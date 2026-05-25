Ανακάµπτει η Ελλάδα (μέρος 2ο)

»… αλλά παραµένει εξαρτηµένη από ευρωπαϊκούς πόρους

Η επίτευξη των στόχων ης ΕΕ στηρίχθηκε στο παρελθόν στην κοινωνική διάσταση. Οι διαδικασίες όµως έχουν αλλάξει ριζικά και στο θέµα της επισκόπησης των οικονοµιών των κρατών µελών. Οι αριθµοί µπορούν να ευηµερούν, η πραγµατικότητα όµως µπορεί να ερµηνεύεται διαφορετικά. Η δηµοσίευση για τις εαρινές οικονοµικές προβλέψεις του 2026, για ολόκληρη την ΕΕ, έχει τίτλο: «Επιβράδυνση της ανάπτυξης καθώς ο ενεργειακός κλυδωνισµός αυξάνει τον πληθωρισµό».

Στο παρόν άρθρο συνεχίζουµε την αναφορά µας σε βασικά σηµεία της ανάκαµψης των ευρωπαϊκών οικονοµιών, µε επίκεντρο την Ελλάδα. Στα συγκριτικά πλεονεκτήµατα, εντάσσουµε τον τουρισµό, την ενέργεια, τη ναυτιλιακή/µεταφορική παράδοση, τις ανανεώσιµες πηγές, και τις επενδύσεις σε υποδοµές. Η Κοµισιόν µιλά για «άλλη µια αξιοσηµείωτη χρονιά στον τουρισµό», ενώ σηµειώνει ότι η διασύνδεση Κρήτης – Αττικής, η αύξηση αποθήκευσης µπαταριών κατά 750 MW και η µετάβαση στις ΑΠΕ µειώνουν την εξάρτηση από ορυκτά καύσιµα.

Η στασιµότητα και υστέρηση εντοπίζονται στην παραγωγικότητα, στην κλίµακα των επιχειρήσεων, στις δεξιότητες και στην αγορά εργασίας. Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι η κυριαρχία πολύ µικρών και µικρών επιχειρήσεων περιορίζει οικονοµίες κλίµακας, καινοτοµία και διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης. Παράλληλα, ελλείψεις σε χωροταξικό σχεδιασµό, διαθέσιµη βιοµηχανική γη και συνδέσεις οδικού/σιδηροδροµικού δικτύου εµποδίζουν την ανάπτυξη επιχειρήσεων. Η ανεργία µειώθηκε στο 8,4% το ∆΄ τρίµηνο 2025, αλλά παραµένει από τις υψηλότερες στην ΕΕ, ενώ η απασχόληση, ιδίως των γυναικών, υπολείπεται του ευρωπαϊκού µέσου όρου.

Στο τραπεζικό σύστηµα η εικόνα είναι διπλή. Τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια των τραπεζών µειώθηκαν στο 2,8% τον Σεπτέµβριο 2025, στο χαµηλότερο επίπεδο από την είσοδο της Ελλάδας στο ευρώ, έναντι της κορύφωσης 47,4% το 2016. Όµως τα δάνεια που έχουν φύγει από τις τράπεζες και βρίσκονται σε «διαχειριστές πιστώσεων» (servicers) παραµένουν µεγάλο βάρος. Ιδίως στους τοµείς της οικονοµίας η Επιτροπή καταγράφει υψηλά ποσοστά Μη Εξυπηρετούµενων ∆ανείων, όπως στην αγροτική παραγωγή 17,2%, στην εστίαση 12,9%, στο εµπόριο 6,4%, στις κατασκευές 5% και στη µεταποίηση 4,8%. Αυτό σηµαίνει ότι ο αγροτικός τοµέας, παρά την κοινοτική στήριξη, εµφανίζει και χρηµατοπιστωτική ευαλωτότητα.

Ως προς την απορρόφηση κονδυλίων, το κείµενο της Κοµισιόν είναι θετικό αλλά και προειδοποιητικό. Ο Μηχανισµός Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και τα ταµεία συνοχής χρηµατοδοτούν µεγάλο µέρος του ελλείµµατος τρεχουσών συναλλαγών και µειώνουν τις ακαθάριστες χρηµατοδοτικές ανάγκες σε 3,9% του ΑΕΠ το 2026 και 4,3% το 2027. Ωστόσο, η ίδια η Επιτροπή σηµειώνει ότι το 2026 είναι το τελευταίο έτος εφαρµογής του Μηχανισµού Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας και ότι µετά η ανάπτυξη θα µετριαστεί. Το ελληνικό σχέδιο Ανάκαµψης έχει αξία 36,61 δισ. ευρώ, µε 18,22 δισ. επιχορηγήσεις και 17,73 δισ. δάνεια, ενώ όλα τα ορόσηµα πρέπει να ολοκληρωθούν έως τον Αύγουστο 2026. Άρα η δυσκολία δεν είναι µόνο η απορρόφηση, αλλά η µετατροπή της σε µόνιµη παραγωγική ικανότητα.

Η εξάρτηση από τους κοινοτικούς πόρους είναι εµφανής. Η Ελλάδα έχει 21 δισ. ευρώ στο Εταιρικό Σύµφωνο Περιφερειακής Πολιτικής 2021-2027 και 13,4 δισ. ευρώ στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΓΠ 2023-2027. Η ΚΓΠ στηρίζει ρητά ανταγωνιστικότητα, νέους αγρότες, αγροτικό εισόδηµα και περιβαλλοντική µετάβαση, αλλά η περίπτωση ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνει ότι η ποιότητα διαχείρισης είναι κρίσιµος παράγοντας. Σύµφωνα δε, µε την επιστολή της εισαγγελέως Κοβέσι προς την Κοµισιόν τίποτα ρόδινο δεν ετοιµάζεται για τη χώρα. Υπενθυµίζω ότι οι διαχειριστές του κοινοτικού προϋπολογισµού δεν αφήνουν περιθώρια κατασπατάλησης πόρων. Εύχοµαι να επικρατήσουν καλύτερες απόψεις για τη χώρα, στους δύσκολους καιρούς που περνούµε. Αλλιώς ορθά η Eurostat κατατάσσει την Ελλάδα, µαζί µε τη Βουλγαρία, στο 68% του µέσου ΑΕΠ ανά κάτοικο της ΕΕ σε µονάδες αγοραστικής δύναµης το 2025, δηλαδή στην ουρά της ΕΕ ως προς τη σχετική ευηµερία, παρά τους υψηλότερους ρυθµούς µεγέθυνσης.

Βέβαια, να λέµε και του στραβού το δίκιο, η γραφειοκρατία των Βρυξελλών δεν αντέχει στην ιδέα να εντάξει και την παράτυπη µετανάστευση στη Εµπεριστατωµένη Επισκόπηση ως µακροοικονοµικό παράγοντα. Από τις συναφείς πηγές της Κοµισιόν προκύπτει όµως ότι η Ελλάδα θεωρείται από τα κράτη µέλη που επηρεάστηκαν περισσότερο από παράτυπες αφίξεις στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα, αλλά η διαχείριση στην ηπειρωτική χώρα έχει βελτιωθεί και δεν καταγράφονται πλέον «συστηµικές ελλείψεις» στο σύστηµα υποδοχής και ασύλου. Η ΕΕ έχει διαθέσει στην Ελλάδα πάνω από 5 δισ. ευρώ από το 2015 για µεταναστευτική διαχείριση, εκ των οποίων 1,66 δισ. στο πλαίσιο 2021-2027. Παράλληλα, ο Μηχανισµός Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας περιλαµβάνει και δράση κατάρτισης 4.000 προσφύγων για ένταξη στην αγορά εργασίας. Ηµίµετρα, χωρίς αποτελεσµατικότητα.

Στην αµυντική βιοµηχανία, η Ελλάδα έχει πιθανότητα να συµµετάσχει στη νέα ευρωπαϊκή ώθηση, αλλά όχι αυτόµατα. Το SAFE προβλέπει έως 150 δισ. ευρώ σε µακροπρόθεσµα δάνεια για αµυντικές επενδύσεις και κοινές προµήθειες. Η Κοµισιόν έχει εντάξει την Ελλάδα στο δεύτερο κύµα εθνικών σχεδίων, µαζί µε Εσθονία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Σλοβακία και Φινλανδία, για συνολικό πακέτο περίπου 74 δισ. ευρώ. Το ερώτηµα για την Ελλάδα είναι αν θα µείνει απλός αγοραστής αµυντικού υλικού ή αν θα αξιοποιήσει ναυπηγεία, ηλεκτρονικά, κυβερνοασφάλεια και µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις, ώστε να αποκτήσει βιοµηχανική συµµετοχή στην ευρωπαϊκή αλυσίδα.

Συµπέρασµα: Η Κοµισιόν περιγράφει µια Ελλάδα σαφώς σταθερότερη, µε καλύτερα δηµόσια οικονοµικά, ισχυρότερη τραπεζική εικόνα και ταχύτερη ανάπτυξη από την ΕΕ. Ταυτόχρονα, όµως, δείχνει µια χώρα µε χαµηλή σχετική ευηµερία, µεγάλο εξωτερικό έλλειµµα, αδύναµη παραγωγική βάση, µικρή επιχειρηµατική κλίµακα και έντονη εξάρτηση από κοινοτική χρηµατοδότηση. Η πραγµατική δοκιµασία δεν είναι αν θα απορροφηθούν τα κονδύλια έως το 2026, αλλά αν θα οδηγήσουν σε παραγωγή, εξαγωγές, τεχνογνωσία και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας όταν τα ευρωπαϊκά χρήµατα περιοριστούν.

