Αναπάντητες κλήσεις…

Έχετε σκεφτεί ποτέ το ενδεχόµενο, αν παρουσιαστεί ποτέ ένα πρόβληµα στη γειτονιά σας στα Χανιά, σε ποιον θα τηλεφωνήσετε πρώτα;
Αν υπάρχει µία λακκούβα στον δρόµο ή µία τρύπα στο πεζοδρόµιο;
Και αν αποφασίσετε να τηλεφωνήσετε, θα σας απαντήσουν;
Όταν ήµουν παιδί στα Χανιά, παίζαµε το «χαλασµένο τηλέφωνο».
Μαζευόταν όλη η παρέα, παρατασσόταν ο ένας πίσω από τον άλλο, κάτι ψιθύριζε ο πρώτος στο αυτί του δεύτερου και έφτανε στον δέκατο της παρέας εντελώς παραποιηµένο.
Αργότερα µεγαλώσαµε, «φτιάξαν τη τηλέφωνα», αλλά το βασικό ερώτηµα παραµένει για τα Χανιά.
Σε ποιον θα τηλεφωνήσετε;
Και τι µυαλό θα έχει αυτός που θα σηκώσει το τηλέφωνο;
