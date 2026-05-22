Ανακάµπτει η Ελλάδα, αλλά παραµένει εξαρτηµένη από ευρωπαϊκούς πόρους (Μέρος 1ο)

Σε νέα επισκόπηση που κυκλοφόρησε στις 20 Μαΐου 2026 η Κοµισιόν, διαπιστώνεται ότι ανακάµπτει µεν η Ελλάδα αλλά παραµένει οικονοµία εξαρτηµένη από ευρωπαϊκούς πόρους. Στο πολυσέλιδο κείµενο καταγράφεται µια οικονοµία που κινείται καλύτερα από τον µέσο όρο της ΕΕ, αλλά εξακολουθεί να φέρει τρεις µεγάλες κληρονοµιές της προηγούµενης κρίσης: πολύ υψηλό δηµόσιο χρέος, ασθενή εξωτερική θέση και µεγάλο απόθεµα µη εξυπηρετούµενων δανείων.

Οι Έλληνες διαπιστώνουν στο κοινοτικό κείµενο µια σοβαρή ευηµερία των αριθµών, όµως ταυτόχρονα πασχίζουν σε µεγάλο ποσοστό να βγάλουν τον µήνα µε τα πενιχρά εισοδήµατά τους.

Η Κοµισιόν µπορεί να µετρά ότι το πραγµατικό ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε 2,1% το 2025, όσο και το 2024, έναντι 1,5% στην ΕΕ, ενώ προβλέπει 2,2% το 2026 και 1,7% το 2027, δηλαδή επιβράδυνση µετά την ολοκλήρωση του Ταµείου Ανάκαµψης. ∆εν µπορεί όµως να αποδεχθεί ότι οι λάθος αποφάσεις που λαµβάνονται στις Βρυξέλλες µας έχουν οδηγήσει σε επίπεδα επιβάρυνσης και φτωχοποίησης σοβαρών τµηµάτων του πληθυσµού, όπως γίνεται και µε το σύνολο των κρατών µελών της ΕΕ. ∆ιότι όταν αναφέρεται στην ενεργειακή ένδεια, δεν κατονοµάζει τους πραγµατικούς λόγους που αφορούν την ευρωπαϊκή θέση στη ρωσοουκρανική σύρραξη. Η Κοµισιόν αρνείται να δει την πραγµατικότητα που αφορά τις λάθος αποφάσεις και τη µη επικράτηση της διπλωµατικής λύσης στον τοµέα, αντί να παραδίνεται αµαχητί στις ορέξεις της πολεµικής βιοµηχανίας. Η ΕΕ στη βάση κοινωνικών αξιών µετατρέπεται οριστικά και αµετάκλητα σε περιφέρεια γεωπολιτικού ενδιαφέροντος µε δυο χαρακτηριστικά: α) την ανάπτυξη παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας, αλλά σε καίριους τοµείς µε ελλείψεις πρώτων υλών και β) εγκατάλειψη των κοινωνικών αξιών, κυρίως εξαιτίας ελλείψεως των απαραίτητων κονδυλίων.

Η Κοµισιόν θεωρεί ότι η ανάπτυξη της Ελλάδας στηρίχθηκε στην ιδιωτική κατανάλωση, στις επενδύσεις και στις καθαρές εξαγωγές, αλλά προειδοποιεί ότι η επενδυτική επιτάχυνση έχει υψηλό εισαγωγικό περιεχόµενο. Αυτό στην ουσία επισηµαίνει την αδυναµία παραγωγής αγαθών στη χώρα, πράγµα που αυξάνει τις εισαγωγές και θα δούµε στη συνέχεια το αποτύπωµα αυτής της διεργασίας πώς επηρεάζει δυναµικά τον πλούτο της χώρας.

Σε κάθε περίπτωση όµως, πρέπει να τονιστεί ότι το ισχυρότερο σηµείο της ελληνικής οικονοµίας είναι η δηµοσιονοµική πορεία. Το δηµόσιο χρέος παραµένει το υψηλότερο στην ΕΕ, αλλά µειώθηκε από 154,2% του ΑΕΠ το 2024 σε 146,1% το 2025, χάρη στην ονοµαστική αύξηση του ΑΕΠ, στο πρωτογενές πλεόνασµα και στην πρόωρη αποπληρωµή δανείων του Greek Loan Facility. Η Κοµισιόν προβλέπει περαιτέρω πτώση στο 138% του ΑΕΠ έως το τέλος του 2027, ενώ τα διαθέσιµα του ∆ηµοσίου παραµένουν υψηλά: 39,6 δισ. ευρώ ή 15,9% του ΑΕΠ στο τέλος του 2025. Αυτό δίνει ασφάλεια στις αγορές, αλλά δεν αναιρεί τον χαρακτηρισµό ότι οι µεσοπρόθεσµοι κίνδυνοι βιωσιµότητας παραµένουν υψηλοί. Η Κοµισιόν δεν συµπεραίνει ότι η επίτευξη που σηµειώθηκε είναι υπέρ των δανειστών, πράγµα που σηµαίνει ότι ο λαός πληρώνει το βάρος της «προόδου», ανεξαρτήτως των λοιπών κινδύνων, τους οποίους και δεν αγνοεί η ίδια, ως ένα από τα τρία βασικά θεσµικά όργανα της ΕΕ.

∆εν παραλείπει να αναφερθεί η Επιτροπή και στα δυνατά σηµεία, στα οποία εντάσσεται και η βελτίωση της φορολογικής συµµόρφωσης και της διοίκησης. Το ότι το κενό συµµόρφωσης στον ΦΠΑ µειώθηκε από το 2019 έως το 2023 κατά 12,7 ποσοστιαίες µονάδες, στο 11,4%, ενώ προκαταρκτικές εκτιµήσεις για το 2024 το φέρνουν στο 9%, περίπου κοντά στον µέσο όρο της ΕΕ.

Η πλήρης εφαρµογή των ηλεκτρονικών βιβλίων, η επέκταση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης, οι ηλεκτρονικές µισθώσεις και η ψηφιακή κάρτα εργασίας παρουσιάζονται ως εργαλεία περιορισµού της παραοικονοµίας.

Ωστόσο, η Κοµισιόν επισηµαίνει και ένα πολιτικά ευαίσθητο σηµείο: µετά τη δηµοσιονοµική διόρθωση 415 εκατ. ευρώ για ελλείψεις στη διαχείριση αγροτικών επιδοτήσεων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενσωµατώθηκε στην ΑΑ∆Ε και εφαρµόζονται αυστηρότεροι έλεγχοι. Εδώ έχουν πιάσει δουλειά και οι δικαστές και τα όργανα καταστολής, µε την ελπίδα να µπει τάξη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το µεγάλο αδύνατο σηµείο παραµένει το εξωτερικό ισοζύγιο. Το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών µειώθηκε από 7,2% του ΑΕΠ σε 5,7% το 2025, κυρίως λόγω βελτίωσης του ενεργειακού ισοζυγίου. Όµως το µη ενεργειακό εµπορικό έλλειµµα έµεινε ουσιαστικά αµετάβλητο, ενώ η εγχώρια ζήτηση, ο τουρισµός και οι επενδύσεις τροφοδότησαν εισαγωγές. Η Κοµισιόν προβλέπει ότι το έλλειµµα θα κινηθεί στο 6,2% του ΑΕΠ το 2026 και στο 5,8% το 2027, επίπεδα που θεωρεί υψηλότερα από όσα συνάδουν µε τα θεµελιώδη µεγέθη της χώρας. Το φανερό συµπέρασµα από τη διαπίστωση του κοινοτικού εγγράφου, το οποίο όµως δεν αναφέρεται ρητά, ως όφειλαν οι συντάκτες του, είναι η έλλειψη παραγωγικού δυναµικού για την αντιµετώπιση των τεράστιων αναγκών κάλυψης µε προϊόντα που καταναλώνει ο τουριστικός τοµέας. Μπορεί η χώρα να επιδιώκει και να επιτυγχάνει σοβαρές εισροές τουριστικών κυµάτων, αυτά όµως θα απέβαιναν προσοδοφόρα για τον τόπο αν συνοδεύονταν και από τοπική κατανάλωση τροφίµων και λοιπών αγαθών.

Το εξωτερικό πρόβληµα φαίνεται καθαρά στη διεθνή επενδυτική θέση, όπου η θέση της Ελλάδας βελτιώθηκε οριακά από -137,6% του ΑΕΠ το 2024 σε -136,8% το 2025, αλλά παραµένει η χαµηλότερη στην ΕΕ. Η Κοµισιόν σηµειώνει ότι σχεδόν το µισό εξωτερικό χρέος βρίσκεται σε επίσηµους ευρωπαϊκούς πιστωτές µε µεγάλες διάρκειες, άρα ο άµεσος κίνδυνος µετριάζεται. Όµως η ουσία είναι ότι η χώρα εξακολουθεί να χρηµατοδοτείται σε µεγάλο βαθµό από έξω, ενώ η χαµηλή αποταµίευση των νοικοκυριών πιέζει το εξωτερικό ισοζύγιο. Και το ερώτηµα δεν κρύβει την απάντηση που είναι η πραγµατικότητα: ∆εν χωρεί καµιά βελτίωση του τοµέα της αποταµίευσης από ένα λαό που δεν έχει περιθώρια να βελτιώσει την αποταµίευσή του. Εδώ ο αγώνας επιβίωσης έχει σθεναρά µετερίζια, για αποταµίευση, ούτε λόγος!