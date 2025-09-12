menu
31 C
Chania
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Αναθεώρηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Βρεφικού Σταθμού Καλυβών

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Στην αναθεώρηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Βρεφικού Σταθμού Καλυβών προχωρά ο Δήμος Αποκορώνου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η Δημοτική Αρχή Αποκορώνου, με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στις νέες οικογένειες του τόπου μας, προχώρησε σε μια σημαντική απόφαση: την αναθεώρηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Βρεφικού Σταθμού Καλυβών.

Ο Βρεφικός Σταθμός ξεκίνησε να λειτουργεί με δυναμικότητα 13 βρεφών και με φορέα τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση, η οποία όμως πλέον έχει καταργηθεί. Σήμερα, αναγνωρίζοντας ότι οι ανάγκες των οικογενειών μας είναι πολλαπλάσιες και λαμβάνοντας υπόψη το μέλλον και τη βιωσιμότητα των νέων μας, αποφασίσαμε να αναβαθμίσουμε τις δυνατότητες του Σταθμού.

Με την υπογεγραμμένη απόφαση του Δημάρχου, η άδεια λειτουργίας επανακαθορίζεται και ο Βρεφικός Σταθμός Καλυβών μπορεί πλέον να φιλοξενεί έως 24 βρέφη, με ανώτατο όριο τα 26, παρέχοντας έτσι ανάσα και ουσιαστική στήριξη σε οικογένειες που αγωνίζονται καθημερινά για την ανατροφή των παιδιών τους.

Η κίνηση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια διοικητική πράξη. Είναι ένα μήνυμα εμπιστοσύνης και συμπαράστασης προς κάθε νέο ζευγάρι που αποφασίζει να ριζώσει στον τόπο μας, να δημιουργήσει οικογένεια, να επενδύσει στο μέλλον. Είναι μια πράξη που αποδεικνύει ότι ο Δήμος Αποκορώνου δεν μένει θεατής, αλλά στέκεται αρωγός και συνοδοιπόρος στον καθημερινό αγώνα των νέων γονιών.

Η στήριξη των παιδιών μας και η ενδυνάμωση του θεσμού της οικογένειας δεν είναι απλά μια υποχρέωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης· είναι ιερή παρακαταθήκη απέναντι στους προγόνους μας και δέσμευση απέναντι στις επόμενες γενιές.

Ο Αποκόρωνας συνεχίζει να επενδύει στη ζωή, στην προοπτική και στην ελπίδα.

Γιατί κάθε παιδί που γεννιέται και μεγαλώνει εδώ, είναι η ίδια η συνέχειά μας»

Ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης δήλωσε: “Στον Αποκόρωνα δίνουμε καθημερινά μάχη για να στηρίξουμε την οικογένεια και τα παιδιά μας. Ο Βρεφικός Σταθμός Καλυβών είναι ένας ζωντανός θεσμός που έρχεται να αγκαλιάσει τις ανάγκες των νέων γονιών και να τους δώσει τη δύναμη να συνεχίσουν με αξιοπρέπεια και σιγουριά τον αγώνα της ζωής. Η απόφασή μας να αυξήσουμε τη δυναμικότητά του δεν είναι μια τυπική ενέργεια· είναι μια πράξη αγάπης, ευθύνης και πίστης στις επόμενες γενιές. Ο Αποκόρωνας θα συνεχίσει να είναι δίπλα στους νέους μας, γιατί η ευημερία του τόπου μας ξεκινά από το γέλιο και την ελπίδα των παιδιών μας. “

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum