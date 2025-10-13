menu
Ανατροπή πλεούμενου στην Γκάνα – 15 νεκροί, ανάμεσά τους 11 παιδιά

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Δεκαπέντε άνθρωποι πνίγηκαν προχθές Σάββατο όταν πλεούμενο αναποδογύρισε στη λίμνη Βόλτα, στη βορειοανατολική Γκάνα, ανακοίνωσαν χθες Κυριακή οι αρχές.

Τα ναυάγια στη λίμνη αυτή είναι συνηθισμένα: σε πολλές περιπτώσεις οφείλονται σε υπερφόρτωση των σκαφών ή σε συγκρούσεις με κορμούς δένδρων βυθισμένους στα νερά.

«Δυστυχώς, 11 από τα θύματα είναι παιδιά ηλικίας δύο ως 14 ετών (πέντε αγόρια και έξι κορίτσια)», ανέφερε η αρχή ναυτιλίας της Γκάνας σε ανακοίνωσή της, διευκρινίζοντας πως το πλεούμενο εκτελούσε δρομολόγιο από το χωριό Οκούμα στο χωριό Μπόβιμ.

Τα υπόλοιπα τέσσερα θύματα ήταν «ενήλικοι, τρεις γυναίκες και άνδρας», ηλικίας 18 ως 64 ετών», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Μόλις τέσσερις επιβαίνοντες στη βάρκα επέζησαν, σύμφωνα με τις αρχές.

Ειδικευμένη μονάδα έρευνας, στην οποία συμμετέχουν μέλη του πολεμικού ναυτικού, στάλθηκε στην περιοχή για να εξακριβώσει τα αίτια του δυστυχήματος και να αποδώσει τυχόν ευθύνες για παραβιάσεις των κανονισμών ασφαλείας.

Τα πρώτα στοιχεία των αρχών υποδεικνύουν υπερφόρτωση του σκάφους.

Η αρχή ναυτιλίας ανέφερε πως η έρευνα διενεργείται σε συνεργασία με το υπουργείο Μεταφορών.

Θα διεξαχθεί επιχείρηση ελέγχου της ασφάλειας στις όχθες της λίμνης Βόλτα ώστε οι αρχές να εγγυηθούν πως τηρούνται οι κανόνες όσον αφορά τον αριθμό των επιβατών πλεούμενων και την υποχρεωτική χρήση σωσιβίων, σύμφωνα με τις αρχές.

Τέτοια δυστυχήματα έχουν συχνά πολλά θύματα στο αφρικανικό κράτος, καθώς πολλά πλεούμενα δεν διαθέτουν επαρκή αριθμό σωσιβίων και πολλοί επιβάτες δεν ξέρουν κολύμπι.

Τον Αύγουστο, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε παρόμοιο δυστύχημα. Και, τον Μάιο του 2023, πανομοιότυπο συμβάν είχε στοιχίσει τη ζωή σε 18 επιβαίνοντες σε πλεούμενο.

