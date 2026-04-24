Ανακάλυψαν άγαλμα της Αθηνάς ύψους 2 μέτρων στην αρχαία Λαοδικεία

Σημαντική αρχαιολογική ανακάλυψη ανακοινώθηκε στην Τουρκία, καθώς ένα γλυπτό της θεάς Αθηνάς ύψους περίπου 2 μέτρων ήρθε στο φως στην αρχαία πόλη Λαοδικεία, στο Παμούκαλε.

Όπως μεταδίδει το news247.gr, ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι ανακοίνωσε: «Κάναμε μια ακόμη σημαντική ανακάλυψη στη Λαοδικεία! Ένα ακόμη νέο εύρημα ήρθε στο φως στην αρχαία πόλη. Οι εργασίες που πραγματοποιούμε στο Δυτικό Θέατρο της Λαοδικείας συνεχίζουν να αποκαλύπτουν ίχνη του παρελθόντος. Στο σημείο, ανακαλύψαμε ένα άγαλμα της Αθηνάς, μήκους περίπου 2 μέτρων, φτιαγμένο από λευκό μάρμαρο».

Το εύρημα εντοπίστηκε στο λεγόμενο ‘Δυτικό Θέατρο’, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε ως πολιτιστικός φάρος στην αρχαιότητα πέρα από τη θεατρική χρήση.

Ο Ερσόι σημείωσε: «Αυτή η κατασκευή, η οποία χρησίμευσε ως σκηνικό για τα έπη του Ομήρου, αποκαλύπτει ότι ήταν επίσης κέντρο πολιτιστικής αφήγησης στην αρχαιότητα ενώ το έργο, που αντανακλά το κλασικό ύφος της περιόδου του Αυγούστου, ξεχωρίζει για την υψηλή καλλιτεχνική του ποιότητα. Με το όραμά μας ‘Κληρονομιά για το Μέλλον’, συνεχίζουμε να προστατεύουμε αυτή τη μοναδική κληρονομιά και να την μεταφέρουμε στο μέλλον».

Κατά τις ανασκαφές, το άγαλμα βρέθηκε πεσμένο μπρούμυτα ανάμεσα σε ερείπια στον εξωτερικό τοίχο του θεάτρου («μετασκηνή»), ενώ η κεφαλή του δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί.

Το γλυπτό, κατασκευασμένο από λευκό μάρμαρο, απεικονίζει τη θεά Αθηνά όρθια σε στρογγυλή βάση, με πέπλο και χλαμύδα γύρω από τον λαιμό, ενώ στο στήθος φέρει αιγίδα την κεφαλή μίας Μέδουσας και φίδια. Οι πτυχώσεις του υφάσματος και η φυσικότητα της απόδοσης υποδεικνύουν υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα, ενώ το πίσω μέρος έχει αφεθεί τραχύ, γεγονός που συνδέεται με τη θέση τοποθέτησής του ανάμεσα σε κίονες.

 

 

Δείτε βίντεο από το άγαλμα της Θεά Αθηνάς

 

 

