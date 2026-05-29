Ανακοίνωση για βολές στα «Καράβια»

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοίνωσε την ενεργοποίηση τμήματος του Πεδίου Βολής «ΚΑΡΑΒΙΑ» (LGD-76) σήμερα Παρασκευή από τις 07:00 έως τις 10:00 UTC, λόγω άσκησης πυρών επ’ ωφελεία του Πολεμικού Ναυτικού.

Η θαλάσσια περιοχή που δεσμεύεται ορίζεται από τα εξής στίγματα:

Α) 36°55΄30΄΄Β – 023°29΄20΄΄Α

Β) 36°53΄50΄΄Β – 023°34΄40΄΄Α

Γ) 36°51΄40΄΄Β – 023°34΄40΄΄Α

Δ) 36°50΄30΄΄Β – 023°40΄50΄΄Α

Ε) 36°45΄20΄΄Β – 023°43΄40΄΄Α

ΣΤ) 36°41΄30΄΄Β – 023°41΄10΄΄Α

Ζ) 36°42΄10΄΄Β – 023°32΄10΄΄Α.

Το Λιμεναρχείο καλεί πλοιάρχους, κυβερνήτες σκαφών, ναυτικούς πράκτορες, αλιευτικούς και ναυταθλητικούς συλλόγους να αποφύγουν τη διέλευση από την περιοχή κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα