Αναστάτωση για τις απαλλοτριώσεις για το νέο ΒΟΑΚ σε Αποκόρωνα και Ρέθυμνο

«Μας παίρνουν την πρώτη κατοικία για το νέο ΒΟΑΚ δίνοντας μας γελοίες αποζημιώσεις» δήλωσαν το μεσημέρι της Τρίτης ιδιοκτήτες σπιτιών, καταστημάτων κυρίως όμως αγροτικών εκτάσεων που το δημόσιο θέλει να απαλλοτριώσει για το νέο ΒΟΑΚ.

Οι πέντε από τις έξι συνολικά αιτήσεις (5 για την Π.Ε. Ρεθύμνου και 2 για την Π.Ε. Χανίων – εκ των οποίων η μία ειναι κοινή, γι αυτό στο σύνολο τους ειναι έξι) συζητήθηκαν στο Μονομελές Εφετείο Χανίων σήμερα. Πρόκειται για τις αιτήσεις του Δημοσίου με σκοπό τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών, για τις ανάγκες του έργου κατασκευής του ΒΟΑΚ. Η μοναδική περίπτωση που πήρε αναβολή για τις 2 Ιουνίου ειναι αυτή που αφορά την περιοχή των Σισών.

Η νέα χάραξη σε Χανιά και Ρέθυμνο επηρεάζει 1.000 ιδιοκτήτες σύμφωνα με τους δικηγόρους. Στο μεν Ρέθυμνο ζητούν νέα χάραξη ειδικά στον κάμπο μετά το Ρέθυμνο μέχρι και τον Πάνορμο, ενώ στον Αποκόρωνα οι διαφωνίες έχουν να κάνουν κυρίως με τις πολύ χαμηλές αποζημιώσεις που προβλέπονται για τους ιδιοκτήτες.

ΧΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

« Είμαι κάτοικος Μαρουλά Ρεθύμνης και αυτή τη στιγμή ο ΒΟΑΚ μας απαλλοτριώνει, εμένα και της αδερφής μου, τις κατοικίες μας και το γεωτεμάχιο γύρω-γύρω . Είναι το μόνο περιουσιακό μας στοιχείο, δεν έχουμε κάπου αλλού να πάμε σε περίπτωση που μας βγάλει έξω!» δήλωσε η κ. Χρυσή Χούλη συμπληρώνοντας πως τα χρήματα που τους δίνονται είναι ελάχιστα και συγκεκριμένα «μας δίνουν 1460 ευρώ το τ.μ. το τετραγωνικό κατοικίας, τη στιγμή που η εμπορική αξία κυμαίνεται από 2.500 μέχρι 3000- 4000 το τμ. Εκτός του ότι μου απαλλοτριώνουν την κατοικία μου, που είναι και κάτι που δεν μπορώ να το ξαναβρώ, χάνω και το γύρω περιβάλλον με διαμορφωμένους χώρους, τα γκαράζ μου, τα δέντρα μου, τα πάντα. Κάτι που δύσκολα θα ξαναβρώ και ειδικά με αυτά τα λεφτά που μου δίνουν».

Στο ίδιο μήκος κύματος και η κ. Κατερίνα Κοκοτσάκη δήλωσε πως «η ενημέρωσή μας έγινε 10 μέρες πριν από το δικαστήριο! Μας αιφνιδιάσαν με σκοπό να μην προλάβουμε να προετοιμαστούμε νομικά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τόσο το ποσό της αποζημίωσης όσο το να αλλάξει η χάραξη τελείως. Δρόμο ΒΟΑΚ έχουμε. μπορεί να εκμεταλλευτούν τον υπάρχοντα ΒΟΑΚ και να σώσουμε τα σπίτια μας. Εμένα είναι η πρώτη μου κατοικία, το σπίτι μου καταστρέφεται! Χτίστηκε πριν έξι χρόνια χωρίς να με ενημερώσει η πολεοδομία ότι στο σημείο αυτό θα περάσει η νέα χάραξη». Η ίδια συμπλήρωσε πως η νέα χάραξη της παίρνει 2 στρ. και το ακίνητο της όχι μόνο δεν παίρνει αξία αλλά καταστρέφεται. « Λένε απλά “αποφασίζομεν και διατάσσομεν”. Μας τα παίρνουν όλα χωρίς να μας αποζημιώνουν σωστά. Είναι άγνωστο το πότε θα πάρουμε την αποζημίωση, ενώ θα μπούνε μέσα στα χωράφια μας αύριο».

ΑΛΛΑΓΗ ΧΑΡΑΞΗΣ

Κοντά στους κατοίκους βρέθηκαν και εκπρόσωποι φορέων του Ρεθύμνου, όπως ο κ. Δημήτρης Σερλής πρόεδρος των Τοπικών του Ρεθύμνου. Ο κ. Σερλής υποστήριξε πως με τη νέα χάραξη του ΒΟΑΚ «καταστρέφεται όλο το ανατολικό, βόρειο-ανατολικό μέτωπο, εκεί που είναι η ατμομηχανή της οικονομίας του Ρεθύμνου. Παίρνει σπίτια πρώτης κατοικίας που δεν έχουν που να πάνε οι άνθρωποι, καταστρέφει βίλες, καταστρέφει όλη τη ζώνη υψηλής παραγωγικότητας από ελιές μέχρι αβοκάντο, μέχρι αμπέλια, περνά από αυλές ξενοδοχείων, γίνεται μια τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή! Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο θέμα!». Ο κ. Σερλής ζήτησε να “παγώσει” η όλη διαδικασία καθώς εκτιμά πως καταστρέφεται ένα μεγάλο μέρος του Ρεθύμνου. «Δύο πράγματα έχει να δείξει το Ρέθυμνο: Την παλιά πόλη και το ανατολικό μέτωπο, δεν είναι δυνατόν σε μία απόσταση 500 μέτρων, και σε κάποια σημεία 100, να υπάρχουν εφτά δρόμοι! Ο παλαιός ΒΟΑΚ με τρεις δρόμους, ο νέος που θα γίνει με άλλους τρεις συν την παλιά εθνική. Σε μια μικρή απόσταση, θα υπάρχουν εφτά δρόμοι συν τους κόμβους, συν οτιδήποτε άλλο3. Αυτό καταλαβαίνετε ότι καταστρέφει ό,τι αναπτυξιακό υπάρχει στο Ρέθυμνο». Παράλληλα επανέλαβε το αίτημα για άλλη χάραξη. «Μιλάμε για μια εντελώς καινούργια χάραξη. Είχαμε κάνει και πρόταση· μάλιστα μπορούσε να πάει νότια, σε μια ευρεία παράκαμψη, να περάσει από οικισμούς που δεν έχουν αναπτυχθεί. Η απόσταση ήταν 27 χιλιόμετρα ενώ ο υφιστάμενος είναι 24 και να μπορέσει να γίνει αυτό το πράγμα. Υπήρχε άλλη πρόταση η οποία είχε περάσει από τη Βουλή και την είχε εγκρίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και είχε γίνει η πρώτη φάση του διαγωνισμού ενδεχομένως με τον υφιστάμενο».

Κάτοικοι της περιοχής ετοιμάζουν και σύλλογος στον οποίο αντιπρόεδρος είναι ο κ. Στέλιος Μουντριανάκης. «Η περιοχή που μένω είναι το Άδελε, και η Πηγή και τα επόμενα χωριά πλήττονται από τη χάραξη και κατασκευή του νέου ΒΟΑΚ. Θα πρέπει να το δούν και γι’ αυτό είμαστε εδώ πέρα, για να υποστηρίξουμε τα δίκαια των πολιτών, του κόσμου, προκειμένου ο νέος ΒΟΑΚ που θα γίνει να μη δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα στον κόσμο παρά αυτά τα οποία καλείται να λύσει, τα κυκλοφοριακά» υπογράμμισε και πρόσθεσε πως «δεν είναι θέμα χρημάτων, Τα χρήματα ούτως ή άλλως είναι λίγα, δεν έχουν να κάνουν καθόλου με την εμπορική ή την αγοραία αξία των ακινήτων. Το θέμα είναι ότι καταστρέφεται η ζωή του τόπου, καταστρέφονται όλα όσα υπάρχουν και καθορίζουν τον τόπο μας. Μεταβάλλεται εντελώς το περιβάλλον, μεταβάλλεται εντελώς η παραγωγή, μεταβάλλονται τα πάντα. Ακόμα και τα θαλάσσια ρεύματα τα οποία διατρέχουν όλη την περιοχή μας, και αυτά μεταβάλλονται λόγω αυτών των έργων που θα γίνουν. » Και ο κ. Μουντριανάκης τόνισε την ανάγκη για «νέα μια διαφορετική χάραξη».

ΑΠΟΚΟΡΩΝΑΣ

Εκ των νομικών που συμπαρίστανται στους κατοίκους του Αποκόρωνα ο κ. Χρήστος Πραματευτάκης μίλησε για τη διαδικασία που ακολουθείται. «Αυτή η απαλλοτρίωση της Νέας Εθνικής Οδού, είναι μείζονος ενδιαφέροντος για την κυβέρνηση και για την Ελλάδα και γι’ αυτό το λόγο κινείται αυτή η διαδικασία το ταχύτερο δυνατόν ούτως ώστε να εκτελεστεί το έργο αυτό. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα; Ότι έχει οριστεί μία τιμή από έναν ελεγκτή, ο οποίος έχει δώσει τιμές για το έδαφος και για τα επικείμενα. Αυτή την τιμή αιτείται το ελληνικό δημόσιο και ζητάει από το δικαστήριο άμεσα να παραδώσουν, να υποχρεωθούν να παραδώσουν οι ιδιοκτήτες τ τα ακίνητά τους, ούτως ώστε να αρχίσει η διαδικασία προπαρασκευής και εκτελέσεως αυτού του συγκεκριμένου έργου. Η δε υποχρέωση εκ μέρους του δημοσίου να μην είναι μεγαλύτερη εν αρχή να παρακαταθέσει το 70% της ορισθείσης αποζημιώσεως.»

Για το ότι υπάρχουν πολλές διαφοροποιήσεις στις τιμές ανάλογα την καλλιέργεια, ή αν ένα οικόπεδο είναι χέρσο ή έχει οικοδομηθεί πάνω κτίσμα ο κ. Πραματευτάκης σχολίασε πως «όντως υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις και για τα επικείμενα, διότι υπάρχουν ακίνητα επί των οποίων λειτουργούν αυτή τη στιγμή ξενοδοχειακές μονάδες οι οποίες καταστρέφονται. Υπάρχουν ακίνητα που έχουνε σπίτια τα οποία κατοικούν οι άνθρωποι και τα οποία καταστρέφονται. Ο καθένας λοιπόν ιδιοκτήτης έχει μία ιδιαίτερη αίτηση όσον αφορά αυτή την απαλλοτρίωση. Ένας μεγάλος αριθμός εκ των ιδιοκτητών έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωση αυτής της απόφασης για την κήρυξη της συγκεκριμένης απαλλοτρίωσης επικαλούμενος διάφορους λόγους μεταξύ των οποίων περιβαλλοντολογικά θέματα. Επί των οποίων αιτήσεων δεν έχει εκδικαστεί ακόμα η υπόθεση και αναμένεται η έκδοσή της.»

Όπως εξήγησε ο δικηγόρος το δημόσιο θέλει να προχωρήσει άμεσα το έργο συμπληρώνοντας πως αυτό δεν είναι δίκαιο «διότι ο κάθε ιδιοκτήτης ο οποίος έχει με κόπο , πόνο και αίμα αποκτήσει ένα ακίνητο, αυτό το ακίνητο δεν μπορεί να το στερηθεί ξαφνικά χωρίς να μπορέσει να προσδιορίσει το τι ακριβώς θα κάνει. Και δεν μπορεί να στερηθεί αυτό το ακίνητο αν δεν λάβει την αποζημίωση. Πώς θα αντικαταστήσει αυτό το σπίτι του αυτός ο κακομοίρης ο άνθρωπος ο οποίος χάνει το σπίτι του και πού θα πάει μέχρι να πάρει τα χρήματα από το δημόσιο για να εγκατασταθεί; Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Εκεί πέρα είναι η ζωή των παππούδων του, των πατεράδων του, η δική του και δεν μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη να χάνει αυτή τη γη και αυτό το σπίτι. Θέλει λοιπόν ένα εύλογο χρονικό διάστημα και αυτό επικαλούμαστε εμείς οι δικηγόροι. Αυτό το ξαφνικό στη συγκεκριμένη απαλλοτρίωση δεν δικαιολογείται, διότι υπάρχει ο χρόνος ο επαρκής για να ξεκινήσουν αυτές οι εργασίες.»

Τη στήριξη του στους ιδιοκτήτες γης δήλωσε ο κ. Σταύρος Σταυρουλάκης εκ μέρους του Δήμου Αποκορώνου καθώς ο δήμαρχος απουσίαζε στο Ηράκλειο. Όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Το θέμα αφορά μεγάλο πλήθος δημοτών και έτσι όπως πάει να εφαρμοστεί την τελευταία στιγμή, με την ταχύτητα αυτή, καταφανέστατα προκαλεί αδικίες σε βάρος των δημοτών και προς όφελος του δημοσίου. Εμείς ζητάμε την αναβολή της υπόθεσης έως ότου αναρτηθεί το κτηματολόγιο, όσο το δυνατόν να επισπεύσουμε τη διαδικασία της εκδίκασης των αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες στη χάραξη που αφορά το ΒΟΑΚ. Δηλαδή κατά προτεραιότητα να γίνουν αυτά πρώτα ούτως ώστε να υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για την αξία των ακινήτων, γιατί έτσι όπως πάει να γίνει είναι το μόνο βέβαιο ότι θα αδικηθούν σχεδόν όλοι οι δημότες που κατέχουν ακίνητα στην περιοχή διέλευσης του ΒΟΑΚ. Καθημερινά υπάρχει προσέλευση κατοίκων στο Δήμο. Άλλοι εξοργισμένοι, άλλοι σε απόγνωση, ζητούν πληροφορίες να μάθουν τι ακριβώς γίνεται και δεν είμαστε σε θέση να τους δώσουμε την πληροφόρηση που ζητάνε και έχει δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση και γι’ αυτό το λόγο θέλουμε την αναβολή ούτως ώστε να τα δούμε προσεκτικά, να τα εξετάσουμε και όσο το δυνατό να προσπαθήσουμε να αποφευχθούν αδικίες εις βάρος των δημοτών.»

Και στον Αποκόρωνα εξήγησε ο κ. Σταυρουλάκης υπάρχουν κτίσματα που θα πρέπει να κατεδαφιστούν, μικρότερος αριθμός σε σύγκριση με το Ρέθυμνο, σημειώνοντας πως οι τιμές αποζημίωσης δεν ανταποκρίνονται επ’ ουδενί στην πραγματική αξία των περιουσιών συμπληρώνοντας ότι «εναι αστείες οι τιμές αυτές. Εκτός των άλλων έχουν έρθει πίνακες οι οποίοι αναφέρουν ιδιωτικές εκτάσεις ως δημόσιες και ρωτώντας τους ανθρώπους αυτούς μας λένε πως διαθέτουν και συμβόλαια και τα έχουν στο κτηματολόγιο. Παρά ταύτα δεν τους αναφέρει καθόλου. Επίσης η υπουργική απόφαση για τις απαλλοτριώσεις λήφθηκε το 2017. Τώρα έχουμε 2026, 9 χρόνια δηλαδή μετά δεν έχει γίνει τίποτα και έρχονται ξαφνικά σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα να τα ολοκληρώσουν όλα.! Δεν είναι σωστό ο τρόπος που πάει να γίνει αυτό το πράγμα το οποίο είναι πολύ σοβαρό.»

Για όλες τις υποθέσεις υπάρχουν επιτροπές του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων και του Δικηγορικού Συλλόγου Ρεθύμνου καθότι αφορά ακίνητα και στους δύο νομούς που εργάζονται σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες.