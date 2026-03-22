Ανακοίνωση βολών από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ενημερώνει για την ενεργοποίηση της περιοχής

«Α1» του πεδίου βολής Κρήτης από τις 30 Μαρτίου έως και τις 3 Απριλίου, κατά τις

ώρες 09:00 έως 15:00 μεταξύ των κάτωθι αναφερομένων στιγμάτων:

Α) φ: 35ο 32΄Β και λ: 024ο 10΄Α,

Β) φ: 35ο 37΄Β και λ: 024ο 10΄Α,

Γ) φ: 35ο 37΄Β και λ: 024ο 15΄Α,

Δ) φ: 35ο 32΄Β και λ: 024ο 15΄Α,

Οι αρμόδιες αρχές καλούν πλοιάρχους, κυβερνήτες και ναυτιλιακούς φορείς να αποφεύγουν τη διέλευση από τη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, στο πλαίσιο των μέτρων ασφάλειας ναυσιπλοΐας