menu
20 C
Chania
Δευτέρα, 13 Απριλίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΤοπικά
Τοπικά

Ανακοίνωση βολών από το Λιμεναρχείο

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Προγραμματισμένες βολές στο Πεδίο Βολής Κρήτης, με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων να προχωρά σε αναλυτικές ανακοινώσεις για τις θαλάσσιες ζώνες που τίθενται εκτός κυκλοφορίας και τις ακριβείς συντεταγμένες τους.
Σύμφωνα με τις οδηγίες, για τις 13 και 14 Απριλίου 2026 ενεργοποιείται το τμήμα «ΚΑΡΑΒΙΑ» (LGD-76), λόγω άσκησης πυρών επ’ ωφελεία της Πολεμικής Αεροπορίας. Η επικίνδυνη θαλάσσια περιοχή οριοθετείται από τα εξής σημεία:
Α) φ: 36° 56΄ Β και λ: 23° 29΄ Α
Β) φ: 36° 42΄ Β και λ: 23° 32΄ Α
Γ) φ: 36° 41΄ Β και λ: 23° 48΄ Α
Δ) φ: 36° 47΄ Β και λ: 23° 55΄ Α
Αντίστοιχα, για τις 20 και 21 Απριλίου ενεργοποιείται η περιοχή «Α» (ALPHA) του Πεδίου Βολής Κρήτης, με τις βολές να πραγματοποιούνται σε θαλάσσια ζώνη που καθορίζεται από τα παρακάτω γεωγραφικά σημεία:
Α) φ: 35° 36΄ Β και λ: 24° 07΄ Α
Β) φ: 36° 18΄ Β και λ: 24° 07΄ Α
Γ) φ: 36° 18΄ Β και λ: 24° 47΄ Α
Δ) φ: 35° 34΄ Β και λ: 25° 08΄ Α
Ε) φ: 35° 31΄ Β και λ: 24° 11΄ Α
Οι δραστηριότητες θα διεξαχθούν στις 20 Απριλίου από τις 12:00 έως τις 19:00 και στις 21 Απριλίου από τις 08:30 έως τις 18:00, με τις αρμόδιες αρχές να επισημαίνουν ότι οι ακριβείς ώρες και τα όρια ενδέχεται να διαφοροποιούνται και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται από τα κατά τόπους Λιμεναρχεία.
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων καλεί πλοιάρχους, κυβερνήτες σκαφών, ναυτικούς πράκτορες
καθώς και αλιευτικούς και ναυταθλητικούς συλλόγους να αποφύγουν αυστηρά τη διέλευση από τις συγκεκριμένες περιοχές κατά τα προαναφερόμενα χρονικά διαστήματα, υπογραμμίζοντας ότι οι δραστηριότητες ενέχουν αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum