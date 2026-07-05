Ανακοινώθηκε από την Αλ Σαντ ο Λουτσέσκου

Ένα σήριαλ που κράτησε αρκετές εβδομάδες, έλαβε τέλος, καθώς ο Ράζβαν Λουτσέσκου ανακοινώθηκε,όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, με κάθε επισημότητα από την Αλ Σαντ. Ο 57χρονος Ρουμάνος προπονητής υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας με το σύλλογο από το Κατάρ.

Μετά από μια πενταετία στον πάγκο του ΠΑΟΚ, στη δεύτερη θητεία του στον πάγκο των «ασπρόμαυρων», ο Λουτσέσκου επιστρέφει στο Κατάρ, έχοντας θητεύσει στην τεχνική ηγεσία της Ελ Τζαϊς, από τον Ιούνιο του 2012 μέχρι τον Ιανουάριο του 2014. Ο πρώην τεχνικός της Ξάνθης έχει πάρει γεύση και από τη Σαουδική Αραβία, καθώς βρέθηκε στον πάγκο της Αλ Χιλάλ από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2021. Λίγους μήνες μετά, επέστρεψε στην Τούμπα, για να κατακτήσει ένα ακόμη πρωτάθλημα με τον ΠΑΟΚ.