Ανακοίνωση για βολές στα «Καράβια»

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων ανακοίνωσε την ενεργοποίηση τμήματος του Πεδίου Βολής «ΚΑΡΑΒΙΑ» (LGD-76) σήμερα Παρασκευή από τις 07:00 έως τις 10:00 UTC, λόγω άσκησης πυρών επ’ ωφελεία του Πολεμικού Ναυτικού.
Η θαλάσσια περιοχή που δεσμεύεται ορίζεται από τα εξής στίγματα:
Α) 36°55΄30΄΄Β – 023°29΄20΄΄Α
Β) 36°53΄50΄΄Β – 023°34΄40΄΄Α
Γ) 36°51΄40΄΄Β – 023°34΄40΄΄Α
Δ) 36°50΄30΄΄Β – 023°40΄50΄΄Α
Ε) 36°45΄20΄΄Β – 023°43΄40΄΄Α
ΣΤ) 36°41΄30΄΄Β – 023°41΄10΄΄Α
Ζ) 36°42΄10΄΄Β – 023°32΄10΄΄Α.
Το Λιμεναρχείο καλεί πλοιάρχους, κυβερνήτες σκαφών, ναυτικούς πράκτορες, αλιευτικούς και ναυταθλητικούς συλλόγους να αποφύγουν τη διέλευση από την περιοχή κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
