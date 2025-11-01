Ανανεωμένο ΔΣ στον ΝΟΧ – Νέος πρόεδρος ο Θεόδωρος Νικολαΐδης

Το νέο ΔΣ, όπως αυτό προέκυψε μετά την αποχώρηση από την προεδρία του κ. Χίνου, ανακοίνωσε ο Ναυτικός Ομιλος Χανίων.
Νέος πρόεδρος αναλαμβάνει ο κ. Θεόδωρος Νικολαΐδης, ο οποίος κατείχε έως τώρα τη θέση του αντιπροέδρου.
Αναλυτικά το ανανεωμένο ΔΣ:
• Νικολαΐδης Θεόδωρος Πρόεδρος & Έφορος Υδατοσφαίρισης
• Κουριδάκης Νικόλαος Αντιπρόεδρος & Έφορος Κανόε Καγιάκ, SUP, Surf
• Μαραγκάκης Γεώργιος – Στυλιανός Γενικός Γραμματέας & Έφορος Εγκαταστάσεων
• Καγιά Αμαλία Ταμίας
• Χαβρές Αντώνιος Ειδικός Γραμματέας
• Μακριδάκης Παντελής Έφορος Υδατοσφαίρισης
• Σχετάκης Θεόδωρος Έφορος Υδατοσφαίρισης
• Χατζηδάκη Ιφιγένεια Έφορος Υδατοσφαίρισης
• Κληματσάκης Νεκτάριος Έφορος Τεχνικής Κολύμβησης
• Παριωτάκης Παναγιώτης Έφορος Τεχνικής Κολύμβησης
• Σταματάκη Αικατερίνη Έφορος Καλλιτεχνικής Κολύμβησης
• Αρχοντάκη Στυλιανή Έφορος Ιστιοπλοΐας & Ναυαγοσωστικής
• Φιλιππάκη Ιωάννα Έφορος Τμήματος Ειδικής Άθλησης
• Ελληνάκη Ιφιγένεια Έφορος Κολύμβησης & Εκμάθησης
• Μακριδάκη Αντωνία Έφορος Κολύμβησης & Εκμάθησης