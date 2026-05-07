Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τον Δήμο Χανίων

Βασιλική Τωμαδάκη
» Νέες λειτουργίες μέσω της πλατφόρμας eservices.chania.gr

Σε αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες προχώρησε ο Δήμος Χανίων, μέσω της πλατφόρμας eservices.chania.gr.

Κατά τη διάρκεια Συνέντευξης Τύπου παρουσιάστηκε το νέο πλαίσιο εξυπηρέτησης πολιτών, το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει, αναλυτική παρακολούθηση της πορείας κάθε αιτήματος,

προσωπική θυρίδα του κάθε πολίτη, όπου έχει συγκεντρωμένα όλα τα αιτήματα και τις απαντήσεις, που έχει λάβει από τον Δήμο Χανίων και δυνατότητα μεταφόρτωσης προσωπικών εγγράφων, που χρησιμοποιούνται συχνά σε αιτήσεις.

Η νέα πλατφόρμα είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Χανίων, όπως επισημάνθηκε με ασφαλή ταυτοποίηση μέσω κωδικών Taxisnet, οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήματα με πολύ πιο απλά βήματα, τα οποία πρωτοκολλούνται αυτόματα και προωθούνται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Χανίων κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης «πρόκειται για μια νέα πλατφόρμα, που συγκεντρώνει όλα αυτά που δημιουργήσαμε για τα επόμενα χρόνια, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στα αιτήματά τους και να παρακολουθούν την εξέλιξή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σημανδηράκης, κάνοντας λόγο για μία ακόμη ολοκληρωμένη υπηρεσία, «που μας θέτει στην αιχμή των εξελίξεων όσον αφορά στην έξυπνη διακυβέρνηση, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες με απόλυτη διαφάνεια 24 ώρες, 365 ημέρες και από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου να έρχονται σε επαφή με τις υπηρεσίες του Δήμου Χανίων».

Από μεριάς του ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Τάσος Αλόγλου, τόνισε πως «Πρόκειται για μία πλατφόρμα, που αποτελεί καλή πρακτική για όλους τους υπόλοιπους Δήμους, εξασφαλίζει αξιοκρατία, ισονομία και ο δημότης κερδίζει την άμεση επικοινωνία με τον Δήμο. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η απομακρυσμένη εξυπηρέτηση αποτελούν στόχο της δημοτικής μας αρχής και των υπηρεσιακών μας στελεχών».

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής, Σεβαστή Πολυχρονάκη, τόνισε ότι η νέα πλατφόρμα αποτελεί εξέλιξη του συστήματος, που υπήρχε στο παρελθόν για τα ηλεκτρονικά αιτήματα των πολιτών. «Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα καινοτόμο, όπου ο πολίτης μπορεί με πολύ λιγότερα βήματα, πιο απλά και πιο αποτελεσματικά να υποβάλλει ένα αίτημα, το οποίο δρομολογείται αυτόματα στην αρμόδια Υπηρεσία και έχει online παρακολούθηση με όλα τα βήματα του αιτήματος του στον Δήμο Χανίων. Ο πολίτης έχει την προσωπική του θυρίδα με τα αιτήματά του και τη διεκπεραίωση τους», ανέφερε η κα. Πολυχρονάκη.

Τέλος ο εμπορικός διευθυντής της εταιρίας Dataverse κ. Γιώργος Σιφονιός τόνισε ότι η πλατφόρμα σχεδιάστηκε με επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες του κοινού, προσφέροντας μια ευέλικτη και φιλική προς τον χρήστη εμπειρία. «Το σύστημα τώρα που έχει βγάλει στον αέρα ο δήμος Χανίων είναι ένα σύστημα το οποίο μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ τα δεδομένα όσον αφορά αρχικά τους ίδιους τους πολίτες, αλλά από εκεί και πέρα και για τους ίδιους τους υπαλλήλους, να μειώσει τους χρόνους και να δώσει άλλη ευελιξία στη διαχείριση των αιτημάτων των πολιτών» ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Σιφονιός.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

