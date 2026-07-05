Ανανεωμένο κατάστημα από τα SYNKA στους Αγ. Αποστόλους

Το ανανεωμένο κατάστημά τους στον Κόμβο Αγίων Αποστόλων παρουσιάζουν τα ΣΥΝ.ΚΑ, εμπλουτίζοντας τις υπηρεσίες του με φούρνο, καφέ, κρεοπωλείο, ιχθυοπωλείο, κάβα και νέο τμήμα μαγειρευτού φαγητού από ανοιχτή κουζίνα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, από τις 3 έως και τις 17 Ιουλίου οι επισκέπτες του καταστήματος θα μπορούν να επωφεληθούν από προσφορές, δώρα και ειδικές ενέργειες.

Στο νέο τμήμα μαγειρευτού φαγητού, ο chef Μανώλης Μπούχλης και η ομάδα του ετοιμάζουν καθημερινά φρέσκα γεύματα και σαλάτες με έμφαση στην τοπική παραγωγή, ενώ το κατάστημα διαθέτει εύκολη πρόσβαση και μεγάλο υπαίθριο χώρο στάθμευσης.