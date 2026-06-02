Ανάγκη για έγκαιρη έναρξη της ∆ακοκτονίας!

» Σοβαροί προβληµατισµοί µε τη λύση 2+1 για το µέλλον

Οι πολιτικοί και διοικητικοί παράγοντες, κεντρικοί και περιφερειακοί που ασχολούνται µε την δακοκτονία πρέπει να φροντίσουν για την αποτροπή των κίνδυνων που και φετος φαίνεται να διατρέχει η ποιότητα εξαιτίας της µόνιµως πάσχουσας δακοκτονίας!

Και κρίσιµη σηµασία για την περίοδο αυτή είναι η έγκαιρη έναρξη της και βεβαία η γενικότητα της εφαρµογής της.

Και σε ότι αφορά το «έγκαιρη», αναντίρρητη γενική αρχή είναι ότι ο πρώτος γενικός ψεκασµός πρέπει να έχει λήξει (όχι να αρχίζει) πριν την σκλήρυνση του πυρήνα, δηλαδή περί τα µέσα Ιουνίου! Αν αυτό δεν συµβεί το παιχνίδι είναι χαµένο!

Και αυτό γιατί όπως έχει διαπιστωθεί, ειδικά στην Κρήτη, παραδοσιακά οι πρώτοι ∆άκοι που προέρχονται από την προηγούµενη χρονιά, οι γεννήτορες της φετινής, που είναι λίγοι και ευκολότερα αντιµετωπίσιµοι, στα µέσα Ιουνίου µπορεί να έχουν κάνει τις πρώτες προσβολές τους όποτε ο πολλαπλασιασµός τους στη συνέχεια θα είναι ραγδαίος και ανεξέλεγκτος!

Και βέβαια, η καθυστέρηση της έναρξης ψεκασµών µε την τυπική αιτιολογία των τυχόν µηδενικών ενδείξεων δακοπαγίδων (οι οποίες φετος δεν αναρτήθηκαν ακόµη), οπωσδήποτε δεν ευσταθεί!. Γιαυτό και παλαιότερα όταν οι ενδείξεις δακοπαγίδων ήταν µηδενικές, γίνονταν και τα λεγόµενα sontage (πλήρης ψεκασµός ολόκληρου δέντρου και καταµέτρηση θανόντων δάκων ) τα οποία βέβαια, καλό είναι να συνεχίζονται !

Οι δακοπροσβολές…

του Αγίου Ελισαίου!

Και ας σηµειωθεί για τους νεώτερους, αυτό που κάποιο παλαιότεροι θυµούνται, ότι στο χωριό Ζυµβραγού, στις 14 Ιουνίου (γιορτή του Αγ. Ελισαίου) κάποιοι παραγωγοί έβρισκαν και πήγαιναν στον χωριανό τους αείµνηστο Γεωπόνο Ν. Ψυλλάκη, καρπούς ελιάς προσβληµένους από ∆άκο! Και αυτός κατεβαίνοντας στα Χανιά την εποµένη τους πήγαινε στα Γραφεία της ∆/νσης Γεωργίας και δείχνοντας τους στους Γεωπόνους, έλεγε: « Ορίστε κύριοι συνάδελφοι, ο ∆άκος µας πρόλαβε πάλι»!

Άρα τα µέσα Ιουνίου είναι σηµαδεµένα ιστορικά µε την έναρξη προσβολών! Και εποµένως ο ψεκασµός θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 15 περίπου µέρες νωρίτερα!

Οι προµήθειες

φαρµάκων 2-1 ετών !

Εκτός όµως από την φετινή καθυστέρηση της έναρξη των ψεκασµών, η λύση του διαγωνισµού για προµήθεια φαρµάκων για 2+1 έτη, που ήλε ως απάντηση στο Υπόµνηµα του ΣΕ∆ΗΚ, και στις διαµαρτυρίες παραγωγών, φαίνεται ότι αντί να λύσει , µάλλον θα αυξήσει τα προβλήµατα!

Και αυτό γιατί, το φωτεινό έλλειµµα φαρµάκων οπωσδήποτε δεν µπορεί να καλυφθεί µε την λύση αυτή αφού η παράδοση των φαρµάκων µε τον διαγωνισµό προβλέπεται να γίνει µεχρι την 31 Οκτώβριου. Τότε όµως η ∆ακοκτονία θα έχει κυριολεκτικά λήξει!

Όµως και για τα επόµενα έτη υπάρχουν σηµαντικά ερωτήµατα που θέτουν παλαιοί Πανεπιστηµιακοί και έµπειροι Επιστήµονες σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των προµηθευόµενων φαρµάκων µετά από 2 η 3 έτη, η την ανάπτυξη ανθεκτικότητας του εντόµου µετά την επί 2 χρόνια συνεχή εφαρµογή τους.

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

Τελικά, όπως κάποιοι λένε,η προτεινόµενη λύση του 2+1 αποτελεί ένα ακόµη «τεχνοκρατικό ελιγµό» του οποίου στόχος είναι να κρατηθεί η προµήθεια φαρµάκων κεντρικά, στα Υπουργεία και µάλιστα να σιγουρευτεί για 3 έτη ακόµη! Άρα ο µόνος που εξασφαλίζεται είναι ο προµηθευτής!

Μετά από όλα αυτά, στην Ελλάδα πρέπει να ευχόµαστε να έλθουν και φετος κάποιοι καύσωνες!

Αυτοί είναι τελικα οι αποτελεσµατικότεροι δακοκτόνοι!

*Ο Νίκος Μιχελάκης, είναι ∆ρ. Γεωπόνος, πρώην ∆/ντής του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και Άµισθος Επιστ. Σύµβουλος του ΣΕ∆ΗΚ. Τα άρθρα του εκφράζουν προσωπικές απόψεις

και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕ∆ΗΚ. Μπορούν να αναδηµοσιευτούν µόνο µετά άδεια του (nmixel@otenet.gr)