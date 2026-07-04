Ανανέωσε με τον Παναθηναϊκό ο Παπασηφάκης

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Νικόλα Παπασηφάκη για το τμήμα πόλο ανδρών.

Ο Χανιώτης περιφερειακός, που ήταν από τους καθοριστικούς παίκτες τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, θα συνεχίσει να φοράει το πράσινο σκουφάκι αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή του στο www.pao1908.com ο Νικόλας Παπασηφάκης τόνισε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσω να φοράω το σκουφάκι του Παναθηναϊκού. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να αποτελώ μέρος αυτής της ομάδας και ανυπομονώ για τη νέα σεζόν. Εύχομαι με τη στήριξη του κόσμου μας σε κάθε βήμα να καταφέρουμε να πετύχουμε όλους τους στόχους μας και να φτάσουμε όλοι μαζί στην κορυφή»