Αναταραχή και στα Χανιά από την πτώχευση Σουηδικής αεροπορικής εταιρείας

Αναταραχή και στα Χανιά προκαλεί η αίτηση πτώχευσης που κατέθεσε η αεροπορική εταιρεία Braathens International Airways. Πρόκειται για μια Σουηδική εταιρεία με μόλις 5 αεροσκάφη που μισθώνονταν απο Tour operator από τις Σκανδιναβικές χώρες και που στα Χανιά φέτος έφερε 20.000 περίπου επισκέπτες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Σουηδικού τύπου, η εταιρεία υπέβαλε αίτηση πτώχευσης λόγω έλλειψης ρευστότητας.

Για τους επισκέπτες που είχαν προγραμματιστεί να έλθουν τον Οκτώβριο με κάποια από τις πτήσεις της Braathens, ήδη οι tour operator έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία να μισθώσουν αεροσκάφη από άλλες εταιρείες ή να δρομολογήσουν δικά τους.