας της Τυπογραφίας όσο και στη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στο κοινό του.
Υπενθυμίζεται ότι το Μουσείο είναι ανοιχτό για το κοινό Δευτέρα έως Παρασκευή, 9πμ-3μμ και Σάββατο 10πμ-3μμ πάντα με ξενάγηση.

Για επικοινωνία με το Μουσείο μπορείτε να καλείται στο   2821080090 ή να απευθύνεστε στο info@typography-museum.gr 

 

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

