Περαιτέρω ανατιμήσεις της τάξης του 2% καταγράφηκαν στα οικοδομικά υλικά συνολικά τον Οκτώβριο εφέτος, καθώς για έναν ακόμη μήνα οι τιμές μειώθηκαν μόνο σε ηλεκτρική ενέργεια και σίδηρο οπλισμού.

Ειδικότερα, ανατιμήσεις σημειώθηκαν σε: Θερμαντικά σώματα (6%), Πλαστικούς σωλήνες (5,4%), Αγωγούς χάλκινους (4,7%), Κουφώματα αλουμινίου (4%), Έτοιμο σκυρόδεμα (3,5%), Τούβλα (3%), Πλακίδια γενικά- δαπέδου, τοίχου (2,9%), Πλαστικό, ακρυλικό, νερού (2,8%), Σωλήνες πλαστικούς, συνθετικούς, ινοτσιμέντου (2,7%), Ηλιακούς θερμοσίφωνες (2,6%), Τσιμέντο (2,4%), Ενισχυτικά κονιαμάτων και έτοιμου σκυροδέματος (2,4%) και Μαρμαρόπλακες (2,2%). Στον αντίποδα, οι τιμές κινήθηκαν καθοδικά σε: Ηλεκτρική ενέργεια (3,3%) και Σίδηρο οπλισμού (1,8%).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 2% τον Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2024, έναντι αύξησης 5,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2024 με το 2023.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,1% τον Οκτώβριο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Σεπτεμβρίου 2025, έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών το 2024.