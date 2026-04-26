Ανακοίνωση βολών σε θαλάσσιες περιοχές

Ενεργοποίηση περιοχών του Πεδίου Βολής Κρήτης προγραμματίζεται για το επόμενο διάστημα ως εξής:

Για την περιοχή Α2, στις 30 Απριλίου από 08:00 έως 13:00, με όρια:

Α) φ: 35° 36 ́ Β – λ: 024° 07 ́ Α

Β) φ: 35° 48 ́ Β – λ: 024° 07 ́ Α

Γ) φ: 35° 48 ́ Β – λ: 024° 28 ́ Α

Δ) φ: 35° 31 ́ Β – λ: 024° 28 ́ Α

Ε) φ: 35° 31 ́ Β – λ: 024° 11 ́ Α

Για την περιοχή Α, στις 4 Μαΐου από 08:00 έως 13:00, με όρια:

Α) φ: 35° 36 ́ Β – λ: 024° 07 ́ Α

Β) φ: 36° 18 ́ Β – λ: 024° 07 ́ Α

Γ) φ: 36° 18 ́ Β – λ: 024° 47 ́ Α

Δ) φ: 35° 34 ́ Β – λ: 025° 08 ́ Α

Ε) φ: 35° 31 ́ Β – λ: 024° 11 ́ Α

Επίσης ανακοινώθηκε εκτέλεση βολών στο Πεδίο Βολής Αεροδρομίου Μάλεμε ανακοινώθηκε για την 19η Μαΐου, από 07:30 έως 14:30 και από 19:30 έως 00:00 (τοπική ώρα).

Το Λιμεναρχείο επισημαίνει ότι οι πλοίαρχοι, οι ναυτικοί πράκτορες, καθώς και οι ναυταθλητικοί και αλιευτικοί σύλλογοι οφείλουν να τηρούν τις οδηγίες, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας κατά τη διάρκεια των ασκήσεων.