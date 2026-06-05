Ανατροπή στην υπόθεση με τους φερόμενους… διαρρήκτες – Δεν υπήρχε παραβίαση του σπιτιού

Δεν υπήρξε απόπειρα παραβίασης της οικίας του 55χρονου ομογενή από το Καζακστάν που ξυλοκόπησε τους δύο νεαρούς Αιγύπτιους στην Καλλιθέα, θεωρώντας ότι ήταν διαρρήκτες.

Σύμφωνα με την έρευνα της Ασφάλειας Αθηνών, όπως μετέδωσε το news247, ο 55χρονος ενημερώθηκε από την σύζυγό του ότι οι δύο νεαροί φωτογράφιζαν το σπίτι, τους υπέδειξε στον άντρα της και εκείνος τους ακολούθησε μέχρι την στάση του λεωφορείου όπου ξυλοκόπησε άγρια τον έναν.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί που συνέλαβαν και τον 55χρονο αλλά και τους δύο Αιγυπτίους 21 και 22 ετών, εκ των οποίων ο πρώτος είχε υποστεί βαριά τραύματα από ρόπαλο και χρειάστηκε η μεταφορά του στο Νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» για την παροχή των πρώτων βοηθειών.