Ανακοίνωση βολών από το Λιμεναρχείο

Προγραμματισμένες βολές στο Πεδίο Βολής Κρήτης, με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων να προχωρά σε αναλυτικές ανακοινώσεις για τις θαλάσσιες ζώνες που τίθενται εκτός κυκλοφορίας και τις ακριβείς συντεταγμένες τους.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, για τις 13 και 14 Απριλίου 2026 ενεργοποιείται το τμήμα «ΚΑΡΑΒΙΑ» (LGD-76), λόγω άσκησης πυρών επ’ ωφελεία της Πολεμικής Αεροπορίας. Η επικίνδυνη θαλάσσια περιοχή οριοθετείται από τα εξής σημεία:

Α) φ: 36° 56΄ Β και λ: 23° 29΄ Α

Β) φ: 36° 42΄ Β και λ: 23° 32΄ Α

Γ) φ: 36° 41΄ Β και λ: 23° 48΄ Α

Δ) φ: 36° 47΄ Β και λ: 23° 55΄ Α

Αντίστοιχα, για τις 20 και 21 Απριλίου ενεργοποιείται η περιοχή «Α» (ALPHA) του Πεδίου Βολής Κρήτης, με τις βολές να πραγματοποιούνται σε θαλάσσια ζώνη που καθορίζεται από τα παρακάτω γεωγραφικά σημεία:

Α) φ: 35° 36΄ Β και λ: 24° 07΄ Α

Β) φ: 36° 18΄ Β και λ: 24° 07΄ Α

Γ) φ: 36° 18΄ Β και λ: 24° 47΄ Α

Δ) φ: 35° 34΄ Β και λ: 25° 08΄ Α

Ε) φ: 35° 31΄ Β και λ: 24° 11΄ Α

Οι δραστηριότητες θα διεξαχθούν στις 20 Απριλίου από τις 12:00 έως τις 19:00 και στις 21 Απριλίου από τις 08:30 έως τις 18:00, με τις αρμόδιες αρχές να επισημαίνουν ότι οι ακριβείς ώρες και τα όρια ενδέχεται να διαφοροποιούνται και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται από τα κατά τόπους Λιμεναρχεία.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων καλεί πλοιάρχους, κυβερνήτες σκαφών, ναυτικούς πράκτορες

καθώς και αλιευτικούς και ναυταθλητικούς συλλόγους να αποφύγουν αυστηρά τη διέλευση από τις συγκεκριμένες περιοχές κατά τα προαναφερόμενα χρονικά διαστήματα, υπογραμμίζοντας ότι οι δραστηριότητες ενέχουν αυξημένο βαθμό επικινδυνότητας.