«Ανάσα ζωής» χωρίς καπνό: Από τη χηµική εξάρτηση στην ψυχική απελευθέρωση

Ακόµα και λίγα τσιγάρα την ηµέρα προκαλούν βλάβες σε εγκέφαλο, πνεύµονες, καρδιά, αγγεία. Η νικοτίνη επηρεάζει πάνω από 15 συστήµατα, διαταράσσει ύπνο, µνήµη, διάθεση. Η βλάβη ξεκινά από τα πρώτα χρόνια και συσσωρεύεται.Η αναστροφή των βλαβών ξεκινά σήµερα. Το κάπνισµα δεν είναι θέµα χαρακτήρα. Είναι θέµα απόφασης, υποστήριξης και σωστής καθοδήγησης. Και αν υπάρχει µια απόφαση που µπορεί να αλλάξει τη ζωή σου αλλά και τη ζωή των ανθρώπων που σε αγαπούν είναι αυτή. ∆εν χρειάζεσαι τέλεια θέληση. Χρειάζεσαι έναν λόγο και µια ηµεροµηνία. Όχι για να γίνεις «καλύτερος», αλλά για να θυµηθείς ποιος πραγµατικά είσαι χωρίς καπνό.

Η καλύτερη µέρα να το κόψεις ήταν χθες. Η δεύτερη καλύτερη είναι σήµερα.

«Πρέπει να έχω σιδερένια θέληση για να τα καταφέρω.»

Όχι. Η θέληση χτίζεται όσο εφαρµόζεις µικρούς στόχους.

«Και στο παρελθόν το είχα προσπαθήσει. Αφού το ξανάρχισα, απέτυχα…»

Όχι. Η υποτροπή δεν είναι αποτυχία – είναι στοιχείο της διαδικασίας. Οι περισσότερες επιτυχηµένες διακοπές έρχονται µετά από πολλαπλές προσπάθειες (3–6). Κάθε απόπειρα εκπαιδεύει τον εγκέφαλο (CDC, 2023).

Ποιο είναι το επόµενο βήµα αν δεν πετύχεις την πρώτη φορά;

Μην το δεις ως αποτυχία. ∆ες το σαν γενική πρόβα. Η διακοπή του καπνίσµατος δεν είναι κουµπί που πατάς. Είναι µια διαδικασία που εκπαιδεύει το σώµα και τον εγκέφαλο. Οι περισσότεροι χρειάζονται 3–6 σοβαρές προσπάθειες για να τα καταφέρουν. Κάθε φορά είναι λίγο πιο εύκολο, γιατί γνωρίζεις καλύτερα τον εαυτό σου. Πότε δυσκολεύεσαι πιο πολύ, τι σε ενεργοποιεί, τι µπορείς να αλλάξεις.

Πρακτικά βήµατα µετά από αποτυχηµένη απόπειρα:

Ανασκόπηση εµπειρίας

– Τι πήγε καλά; Τι δυσκόλεψε; Τι ενεργοποίησε την υποτροπή;

Επανακαθορισµός ηµεροµηνίας διακοπής

– Μην περιµένεις την «τέλεια στιγµή». Όρισε ξανά ηµεροµηνία σε 1–2 εβδοµάδες.

Ενίσχυση υποστήριξης

– Χρήση νικοτινικής υποκατάστασης ή φαρµακοθεραπείας (βασικά εφόδια).

Συγκριτικός πίνακας µεθόδων διακοπής

Η Εξάρτηση

Το κάπνισµα δεν είναι µόνο συνήθεια αλλά είναι µία εξάρτηση µε βιοχηµική βάση (εθισµός στη νικοτίνη), ψυχολογική ενίσχυση (µηχανισµοί επιβράβευσης), και συµπεριφορικής ρουτίνας (καφές–τσιγάρο, άγχος–τσιγάρο, παρέα–τσιγάρο). Όπως κάθε εξάρτηση, χρειάζεται χρόνο και επαναλαµβανόµενη προσπάθεια για να διακοπεί.Η εξάρτηση δεν είναι αδυναµία αλλά µιανευρο-βιολογική πραγµατικότητα. Ο εγκέφαλος µαθαίνει να ηρεµεί µε τη νικοτίνη και αντιδρά όταν αυτή λείπει. Η νικοτίνη δρα στους ίδιους υποδοχείς του εγκεφάλου που εµπλέκονται στο σύστηµα ανταµοιβής – γι’ αυτό η εξάρτηση δεν είναι απλώς µια συνήθεια, αλλά µια νευροχηµική εξάρτηση. Εκνευρισµός, άγχος, πείνα, κακή διάθεση, διαταραχήύπνουαποτελούν την «καταιγίδα στέρησης» που κορυφώνεται τις πρώτες 3–4 ηµέρες και φθίνει στις επόµενες 2–4 εβδοµάδες. Μετά, ο ουρανός καθαρίζει.Το σώµα σταµατά να φωνάζει. Ο εγκέφαλος ηρεµεί και εσύ αρχίζεις να αναπνέεις καθαρά.

Μην το αφήνεις για «µετά»

Μην περιµένεις την τέλεια στιγµή. Το κάπνισµα έχει το δικό του ρολόι, και µετράει αντίστροφα. Όσο εσύ διστάζεις, εκείνο σβήνει µέρες, ανάσες και εµπειρίες. Όµως το σώµα σου δεν κρατάει κακία. ∆εν έχει µνήµη τιµωρίας, έχει έµφυτη ικανότητα αποκατάστασης. Εσύ χωρίς καπνό είσαι πιο ελεύθερος, πιο υγιής, πιο ζωντανός.

Σε 5 έως 10 χρόνια µετά τη διακοπή του καπνίσµατος, ο κίνδυνος για εγκεφαλικό επεισόδιο και καρκίνο στόµατος, λάρυγγα ή φάρυγγα µειώνεται θεαµατικά προσεγγίζοντας σηµαντικά τα επίπεδα ενός µη καπνιστή. Η ανάκτηση της υγείας δεν είναι µόνο εφικτή, αλλά και µετρήσιµη, όταν η απόφαση συνοδεύεται από επιµονή και υποστήριξη.

Πρακτικές συµβουλές για τη διακοπή του καπνίσµατος

Η νικοτίνη καταστέλλει την όρεξη µέσω υποδοχέων νικοτινικής ακετυλοχολίνης στον υποθάλαµο. Μετά τη διακοπή του καπνίσµατος, η φυσική όρεξη επανέρχεται, αλλά συχνά, όχι γιατί πραγµατικά πεινάµε, αλλά ως µία παρόρµηση για φαγητό, ειδικά αν δεν υπάρχει δοµηµένο πρόγραµµα διατροφής.Κατά τη στέρηση νικοτίνης, ο εγκέφαλος συχνά µπερδεύει το αίσθηµα έλλειψης µε µια «ανάγκη για ανταµοιβή» και αναζητά υποκατάστατα. Το σύστηµα ανταµοιβής (mesolimbic dopaminergic pathway) ενεργοποιείται µε παρόµοιο τρόπο από το κάπνισµα, τα επεξεργασµένα τρόφιµα και άλλες παρορµητικές συµπεριφορές, µε αποτέλεσµα η νικοτινική στέρηση να προκαλεί µια νευροχηµική «πείνα» για ανταµοιβή που ο εγκέφαλος επιχειρεί να καλύψει µε φαγητό, συχνά χωρίς πραγµατική βιολογική πείνα. Έτσι, αν τρως απλώς επειδή βαριέσαι, ουσιαστικά του κάνεις το χατίρι. Αυτό µπορεί να οδηγήσει σε παροδική υπερφαγία ή ψευδαίσθηση πείνας, η οποία συνήθως κορυφώνεται στις πρώτες δύο εβδοµάδες. Με στοιχειώδη διατροφικό έλεγχο και επίγνωση του µηχανισµού, το φαινόµενο σταδιακά εξασθενεί. Προσπάθησε να τρως µικρά γεύµατα µε φυτικές ίνες (φρούτα, ξηροί καρποί, λαχανικά) τα οποία προκαλούν παρατεταµένο κορεσµό, σταθεροποιούν τα επίπεδα σακχάρου (λιγότερες υπογλυκαιµικές “κρίσεις”) και µειώνουν την ψευδαίσθηση πείνας που προκαλείται από την έλλειψη νικοτίνης.

Το κάπνισµα είναι πολυαισθητηριακή και τελετουργική συνήθεια, που περιλαµβάνει κινήσεις χεριών, επαφή µε τα χείλη, εισπνοή και στοµατική απασχόληση. Μελέτες δείχνουν ότι υποκατάστατα που µιµούνται τις χειρονοµίες του καπνίσµατος (όπως τσίχλα, σνακ, χειριστικά αντικείµενα) µειώνουν σηµαντικά την επιθυµία για τσιγάρο, ακόµα και αν δεν περιέχουν νικοτίνη. Η κατανάλωση νερού ή ροφηµάτων δρα ως «καθησυχαστικό ερέθισµα» και βοηθά στην απασχόληση των χεριών και του στόµατος — σηµαντικό για την απεξάρτηση από την τελετουργία του καπνίσµατος. Αντίθετα, η καφεΐνη και το αλκοόλ συσχετίζονται µε αυξηµένη επιθυµία και υποτροπή. Ο καφές ενεργοποιεί την εγρήγορση και αυξάνει τη νευρικότητα. Το αλκοόλ µειώνει τις αναστολές και έχει συνδεθεί µε >50% ποσοστά υποτροπής.

Οι βαθιές αναπνοές (diaphragmatic or paced breathing) και το γρήγορο περπάτηµα µειώνουν την κορτιζόληκαι την επιθυµία για κάπνισµα κατά >30%.Παράλληλα ενεργοποιούν το παρασυµπαθητικό νευρικό σύστηµα και µειώνουν το «σύµπτωµα στέρησης». Μελέτες δείχνουν ότι ακόµη και 5 λεπτά γρήγορου βαδίσµατοςήτεχνικές αναπνοής διάρκειας 1–2 λεπτών µπορούν να µειώσουν την ένταση της επιθυµίας για κάπνισµα κατά >30%.

Τέλος, η κοινωνική επαφή φαίνεται να µειώνει την παρόρµηση για κάπνισµα. Επικοινώνησε µε ένα φίλο. Ένα τηλεφώνηµα ή µήνυµα, µειώνει το στρες, ανακόπτει το µοτίβο αρνητικών σκέψεων και δίνει χρόνο στον χρήστη να αποστασιοποιηθεί από το ερέθισµα. Η αλλαγή ρυθµού σκέψης (cognitive shift) µέσω κοινωνικής επαφής δρα αντικαταθλιπτικά. Μελέτες δείχνουν ότι η χρήση εφαρµογών υποστήριξης, οµάδων ή έστω απλών µηνυµάτων σχετίζεται µε καλύτερη συµµόρφωση καιχαµηλότερα ποσοστά υποτροπής.

Η διακοπή είναι µια διαδικασία, όχι µια στιγµή. Κάθε απόπειρα σε φέρνει πιο κοντά στην επιτυχία. Αυτό που µετρά δεν είναι αν έπεσες, αλλά ότι σηκώθηκες.

*Ο δρ ∆ηµήτρης Ανυφαντάκης MSc, PhD,

είναι συντονιστής Επιστηµονικής

Λειτουργίας του ΚΥ Κισσάµου

