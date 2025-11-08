Ανάπλαση µε… σκαλοπάτια και υποσταθµούς;

Κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει την αξία του έργου ανάπλασης των 30 οικοδοµικών τετραγώνων στην περιοχή που γίνεται αυτήν την εποχή από τον ∆ήµο Χανίων. Κανείς δεν είµαι όµως και “τυφλός” ώστε να µην βλέπει µια σειρά παθογένειες να επαναλαµβάνονται!

Κάτοικοι µας επεσήµαναν πως σε πολλά νέα πλατιά πεζοδρόµια που επεκτάθηκαν σηµαντικά, παρέµειναν στη µέση τους… σκαλοπάτια! Χαρακτηριστικά στην οδό Ξέπαπα όπου τρία σκαλοπάτια “φύτρωσαν” και στο νέο πεζοδρόµιο (φωτ), αλλά στην οδό Κωνσταντινουπόλεως και άλλα σηµεία.

Απευθυνθήκαµε στις τεχνικές υπηρεσίες του ∆ήµου που µας είπαν ότι τα σκαλοπάτια… υπήρχαν και πριν σε ένα πολύ µικρό πεζοδρόµιο τώρα θα υπάρχουν σε ένα µεγάλο πεζοδρόµιο! Και ότι δεν µπορούν να σπάσουν τα σκαλοπάτια γιατί διαφορετικά οι ένοικοι των σπιτιών θα πρέπει να “σκαρφαλώσουν” για να µπουν µέσα σε αυτά!

«Και στο εξωτερικό γιατί δεν βλέπουµε τέτοιες ανορθογραφίες, όπου γίνονται αναπλάσεις δεν πετάγονται σκαλοπάτια καταµεσής;» αναρωτηθήκαµε, µε την απάντηση να είναι πως στις σύγχρονες χώρες είχαν χαρακτηρισµένους δρόµους και σχέδια πόλης πριν γίνουν οι κατασκευές των σπιτιών κάτι που στη χώρα µας δεν έγινε ποτέ… Και εδώ λοιπόν φτωχοί συγγενείς;

Στη συµβολή πάλι των οδών Στυλ. Καρτάκη και Λουτρών, τοποθετείται ένας υποσταθµός, όπως και… παλιά καταµεσής δηλαδή του µικρού και µοναδικού ελεύθερου δηµόσιου χώρου στο σηµείο αυτό! ∆εν θα µπορούσε να υπογειοποιηθεί, ήταν το ερώτηµά µας. Η απάντηση ήταν πως ο υποσταθµός είναι πολύ µεγάλος και δεν µπορούσε να γίνει ένα τέτοιο έργο.

Εκεί που το έργο των 30 οικοδοµικών τετραγώνων θα έρχονταν να αναπλάσει µια περιοχή των Χανίων από το ΚΤΕΛ µέχρι την οδό Κισσάµου, όπου για δεκαετίες ήταν εντελώς εγκαταλελειµµένη, αυτό φαίνεται ότι θα γίνει µε… εκπτώσεις και µε επανάληψη των ίδιων λαθών του παρελθόντος!