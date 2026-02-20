Ανατροπή στο Εφετείο Χανίων για δύο άνδρες: Αθώοι για τον βιασμό, ένοχοι για βίντεο και ναρκωτικά

Αθώοι κατά πλειοψηφία 4-3 για την κατηγορία της “κατάχρησης ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη” κρίθηκαν δύο άνδρες 28 και 26 ετών από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης στα Χανιά, ενώ αντίθετα καταδικάστηκαν για την καταγραφή της γενετήσιας πράξης σε βίντεο και τη διάθεση ναρκωτικής ουσίας (χασίς) σε 14 και 12 μήνες φυλάκιση αντίστοιχα.

Η δίκη έγινε χθες το πρωί, ενώ πρωτόδικα οι δύο άνδρες είχαν καταδικαστεί σε φυλάκιση με αναστολή και για την κατηγορία της “κατάχρησης ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη”.

Οι δύο άνδρες κατηγορούνταν ότι τον Αύγουστο του 2018 στο Ρέθυμνο, σε ηλικία τότε 20 και 18 ετών, εκμεταλλεύτηκαν τη μέθη μιας 24χρονης Φινλανδέζας και αφού την οδήγησαν στα βράχια δυτικά του λιμανιού του Ρεθύμνου, ένας εξ αυτών ήλθε σε σεξουαλική επαφή μαζί της και ο δεύτερος τραβούσε βίντεο, ενώ νωρίτερα της είχαν δώσει τσιγαραλίκι με χασίς.

Στις απολογίες του οι δύο άνδρες παραδέχθηκαν ότι το λάθος τους ήταν το βίντεο που τράβηξαν με την γενετήσια πράξη και υποστήριξαν πως η κοπέλα ήξερε τι έκανε, ήταν σε ευχάριστη διάθεση και είχε πιει, αλλά είχε συνείδηση των πράξεων της . Η κοπέλα δεν παραβρέθηκε, ωστόσο διαβάστηκε η κατάθεση της προανακριτικά που υποστήριζε πως οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύτηκαν τη μέθη της προκειμένου να έχουν σεξουαλική επαφή μαζί της.

Στην αγόρευση της η εισαγγελέας έδρας ζήτησε την ενοχή και των δύο όπως και πρωτόδικα με το ελαφρυντικό της μετεφηβικής ηλικίας. Αναφέρθηκε στο βίντεο που τράβηξαν και που παίχθηκε στην αίθουσα προκειμένου να το δουν δικαστές και ένορκοι λέγοντας πως η κοπέλα δεν είχε αντιληφθεί τις προθέσεις των δύο καθώς ήταν μεθυσμένη, «δεν είχε άμυνες, ήταν σε black out».

Συμπλήρωσε επίσης πως οι κατηγορούμενοι εκμεταλλεύτηκαν την αδυναμία της και ότι στο video φαίνεται ότι βρίσκεται σε σοκ, σε ταραχή με το πρόσωπο σφιγμένο, σαν να μην καταλάβαινε τι γίνονταν. Παρατήρησε επίσης πως στα μηνύματα που αντάλλαξαν οι κατηγορούμενοι την επόμενη ημέρα φαίνονταν να καυχώνται για την πράξη τους.