Ανακοίνωση βολών από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ενημερώνει για την ενεργοποίηση της περιοχής
«Α1» του πεδίου βολής Κρήτης από τις 30 Μαρτίου έως και τις 3 Απριλίου, κατά τις
ώρες 09:00 έως 15:00 μεταξύ των κάτωθι αναφερομένων στιγμάτων:
Α) φ: 35ο 32΄Β και λ: 024ο 10΄Α,
Β) φ: 35ο 37΄Β και λ: 024ο 10΄Α,
Γ) φ: 35ο 37΄Β και λ: 024ο 15΄Α,
Δ) φ: 35ο 32΄Β και λ: 024ο 15΄Α,
Οι αρμόδιες αρχές καλούν πλοιάρχους, κυβερνήτες και ναυτιλιακούς φορείς να αποφεύγουν τη διέλευση από τη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, στο πλαίσιο των μέτρων ασφάλειας ναυσιπλοΐας
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ενημερώνει για την ενεργοποίηση της περιοχής
