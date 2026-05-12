Ανανεωμένο το «Πλανάκης Μάρκετ» στον Μακρύ Τοίχο

Ένα ανανεωμένο, σύγχρονο περιβάλλον παρουσίασε το Σάββατο το «Πλανάκης Μάρκετ» στον Μακρύ Τοίχο εγκαινιάζοντας το κατάστημα μετά την ανακαίνιση που πραγματοποιήθηκε.

Το κατάστημα λειτουργεί από τις 6 το πρωί μέχρι τις μεταμεσονύκτιες ώρες, καλύπτοντας κάθε καταναλωτική ανάγκη, από καφέ και σνακ, μέχρι γλυκά, τρόφιμα, λαχανικά , κάβα, εφημερίδες – περιοδικά και κάθε λογής προϊόντα που μπορεί να βρει κανείς σε ένα σούπερ μάρκετ.

Στα εγκαίνια του ανανεωμένου καταστήματος έδωσε το παρών πλήθος κόσμου ενώ υπήρχε πλουσιοπάροχο κέρασμα που περιελάβανε μέχρι και αντικριστό!