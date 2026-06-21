Αναγκαία η σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ελαιοκομίας

Το διεθνές συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας – 4Ε, «Ελαιοκομικός Τομέας: Προβλήματα & Προοπτικές», ολοκληρώθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το διήμερο 11 και 12 Ιουνίου.

Οπως τονίστηκε στα συμπεράσματα του συνεδρίου, είναι αναγκαία και επιτακτική η θεσμική οργάνωση του τομέα με τη σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Ελαιοκομίας, κατά τα πρότυπα του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιοκομίας (IOC), το οποίο θα συμπεριλάβει το ελαιόλαδο και την επιτραπέζια (βρώσιμη) ελιά. Θα συναπαρτίζεται από την πολιτεία (συναρμόδια υπουργεία), εποπτευόμενους Οργανισμούς, ελαιοκομικές περιφέρειες, επαγγελματικές οργανώσεις, επιστημονικές οντότητες, πιστωτικά ιδρύματα.

Επίσης, από την Δρ. Δήμητρα Αλιέως, εμπειρογνώμονα του διεθνούς εμπορίου παρουσιάστηκαν οι πρώτες προβλέψεις για την παραγωγή της ερχόμενης εμπορικής περιόδου 2026/27. Σύμφωνα με αυτές αναμένεται μία μέση αύξηση 13,2% (6,5 έως 20%) σε σύγκριση με την φετινή, δημιουργώντας συνθήκες υπερβάλλουσας προσφοράς ανάλογα με την εξέλιξη της κατανάλωσης επηρεάζοντας τις τιμές και το κατά πόσο οι παραγωγοί θα συγκομίσουν ή θα αφήσουν τις ελιές τους.

Τέλος στη θεματική ενότητα «Κλιματική Αλλαγή: Επιπτώσεις στην ελαιοκαλλιέργεια και μέτρα αντιμετώπισης», επισημάνθηκε ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει ήδη σημαντικά τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα της ελαιοπαραγωγής, δημιουργώντας νέες προκλήσεις για τους παραγωγούς και ολόκληρη την ελαιοκομική αλυσίδα. Τονίστηκε ότι η προσαρμογή στις νέες συνθήκες απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση, κατάλληλες καλλιεργητικές πρακτικές και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, ενώ αναδείχθηκε και η ανάγκη δημιουργίας ενός Εθνικού Ελαιοκομικού Συμβουλίου για τον καλύτερο συντονισμό και τη στήριξη του τομέα.