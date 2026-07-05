Ανακοινώσεις βολών από το Λιμεναρχείο

Την αποφυγή διέλευσης σκαφών από τη θαλάσσια περιοχή του πεδίου βολής «Καράβια» ζητά το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων, λόγω άσκησης πυρών στις 7 και 8 Ιουλίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πεδίο βολής «Καράβια» θα ενεργοποιηθεί την Τρίτη 7 Ιουλίου από 08:15 έως 10:45 UTC και την Τετάρτη 8 Ιουλίου από 05:00 έως 14:00 UTC.

Η περιοχή ορίζεται από τα στίγματα:

Α) φ: 36ο55 ́30’’Β και λ: 023ο29 ́20’’Α,

Β) φ: 36ο53 ́50’’Β και λ: 023ο34 ́40’’Α,

Γ) φ: 36ο51 ́40’’Β και λ: 023ο34 ́40’’Α,

∆) φ: 36ο50 ́30’’Β και λ: 023ο40 ́50’’Α,

Ε) φ: 36ο45 ́20’’Β και λ: 023ο43 ́40’’Α,

ΣΤ) φ: 36ο41 ́30’’Β και λ: 023ο41 ́10’’Α και Ζ) φ: 36ο42 ́10’’Β και λ:

023ο32 ́10’’Α.

Βολές θα πραγματοποιηθούν και στο πεδίο βολής του αεροδρομίου Μάλεμε μέσα στον Ιούλιο

Οι βολές θα γίνουν στη θαλάσσια περιοχή του πεδίου βολής Α/∆ Μάλεμε

κατά τις πρωινές ώρες, από τις 8 π.μ. έως τη 1.30 μ.μ., στις 7, 13, 14, 15, 16, 20, 28, 29, 30 και 31 Ιουλίου. Βραδινές βολές θα πραγματοποιηθούν στις 16, 21 και 28 Ιουλίου, από τις 8.30 μ.μ. έως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα.

Το Λιμεναρχείο καλεί πλοιάρχους, κυβερνήτες και ναυτικούς πράκτορες να αποφεύγουν τη διέλευση από τις θαλάσσιες περιοχές, ενώ αντίστοιχη ενημέρωση απευθύνεται σε αεραθλητικούς και αλιευτικούς συλλόγους.