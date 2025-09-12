Στην αναθεώρηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Βρεφικού Σταθμού Καλυβών προχωρά ο Δήμος Αποκορώνου.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «η Δημοτική Αρχή Αποκορώνου, με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στις νέες οικογένειες του τόπου μας, προχώρησε σε μια σημαντική απόφαση: την αναθεώρηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Βρεφικού Σταθμού Καλυβών.

Ο Βρεφικός Σταθμός ξεκίνησε να λειτουργεί με δυναμικότητα 13 βρεφών και με φορέα τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση, η οποία όμως πλέον έχει καταργηθεί. Σήμερα, αναγνωρίζοντας ότι οι ανάγκες των οικογενειών μας είναι πολλαπλάσιες και λαμβάνοντας υπόψη το μέλλον και τη βιωσιμότητα των νέων μας, αποφασίσαμε να αναβαθμίσουμε τις δυνατότητες του Σταθμού.

Με την υπογεγραμμένη απόφαση του Δημάρχου, η άδεια λειτουργίας επανακαθορίζεται και ο Βρεφικός Σταθμός Καλυβών μπορεί πλέον να φιλοξενεί έως 24 βρέφη, με ανώτατο όριο τα 26, παρέχοντας έτσι ανάσα και ουσιαστική στήριξη σε οικογένειες που αγωνίζονται καθημερινά για την ανατροφή των παιδιών τους.

Η κίνηση αυτή δεν αποτελεί απλώς μια διοικητική πράξη. Είναι ένα μήνυμα εμπιστοσύνης και συμπαράστασης προς κάθε νέο ζευγάρι που αποφασίζει να ριζώσει στον τόπο μας, να δημιουργήσει οικογένεια, να επενδύσει στο μέλλον. Είναι μια πράξη που αποδεικνύει ότι ο Δήμος Αποκορώνου δεν μένει θεατής, αλλά στέκεται αρωγός και συνοδοιπόρος στον καθημερινό αγώνα των νέων γονιών.

Η στήριξη των παιδιών μας και η ενδυνάμωση του θεσμού της οικογένειας δεν είναι απλά μια υποχρέωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης· είναι ιερή παρακαταθήκη απέναντι στους προγόνους μας και δέσμευση απέναντι στις επόμενες γενιές.

Ο Αποκόρωνας συνεχίζει να επενδύει στη ζωή, στην προοπτική και στην ελπίδα.

Γιατί κάθε παιδί που γεννιέται και μεγαλώνει εδώ, είναι η ίδια η συνέχειά μας»

Ο Δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης δήλωσε: “Στον Αποκόρωνα δίνουμε καθημερινά μάχη για να στηρίξουμε την οικογένεια και τα παιδιά μας. Ο Βρεφικός Σταθμός Καλυβών είναι ένας ζωντανός θεσμός που έρχεται να αγκαλιάσει τις ανάγκες των νέων γονιών και να τους δώσει τη δύναμη να συνεχίσουν με αξιοπρέπεια και σιγουριά τον αγώνα της ζωής. Η απόφασή μας να αυξήσουμε τη δυναμικότητά του δεν είναι μια τυπική ενέργεια· είναι μια πράξη αγάπης, ευθύνης και πίστης στις επόμενες γενιές. Ο Αποκόρωνας θα συνεχίσει να είναι δίπλα στους νέους μας, γιατί η ευημερία του τόπου μας ξεκινά από το γέλιο και την ελπίδα των παιδιών μας. “