Ανακαίνιση Π.ΕΠΑ.Λ Ακρωτηρίου

Μέσω του προγράµµατος ανακαίνισης σχολικών κτηρίων «Μαριέττα Γιαννάκου», θα πραγµατοποιηθεί η πολυαναµενόµενη και άκρως απαραίτητη ανακατασκευή στο κτήριο του Π.ΕΠΑ.Λ. Ακρωτηρίου.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, τις προηγούµενες ηµέρες υπεγράφη η σύµβαση µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων ώστε τα έργα να ξεκινήσουν άµεσα και να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 10 Σεπτεµβρίου.

Όσον αφορά το Πρότυπο Επαγγελµατικό Λύκειο Ακρωτηρίου το πόσο που θα διατεθεί από το πρόγραµµα αφορά σε 1.875.224€, ενώ µέσω του ίδιου προγράµµατος εργασίες ανακαίνισης συνολικής αξίας 214.127€ θα γίνουν και στο 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Μουρνιών.