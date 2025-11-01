Ανανεωμένο ΔΣ στον ΝΟΧ – Νέος πρόεδρος ο Θεόδωρος Νικολαΐδης

Το νέο ΔΣ, όπως αυτό προέκυψε μετά την αποχώρηση από την προεδρία του κ. Χίνου, ανακοίνωσε ο Ναυτικός Ομιλος Χανίων.

Νέος πρόεδρος αναλαμβάνει ο κ. Θεόδωρος Νικολαΐδης, ο οποίος κατείχε έως τώρα τη θέση του αντιπροέδρου.

Αναλυτικά το ανανεωμένο ΔΣ:

• Νικολαΐδης Θεόδωρος Πρόεδρος & Έφορος Υδατοσφαίρισης

• Κουριδάκης Νικόλαος Αντιπρόεδρος & Έφορος Κανόε Καγιάκ, SUP, Surf

• Μαραγκάκης Γεώργιος – Στυλιανός Γενικός Γραμματέας & Έφορος Εγκαταστάσεων

• Καγιά Αμαλία Ταμίας

• Χαβρές Αντώνιος Ειδικός Γραμματέας

• Μακριδάκης Παντελής Έφορος Υδατοσφαίρισης

• Σχετάκης Θεόδωρος Έφορος Υδατοσφαίρισης

• Χατζηδάκη Ιφιγένεια Έφορος Υδατοσφαίρισης

• Κληματσάκης Νεκτάριος Έφορος Τεχνικής Κολύμβησης

• Παριωτάκης Παναγιώτης Έφορος Τεχνικής Κολύμβησης

• Σταματάκη Αικατερίνη Έφορος Καλλιτεχνικής Κολύμβησης

• Αρχοντάκη Στυλιανή Έφορος Ιστιοπλοΐας & Ναυαγοσωστικής

• Φιλιππάκη Ιωάννα Έφορος Τμήματος Ειδικής Άθλησης

• Ελληνάκη Ιφιγένεια Έφορος Κολύμβησης & Εκμάθησης

• Μακριδάκη Αντωνία Έφορος Κολύμβησης & Εκμάθησης