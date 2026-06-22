Ανακατατάξεις σε Δήμους της Π.Ε. Χανίων: Νέοι αντιδήμαρχοι από τον Ιούλιο

Με μικρά και μεγάλα…ροκέ, απόσυρση “αξιωματικών” και τοποθέτηση.., νέων αναμένονται οι αποφάσεις των δημάρχων των Χανίων για τους νέους αντιδημάρχους που θα πρέπει να ορίσουν από την 1η Ιουλίου. Καθώς συμπληρώνεται το 50% της θητείας της δημοτική περιόδου, σε ορισμένους από τους Δήμους των Χανίων θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένες οι αλλαγές σε αρκετά πρόσωπα, σε κάποιους άλλους, αντίθετα, δεν πιστεύεται ότι θα υπάρχουν ανακατατάξεις.

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Τα “Χ.ν.” συγκέντρωσαν πληροφορίες για το πώς διαμορφώνεται μέχρι στιγμής η κατάσταση και συγκεκριμένα:

• Δ. ΧΑΝΙΩΝ: Στο Δήμο Χανίων για πρώτη φορά στα σχεδόν 7 χρόνια δημαρχιακής θητείας του Π. Σημανδηράκη θα πρέπει να αναμένεται αλλαγή σε τουλάχιστον 2-3 πρόσωπα αντιδημάρχων. Ο βασικός κορμός της “ομάδας” δεν αλλάζει (Τ. Αλόγλου, Ν. Χαζιράκης, Ε. Ζερβουδάκη, Μ. Τσουπάκης), ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες των “Χ.ν.” ενδέχεται να αντικατασταθεί από τη θέση του αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών ο κ. Μιχάλης Καλογριδάκης (το πιθανότερο σε άλλη θέση), όπως επίσης και ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού κ. Στέλιος Μιχαηλάκης. Παρότι τα…μαντάτα δεν είναι καλά και για ένα ακόμα αντιδήμαρχο σε ότι αφορά τις σχέσεις με την ηγετική ομάδα ωστόσο αναμένεται να παραμείνει στη θέση του και να μην αντικατασταθεί λόγω της απήχησης που έχει στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται.

Όσο για τα ονόματα που είναι πιθανόν να αναλάβουν αντιδήμαρχοι ή να αναβαθμιστούν σε πιο παραγωγικές θέσεις ακούγεται έντονα το όνομα του Γιάννη Δρακακάκη (είναι αντιδ. με αρμοδιότητα τη Ν. Κυδωνία) για τις τεχνικές υπηρεσίες, του Αλέξανδρου Κοντορινάκη και του Γιάννη Σφυράκη (αντιδήμαρχος αρμόδιος για τα ΚΑΠΗ) για τη θέση του αντιδημάρχου Αθλητισμού. Ωστόσο εντός της εβδομάδας αναμένονται συναντήσεις του δημάρχου με τους συνεργάτες και τους εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους όπου εκεί θα ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του.

• Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑ: Αλλαγές θα πρέπει να αναμένονται στο Δήμο Πλατανιά. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για αναβάθμιση του δημ. Συμβούλου- εντεταλμένου για θέματα Πολιτικής Προστασίας Αρτέμη Κουτσαυτάκη με πιο αναβαθμισμένα καθήκοντα που να έχουν να κάνουν με την καθαριότητα στο σύνολο της. Αναφορικά με τη θέση του αντιδημάρχου για τη Δημοτική Ενότητα Κολυμπαρίου που βρίσκεται εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα ο κ. Χρήστος Αρχοντάκης αναμένεται μετακίνηση του κ. Μανώλη Μαλακωνάκη, ενώ για τη Δ.Ε. Πλατανιά (την αρμοδιότητα του χωρικού αντιδήμαρχου ασκούσε μέχρι σήμερα ο κ. Μαλακωνάκης) έχουν πέσει στο τραπέζι πολλά ονόματα.

Σε ό,τι αφορά τη θέση του αντιδημάρχου Πολιτισμού υπάρχει έντονη φημολογία ότι ο κ. Πολυχρόνης Σημαντηράκης δεν θα συνεχίσει σε αυτή τη θέση, αντίθετα στη θέση του αναμένεται να διατηρηθεί ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντώνης Φραγκονικολάκης.

• Δ. ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ: Δεν αναμένονται αλλαγές στις θέσεις των αντιδημάρχων στο Δήμο Καντάνου- Σελίνου, αφού το προηγούμενο διάστημα είχαν γίνει κάποιες αναδιαρθρώσεις. Έτσι παραμένουν οι Ν. Φιωτοδημητράκης, Α. Καστρινάκης, Στ. Καλογρίδης, Μ. Κουκουλάς και Ν. Δρακάκης, ενώ στις προθέσεις της δημοτικής αρχής είναι να μην αλλάξει ο πρόεδρος του Δ.Σ Μ. Τωμαδάκης.

• Δ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ: Καμία αλλαγή δεν θα γίνει στο Δήμο Αποκορώνου, αφού η δημοτική ομάδα του Χαράλαμπου Κουκιανάκη συνεχίζει ως έχει.

• Δ. ΚΙΣΑΜΟΥ: Και στο Δήμο Κισάμου δεν αναμένονται μεγάλες αλλαγές αν και ο δήμαρχος Γ. Μυλωνάκης αναμένεται να λάβει τις αποφάσεις του εντός της εβδομάδας. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν αναμένονται νέοι αντιδήμαρχοι αλλά κάποιες αλλαγές αρμοδιοτήτων μεταξύ των υφιστάμενων, ενώ παραμένει στη θέση του ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Ν. Ζουριδάκης.