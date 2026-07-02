Ανάγκη ολιστικής προσέγγισης για την απεξάρτηση από τα ναρκωτικά

» Σημαντικός ο ρόλος της Οικογένειας και των Στεγνών Προγραμμάτων

Η απεξάρτηση από τις ναρκωτικές ουσίες απαιτεί μία ολιστική προσέγγιση, συνδυάζοντας την πρόληψη, τη θεραπεία και την ουσιαστική κοινωνική επανένταξη.

Αυτό τόνισαν σε συνέντευξή τους στα «Χανιώτικα Νέα» με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου Κατά των Ναρκωτικών (Ε.ΣΥ. Ν.) κ. Μιχάλης κ. Φραγκομιχελάκης και η κα Φωτεινή Μποράκη, εκ μέρους του Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ, επισημαίνοντας παράλληλα τη “μετάβαση” από την ηρωίνη στην πολυτοξικομανία και τη χρήση κάνναβης και υπογραμμίζοντας τον ουσιαστικό ρόλο των “στεγνών” θεραπευτικών προγραμμάτων έναντι της απλής χορήγησης υποκατάστατων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσαν στη σημασία των Συλλόγων Οικογένειας, οι οποίοι διεκδικούν τη διατήρηση της ανθρωποκεντρικής φιλοσοφίας του ΚΕΘΕΑ απέναντι στις νομοθετικές αλλαγές του ΕΟΠΑΕ.

Ερωτηθείς για το αν υπάρχουν στοιχεία για τον αριθμό των χρηστών στα Χανιά, ο κ. Φραγκομιχελάκης τόνισε ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία καταγεγραμμένα για τα Χανιά. Μπορεί η αστυνομία που κάνει συλλήψεις σχετικές, να διαπιστώνει ποιοι χρησιμοποιούν τι και ποιοι εμπορεύονται τι. Διότι το θέμα δεν είναι μόνο ποια είναι η κατανάλωση, είναι και πού στηρίζεται, πού πατάει. Άρα λοιπόν, στον κύκλο, στον μηχανισμό που τα φέρνει και τα διοχετεύει. Διότι εμείς έχουμε “την τύχη” να παράγουμε μόνο κάνναβη στα Χανιά, αλλά όλα τα άλλα έρχονται από δρόμους που για να στηθούν και να λειτουργήσουν όπως λειτουργούν σήμερα —που λειτουργούν άψογα παρά τις συλλήψεις που γίνονται— αυτά είναι κάτι το οποίο το υποστηρίζουμε σθεναρά, σχετίζονται και με την ύπαρξη της αμερικανικής βάσης εδώ πέρα, της Νατοϊκής βάσης, τουλάχιστον ως προς το ξεκίνημα.

Δηλαδή, όταν πρωτοστήθηκε αυτός ο μηχανισμός, στήθηκε με βάση τη σχετικά μεγάλη ζήτηση που υπήρχε κατά περιόδους από εκείνη την πλευρά. Τα πληρώματα δηλαδή που ερχόντουσαν εδώ πέρα και τα οποία ζητούσαν με προτεραιότητα σχεδόν ναρκωτικά, ιδιαίτερα τις περιόδους αναψυχής. Αυτό λειτούργησε τότε σαν έναυσμα για τους εμπόρους. Ηταν μια πιάτσα με μεγάλη προοπτική, διότι το κοινό, οι στρατιωτικοί που ερχόντουσαν, αποτελούσαν εγγυημένη πελατεία. Μπορεί να μην ήταν όλη τη διάρκεια του έτους, όμως για να εξυπηρετηθεί, στήθηκε ακριβώς ο μηχανισμός.

Αυτός ο μηχανισμός τώρα διογκώνεται, εμπλουτίζεται, τροφοδοτείται και με άλλες ουσίες και με άλλα πράγματα, διότι από τη στιγμή που στήνεται ο μηχανισμός μπορεί να εμπορευτεί και άλλα πράγματα, δηλαδή όπλα ή λευκή σάρκα. Όλα αυτά έχουν καταστήσει την περιοχή μας, την Κρήτη γενικά και τα Χανιά ιδιαίτερα, ένα χώρο όπου ευδοκιμεί το εμπόριο των ουσιών. Η καταγραφή είναι δύσκολη. Και όπως είπα και προηγουμένως, για να περιγράψουμε το φαινόμενο δεν αρκούμαστε μόνο στο ποιος κάνει χρήση»,

ΠΟΛΥΤΟΞΙΚΟΜΑΝΙΑ

ΚΑΙ “ΣΤΕΓΝΑ” ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ο κ. Φραγκομιχελάκης επεσήμανε ακόμη ότι «παλιότερα ήταν ευδιάκριτη η ειδίκευση του ενός ή του άλλου χρήστη ανάλογα με την ουσία. Σήμερα είμαστε αντιμέτωποι με το φαινόμενο της πολυτοξικομανίας, που σημαίνει ότι τα περισσότερα άτομα είναι εξαρτημένα από περισσότερες από μία ουσίες. Εκεί τώρα υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα ως προς τη θεραπευτική αντιμετώπιση. Για παράδειγμα, τα υποκατάστατα που ξέρουμε, η μεθαδόνη και η βουπρενορφίνη, είναι υποκατάστατα μόνο της ηρωίνης. Χορηγούν λοιπόν μια ουσία που κρατάει τον χρήστη σε εξάρτηση. Σύμφωνα με την κλασική μεθοδολογία υποτίθεται ότι βαθμιαία θα μειώνουν τη δόση, αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Τα άτομα αυτά παραμένουν εξαρτημένα απλά από μια ουσία νόμιμη και χορηγούμενη.

Τα άλλα προγράμματα οφείλουν να αντιμετωπίσουν την πολυτοξικομανία. Αυτό είναι ένα από τα επιχειρήματα που μας κάνουν να υποστηρίζουμε τα “στεγνά” προγράμματα, διότι απευθύνονται σε όλες τις εξαρτήσεις, αλλά και στις λεγόμενες εξαρτητικές συμπεριφορές, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο τζόγος και το αλκοόλ. Ένα πολυδύναμο κέντρο, όπως αυτό του ΚΕΘΕΑ Αριάδνη που τώρα είναι στον ΕΟΠΑΕ, μπορεί να ασχοληθεί με όλα αυτά. Αυτά τα προγράμματα δουλεύουν όχι μόνο με τον χρήστη αλλά και με τους οικείους του, θεωρώντας ότι μπορούν να στηρίξουν την προσπάθειά του.

Αυτά τώρα βάλλονται δυστυχώς μέσα από την εφαρμογή του καινούργιου νόμου για τον ΕΟΠΑΕ. Οι δομές λειτουργούν, δεν τις κλείνουν, αλλά υπάρχει μια βαθμιαία μετακίνηση του κέντρου βάρους προς τα προγράμματα υποκατάστασης εις βάρος των στεγνών. Ένας τρόπος που γίνεται αυτό, είναι με τις προσλήψεις. Ανακοινώνουν προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών χωρίς να διευκρινίζουν για ποια δομή, και ενώ οι υπάλληλοι του ΚΕΘΕΑ νομίζουν ότι είναι γι’ αυτούς, στην πραγματικότητα φαίνεται πως προορίζονται για τις μονάδες υποκατάστασης».

Η ΚΑΝΝΑΒΗ

Ένα άλλο καίριο πρόβλημα είναι η κάνναβη. Σύμφωνα με τον κ. Φραγκομιχελάκη, «διαπιστώνεται όλο και περισσότερο ότι είναι ο προθάλαμος για άλλες ουσίες, αλλά πλέον και η ίδια η χρήση της είναι επικίνδυνη λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη. Παρατηρούνται πλέον και θάνατοι από υπερδοσολογία κάνναβης, γιατί αυτή που κυκλοφορεί στην πιάτσα είναι πολύ ισχυρή. Στην Ελλάδα έχουμε το θλιβερό προνόμιο να έχουμε μεγάλη παραγωγή «βιομηχανικής» και «ιατρικής» κάνναβης. Κάνναβη είναι όμως, σε κάθε περίπτωση».

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Από τη μεριά της η κα Μποράκη, αναφερόμενη στη συγχώνευση όλων των προγραμμάτων στον ΕΟΠΑΕ, τόνισε ότι «πριν, ο Σύλλογος Οικογένειας και τα προγράμματα ήταν σαν δύο συγκάτοικοι που βοηθούσαν ο ένας τον άλλον. Η οικογένεια είναι αναγκαία στη θεραπεία. Πρέπει να προχωράνε μαζί, να κάνει και η οικογένεια αλλαγές για να γίνει πιο υγιής.

Τώρα ο ρόλος μας είναι να διεκδικήσουμε την παραμονή των “στεγνών” προγραμμάτων γιατί έχουν αποτελέσματα. Στα Χανιά λειτουργεί ακόμα το “στεγνό” πρόγραμμα χωρίς σοβαρές αλλαγές, αλλά έχουν κόψει δραστηριότητες που ήταν σημαντικά θεραπευτικά εργαλεία. Το θετικό είναι ότι δεν έχουν αλλάξει το προσωπικό μας, όπως έγινε αλλού.

Παλεύουμε να μη διώξουν την οικογένεια από τη θεραπεία. Φαίνεται πως έχουν σκοπό να την αφήσουν μόνο στην επανένταξη, κάτι που δεν έχει νόημα. Αν η οικογένεια δεν αλλάξει συμπεριφορά κατά τη θεραπεία, θα συνεχίσει να δίνει στρεβλά μηνύματα στο παιδί μετά την απεξάρτηση».

Οπως μας λέει η κα Μποράκη, «αυτή τη στιγμή αυξάνονται οι γονείς που ζητάνε βοήθεια. Συνήθως οι γονείς έρχονται πρώτοι με την ελπίδα να φέρουν και τα παιδιά. Τα παιδιά που έρχονται μόνα τους είναι συνήθως μεγαλύτερης ηλικίας, άνω των 30, που έχουν φτάσει σε δύσκολο σημείο. Οι έφηβοι δεν έρχονται μόνοι τους, γιατί είναι ακόμα μέσα στην “κλίκα”. Τα περιστατικά έχουν αυξηθεί τόσο πολύ που αναγκάστηκαν να χωρίσουν μια ομάδα στα δύο.

Τα αποτελέσματα της θεραπείας είναι συγκινητικά και ελπιδοφόρα. Ένα μεγάλο ποσοστό απεξαρτάται και προχωράει τη ζωή του. Μέσα στα 2,5 με 3,5 χρόνια που μένουν στο πρόγραμμα, τα παιδιά μαθαίνουν να ανεξαρτητοποιούνται, να φροντίζουν την υγεία τους, την επαγγελματική τους αποκατάσταση και να προσφέρουν εθελοντικά. Μαθαίνουν να ζουν διαφορετικά, όχι απομονωμένα. Η κοινότητα είναι μια «ξαναγέννηση» για το άτομο. Είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου να βρει αυτά τα προγράμματα όταν τα χρειαστεί.

Πρέπει και η κοινωνία να είναι δίπλα μας, γιατί αν τα παιδιά είναι άρρωστα, η κοινωνία είναι άρρωστη. Η κατεύθυνση τώρα από την Ε.Ε. και τον νέο νόμο είναι η φαρμακευτική αντιμετώπιση. Όμως τα φάρμακα δεν βοηθάνε πραγματικά, αφήνουν τον άνθρωπο σε μόνιμη χρήση. Η φιλοσοφία του ΚΕΘΕΑ είναι αυτή που βοηθά στην πραγματική ανεξαρτησία».

Καταλήγοντας ο κ. Φραγκομιχελάκης επεσήμανε ότι «για το ΕΣΝ είναι τεράστιας σημασίας να υπάρχει μια ενιαία φιλοσοφία που να αφορά την πρόληψη, τη θεραπεία και την επανένταξη. Δεν μπορείς να κάνεις πρόληψη και μετά στη θεραπεία να δίνεις υποκατάστατα. Ο ΕΟΠΑΕ λόγω αυτής της ετερογένειας πιστεύουμε ότι θα αποτύχει. Πρόληψη σημαίνει ενίσχυση των Κέντρων Πρόληψης. Θεραπεία σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα ως ασθένεια ή ψυχασθένεια για να δώσουμε ένα φαρμακάκι. Είναι κοινωνικό φαινόμενο. Η κοινωνική επανένταξη πρέπει να στηρίζει τα παιδιά που αποφοιτούν από τα “στεγνά προγράμματα”. Η δουλειά που γίνεται εκεί επιτρέπει στον πρώην χρήστη να ξαναβρεί τον εαυτό του».