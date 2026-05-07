Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τον Δήμο Χανίων

» Νέες λειτουργίες μέσω της πλατφόρμας eservices.chania.gr

Σε αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες προχώρησε ο Δήμος Χανίων, μέσω της πλατφόρμας eservices.chania.gr.

Κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου παρουσιάστηκε το νέο πλαίσιο εξυπηρέτησης πολιτών, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει, αναλυτική παρακολούθηση της πορείας κάθε αιτήματος,

προσωπική θυρίδα του κάθε πολίτη, όπου έχει συγκεντρωμένα όλα τα αιτήματα και τις απαντήσεις, που έχει λάβει από τον Δήμο Χανίων και δυνατότητα μεταφόρτωσης προσωπικών εγγράφων, που χρησιμοποιούνται συχνά σε αιτήσεις.

Η νέα πλατφόρμα είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Χανίων, όπως επισημάνθηκε με ασφαλή ταυτοποίηση μέσω κωδικών Taxisnet, οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήματα με πολύ πιο απλά βήματα, τα οποία πρωτοκολλούνται αυτόματα και προωθούνται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Χανίων κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης «πρόκειται για μια νέα πλατφόρμα, που συγκεντρώνει όλα αυτά που δημιουργήσαμε για τα επόμενα χρόνια, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στα αιτήματά τους και να παρακολουθούν την εξέλιξή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σημανδηράκης, κάνοντας λόγο για μία ακόμη ολοκληρωμένη υπηρεσία, «που μας θέτει στην αιχμή των εξελίξεων όσον αφορά στην έξυπνη διακυβέρνηση, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες με απόλυτη διαφάνεια 24 ώρες, 365 ημέρες και από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου να έρχονται σε επαφή με τις υπηρεσίες του Δήμου Χανίων».

Από μεριάς του ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Τάσος Αλόγλου, τόνισε πως «Πρόκειται για μία πλατφόρμα, που αποτελεί καλή πρακτική για όλους τους υπόλοιπους Δήμους, εξασφαλίζει αξιοκρατία, ισονομία και ο δημότης κερδίζει την άμεση επικοινωνία με τον Δήμο. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η απομακρυσμένη εξυπηρέτηση αποτελούν στόχο της δημοτικής μας αρχής και των υπηρεσιακών μας στελεχών».

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Σεβαστή Πολυχρονάκη, τόνισε ότι η νέα πλατφόρμα αποτελεί εξέλιξη του συστήματος, που υπήρχε στο παρελθόν για τα ηλεκτρονικά αιτήματα των πολιτών. «Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα καινοτόμο, όπου ο πολίτης μπορεί με πολύ λιγότερα βήματα, πιο απλά και πιο αποτελεσματικά να υποβάλλει ένα αίτημα, το οποίο δρομολογείται αυτόματα στην αρμόδια Υπηρεσία και έχει online παρακολούθηση με όλα τα βήματα του αιτήματος του στον Δήμο Χανίων. Ο πολίτης έχει την προσωπική του θυρίδα με τα αιτήματά του και τη διεκπεραίωση τους», ανέφερε η κα. Πολυχρονάκη.

Τέλος ο εμπορικός διευθυντής της εταιρίας Dataverse κ. Γιώργος Σιφονιός τόνισε ότι η πλατφόρμα σχεδιάστηκε με επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες του κοινού, προσφέροντας μια ευέλικτη και φιλική προς τον χρήστη εμπειρία. «Το σύστημα τώρα που έχει βγάλει στον αέρα ο δήμος Χανίων είναι ένα σύστημα το οποίο μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα όσον αφορά αρχικά τους ίδιους τους πολίτες, αλλά από εκεί και πέρα και για τους ίδιους τους υπαλλήλους, να μειώσει τους χρόνους και να δώσει άλλη ευελιξία στη διαχείριση των αιτημάτων των πολιτών» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Σιφονιός.