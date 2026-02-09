Αναγκαίο και εφικτό το τραίνο στην Κρήτη – Τι συζητήθηκε στο Ηράκλειο

Η αναγκαιότητα για τραίνο στην Κρήτη αναδείχτηκε στο πλαίσιο της ανοιχτής εκδήλωσης διαλόγου στο Ηράκλειο με τίτλο: «Οἱ καιροὶ οὐ μενετοί: Θα μπει η Κρήτη σε Σταθερή Τροχιά;».

Οπως τονίστηκε, το συγκεκριμένο έργο είναι αναγκαίο και εφικτό καθώς λύνει προβλήματα για την μετακίνηση πολιτών και επισκεπτών ενώ θα αλλάξει τελείως την συμπεριφορά στις μεταφορές στην Κρήτη.

Στην τοποθέτησή του ο πρώην δήμαρχος Χανίων, Τάσος Βάμβουκας, ο οποίος είχε ρίξει πρώτος από µεριάς τοπικής αυτοδιοίκησης την ιδέα για τραίνο στην Κρήτη, συνέκρινε την σημερινή παραδοχή αυτής της ανάγκης «με την χλιαρή αντίδραση στην πρότασή μου τον Σεπτέμβριο του 2017 πρός τον τότε πρωθυπουργό για απαλλοτρίωση λωρίδας για τραίνο παράλληλα με τον ΒΟΑΚ».

Τόνισε ότι «η επιμονή της ανοικτής Παγκρήτιας επιτροπής που συστήσαμε γι αυτό τον σκοπό το 2022 και παρά τις αντιξοότητες (Τέμπη), έχει συμβάλλει στην θετική αντιμετώπιση από την κοινή γνώμη της Κρήτης και στο γεγονός ότι βρισκόμαστε σήμερα εδώ, σε αυτή την πολύ σημαντική συνάντηση, όπου είναι παρούσα όλη η Κρήτη».

Επισήμανε «δύο ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις, που είναι η συνδιοργάνωση αυτής της εκδήλωσης με την Περφέρεια Κρήτης, στον ρόλο της οποίας δίνω ιδιαίτερη βαρύτητα, και στην πρόσφατη δήλωση του Υπουργού Υποδομών κ. Δήμα, ότι το μέσον σταθερής τροχιάς στην Κρήτη αποτελεί προτεραιότητα.

Αυτά δείχνουν ότι η υπόθεση αρχίζει να μπαίνει σε τροχιά».

Ο κ. Βάμβουκας υποστήριξε επίσης:

«Το νησί μας που βρίσκεται τόσο πίσω ως προς τις συγκοινωνιακές υποδομές, δικαιούται και πρέπει να διεκδικήσει εκτός από τον ΒΟΑΚ, που είναι έργο χρεωστούμενο, ένα μέσον σταθερής τροχιάς, με πόρους από τα 10 δις. ευρώ που προγραμματίζει για μέσα σταθερής τροχιάς στην χώρα η κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια, όπου η Κρήτη δεν αναφέρεται καθόλου.

Και επειδή εμείς δεν ανακαλύψαμε τον τροχό, η συζήτηση για τραίνο στην Κρήτη έχει ξεκινήσει από τα τέλη του 19ου αιώνα και νησιά της μεσογείου όπως η Κορσική, με μέγεθος όπως η Κρήτη, το διαθέτουν από τότε και φτάνει τα 232km.

Προτείνω η Περιφέρεια Κρήτης να πάρει την υπόθεση «τραίνο στην Κρήτη» επάνω της, και σε συνεργασία με την κυβέρνηση και την τοπική αυτοδιοίκηση και σε στενή συνεργασία με τον δήμο Ηρακλείου και τις μεγάλους δήμους του βόρειου άξονα, αλλά και τους βουλευτές, να προχωρήσουν άμεσα στην διεκδίκηση και στον σχεδιαμό.

Η λειτουργία δε του νέου αεροδρομίου σε τρία χρόνια κάνει ακόμα πιό άμεση και επιτακτική αυτή την ανάγκη.

Η τεκμηρίωση από τους εξειδικευμένους επιστήμονες που μόλις παρουσιάστηκε, αποδεικνύει την αξία και την βιωσιμότητα του έργου.

Σε αυτό τα πλαίσιο θα είναι χρήσιμο πιστεύω, η Περιφέρεια Κρήτης να έλθει σε επαφή με την αυτόνομη Περιφέρεια της Κορσικής, η οποία διαχειρίζεται τα τραίνα, για επίσκεψη και συνεργασία και η επιτροπή μας όπως έχουμε συζητήσει με χαρά θα συμβάλλει σε αυτό».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Νίκος Ξυλούρης, όπως μετέδωσαν ηρακλειώτικα ΜΜΕ, σημείωσε πως πριν από 3-4 χρόνια που ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια θεωρήθηκε μία…ουτοπία όμως σήμερα γίνεται ένα βήμα για να γνωστοποιηθεί ότι το έργο είναι «πράσινο» και αναγκαίο για το νησί, καθώς λύνει προβλήματα για την μετακίνηση πολιτών και επισκεπτών.

«Θα αλλάξει τελείως την συμπεριφορά στις μεταφορές στην Κρήτη», τόνισε.

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο δήμαρχος Ρεθύμνης και πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης Γιώργος Μαρινάκης ο οποίος σημείωσε ότι ασπάζεται την ιδέα της δημιουργίας μέσου σταθερής τροχιάς. «Όλες οι μεγάλες ιδέες ξεκίνησαν από κάποιος μεγάλους οραματιστές που στην αρχή ίσως τους χλεύασαν αλλά στην πορεία τους θυμηθήκαμε. Πρέπει να σκεφτούμε πως θα πετύχουμε μαζικές μετακινήσεις με δημόσια συγκοινωνία ώστε να αποσυμφορήσουμε το κυκλοφοριακό αλλά να σκεφτούμε και την κλιματική κρίση».

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΑΚ Γιώργος Ταβερναράκης τόνισε ότι «με βάση την αύξηση των επισκεπτών στο νησί είναι επιτακτική η ανάγκη για δημιουργία μέσου σταθερής τροχιάς». Ο ίδιος υπενθύμισε την πρόσφατη δήλωση του Υπουργού Υποδομών Χρίστου Δήμα ότι η κυβέρνηση το βλέπει θετικά, εκφράζοντας έτσι την αισιοδοξία του ότι πλέον η συζήτηση γίνεται σε πιο ρεαλιστική βάση.

Η Μαρία Σίτη, συγκοινωνιολόγος και μέλος της Ανοιχτής Επιτροπής για τη Συγκρότηση του Μέσου Σταθερής Τροχιάς στην Κρήτη, υπογράμμισε ότι ο βασικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι τριπλός: να τεκμηριωθεί η αναγκαιότητα του έργου, να εξεταστεί η εφικτότητά του και να αποσαφηνιστούν οι δυνατότητες χρηματοδότησης.

Όπως ανέφερε, το κρίσιμο ζητούμενο είναι η συσπείρωση όλων των δυνάμεων σε μια κοινή διεκδίκηση, ώστε η Κρήτη να αποκτήσει ένα μέσο σταθερής τροχιάς που θα απαντά σε πραγματικές ανάγκες μετακίνησης και θα αποτελέσει βιώσιμη λύση για το μέλλον του νησιού, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες.

Στο γεγονός ότι η Κρήτη έχει καθυστερήσει να ωριμάσει τη συζήτηση για το μέσο σταθερής τροχιάς αναφέρθηκε ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός. Όπως σημείωσε, όλα τα μεγάλα νησιά της Μεσογείου -από τη Σικελία και τη Σαρδηνία μέχρι την Κορσική και τη Μαγιόρκα- διαθέτουν σιδηροδρομικά δίκτυα, γεγονός που καθιστά αυτονόητο ότι και η Κρήτη θα μπορούσε να έχει ένα αντίστοιχο, οικολογικού χαρακτήρα μέσο.

Υπογράμμισε ότι η μορφολογία του νησιού προσφέρεται για μια βασική χάραξη από Ανατολή προς Δύση, με κομβικής σημασίας τη σύνδεση του Ηρακλείου με το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Τόνισε, ακόμη, ότι οι μελλοντικοί φόρτοι μετακινήσεων επιβάλλουν την επίσπευση της συζήτησης και την έναρξη, έστω, μιας αναγνωριστικής μελέτης, ώστε το έργο να ενταχθεί στον στρατηγικό σχεδιασμό και να μην παραμείνει ένα ζήτημα που απλώς επανέρχεται χωρίς αποτέλεσμα.

Ο δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, τόνισε ότι δεν νοείται σύγχρονο αεροδρόμιο χωρίς μέσο σταθερής τροχιάς. Υπενθύμισε ότι δεκάδες πόλεις στην Ευρώπη έχουν χρηματοδοτηθεί πλήρως για έργα βιώσιμης κινητικότητας, ενώ έφερε παραδείγματα από νησιά της Μεσογείου όπου υλοποιούνται ή επεκτείνονται σιδηροδρομικά δίκτυα.

Ο περιφερειακός σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ Δημήτρης Βρύσαλης υπογράμμισε ότι το κόμμα του στηρίζει τα μέσα σταθερής τροχιάς, θέτοντας όμως ως βασικές προϋποθέσεις τον δημόσιο χαρακτήρα τους, την ασφάλεια και την οικονομική προσβασιμότητα για τον λαό. Όπως ανέφερε, η ανάγκη για σύγχρονες μεταφορές δεν μπορεί να μετατραπεί σε πεδίο εμπορευματοποίησης, αλλά οφείλει να υπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού.