Αναγκαία η συνεργατική λειτουργία των γονέων μετά το διαζύγιο

Συνεργατική λειτουργία και συν-γονεϊκότητα απαιτείται από το ζευγάρι ώστε να γίνουν πιο απαλοί για το παιδί οι κραδασμοί ενός διαζυγίου. Η επισήμανση αυτή έγινε στην εσπερίδα που οργάνωσε ο “Σύλλογος Ψυχολόγων Χανίων” το απόγευμα της Κυριακής στο Μεγάλο Αρσενάλι.

Ανάμεσα στις πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις αυτή της ψυχολόγου κ. Ναταλύ Βαλυράκη που μίλησε με θέμα: “Διευκόλυνση των παιδιών μετά το διαζύγιο”.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στους δημοσιογράφους ψυχολόγος επεσήμανε πως «το διαζύγιο είναι κάτι πολύ συχνό πια. Πάρα πολλοί γονείς, ευτυχώς, έρχονται να ζητήσουν τη συμβουλή μας πριν να μπουν στη διαδικασία ενός διαζυγίου. Αυτό είναι πολύ θετικό γιατί υπάρχουν κοινές πεποιθήσεις και αντιλήψεις για τα πράγματα που μπορούν να γίνουν σε ένα διαζύγιο, πως δηλαδή, μπορώ να κάνω ένα πιο μοντέρνο διαζύγιο, ένα πιο ήπιο διαζύγιο. ,

Η κ. Βαλυράκη τόνισε πως ειδικά σε ότι έχει να κάνει με τη βοήθεια του παιδιού αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι η “ συνγονεϊκότητα. «Δηλαδή οι γονείς να λειτουργήσουν συνεργατικά πάνω στο διαζύγιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πχ. θα βγούμε μαζί να φάμε ή να πιούμε ένα καφέ ή να κάνουμε μαζί τα γενέθλια του παιδιού. Σημαίνει ότι συνεργάζομαι, έχω ένα σταθερό περιβάλλον για το παιδί. Παίρνω κοινές αποφάσεις και δεν βρίσκομαι σε αντιπαράθεση! Δεν λύνω τις διαφορές μου στα δικαστήρια και δεν βάζω το παιδί στη μέση για να διευθετήσω ότι αλλαγές μπορεί να συμβούν με το διαζύγιο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί εφόσον έχω μια ήρεμη και ήπια αντίδραση από τους γονείς. Όμως καταλαβαίνετε ότι ο πρώτος και ο δεύτερος χρόνος (μετά το διαζύγιο) είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολοι γιατί είναι μία γενική αλλαγή για όλους. Όχι μόνο για το παιδί αλλά και για τους ενήλικες. Οι ενήλικες θεωρούν ότι οι ίδιοι δεν χρειάζεται να προσαρμοστούν, το παιδί να προσαρμοστεί. Όμως τελικά χρειάζονται και εκείνοι προσαρμογή και το παιδί προσαρμογή. Οπότε εκεί χάνουμε λίγο το παιχνίδι και εκεί έχουμε τα προβλήματα».

Για το γεγονός ότι πλέον πολλά δικαστήρια οδηγούνται στις δικαστικές αίθουσες και για τις επιπτώσεις που έχουν όλα αυτά στο παιδί η κ. Βαλυράκη παρατήρησε πως «οι επιπτώσεις είναι τεράστιες. Το πρόβλημά μας δεν είναι το διαζύγιο! Οι άνθρωποι χωρίζουν, δεν ταιριάζουν, πιο εύκολα χωρίζουν πια στις μέρες μας. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Δεν θα καταστρέψει αυτό το παιδί, δεν είναι αυτό που κάνει αυτό που λέμε σε εισαγωγικά “είναι παιδί χωρισμένων γονιών”. Το πρόβλημα είναι η αντιπαράθεση! Εκεί δημιουργούνται τα θέματα, αυτό κάνει κακό στο παιδί, όχι το διαζύγιο. Να ξέρετε ότι τα παιδιά που ζουν σε ένα αναστατωμένο οικογενειακό περιβάλλον έχουν να πω σχεδόν τα ίδια προβλήματα που έχει και ένα παιδί το οποίο ζει, βιώνει ένα διαζύγιο. Οπότε καλύτερα να έχω ένα ήπιο διαζύγιο παρά ένα αναστατωμένο οικογενειακό περιβάλλον. »

Ερωτηθείσα για το πως βιώνουν τα ίδια τα παιδιά το χωρισμό των γονέων τους η ψυχολόγος απάντησε πως «το κατανοούν σιγά-σιγά. Δηλαδή,στην αρχή είναι σαν να τους ρίχνουμε μια βόμβα και σκάει το έδαφος στο οποίο πατά και πέφτουν στην άβυσσο. Πρακτικά δεν καταλαβαίνουν. Όμως στην πορεία που αρχίζουν και φεύγουν από το ένα σπίτι, πηγαίνουν στο άλλο, βλέπουν μια αγωνία, μια αντιπαράθεση ανάμεσα στους γονείς, εκεί αρχίζουν να καταλαβαίνουν περί τίνος πρόκειται. Εκεί τώρα χρειάζονται και τη στήριξη. Το πιο σημαντικό είναι οι γονείς να προσέξουν τα σημάδια στο παιδί, τι θα αλλάξει, ώστε να το υποστηρίξουν με ειδικό αν χρειαστεί ή αλλιώς οι ίδιοι να δουν πώς μπορούν να το υποστηρίξουν και πώς να του μιλήσουν.» Η ίδια τέλος τόνισε πως το παιδί δεν θα επηρεαστεί τόσο πολύ από το περιβάλλον (παππούδες, γιαγιάδες, συγγενείς) γιατί «οι γονείς είναι σημαντικοί. Όταν οι γονείς είναι σταθεροί, δεν θα επηρεαστεί το παιδί στο επίπεδο που θα επηρεαστεί όταν οι γονείς είναι σε αντιπαράθεση. Οι γονείς είναι η βάση, που θα κρατήσει το παιδί σταθερό και δεν θα τα αφήσει να κυλήσει.»

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Στη διαχρονικότητα των ανθρώπινων σχέσεων σε μεταβατικούς καιρούς αναφέρθηκε ο ψυχολόγος και συστημικός θεραπευτής κ. Μιχάλης Κατάκης. Τόνισε επίσης πως «στις μεταμοντέρνες ημέρας μας οι άνθρωποι συνειδητοποιούν πλέον ότι η κυρίαρχη ανάγκη τους είναι η δημιουργία σχέσης και η επένδυση σε αυτήν και όχι τόσο η δημιουργία οικογένειας και ο γάμος. Οι στατιστικές βέβαια δείχνουν ότι δεν μειώνονται τα ποσοστά του γάμου αλλά δείχνουν να αυξάνονται τα διαζύγια. Η σχέση είναι σίγουρο πως προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά, συνθήκες απαραίτητες για να επιβιώσεις σε μια κοινωνία που αλλάζει συνεχώς. Μέσα σε διάστημα 50 χρόνων έγιναν τέτοιες ριζικές αλλαγές στον τρόπο ζωής των ανθρώπων που ανέτρεψαν δεδομένα που για αιώνες φάνταζαν αναλλοίωτα. Τα αποτέλεσμα ήτα μια βαθιά και επώδυνη κρίση αξιών που βίωσε και βιώνει ακόμα η Ελληνική κοινωνία.» Στη συνέχεια παρατήρησε πως «το ψυχοκοινωνικό κόστος της γρήγορης και άναρχης οικονομικής ανάπτυξης είναι μεγάλο με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα σκληρός και ανελέητος ανταγωνισμός.»

ΣΤΗΡΙΓΜΑ Ο ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

Ο ψυχολόγος μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό στήριγμα για μια οικογένεια, έναν νέο, έναν ηλικιωμένο. Όπως εξήγησε η πρόεδρος του “Συλλόγου Ψυχολόγων Χανίων” κ. Μιράντα Βαφειάδου (φωτογραφία) στις ημέρες μας «δεν υπάρχει κάποιο κόλλημα, ώστε κάποιος να απευθυνθεί σε ψυχολόγο, όπως παλιά. Απευθύνονται συνήθως για θέματα είτε κρίσεις σε διάφορες ηλικίες είτε αναμενόμενες κρίσεις είτε κάτι άλλο πιο έκτακτο που αντιλαμβάνονται ότι ο ψυχολόγος θα τους διευκολύνει, δεν θα τους κατατάξει κάπου και δεν θεωρείται πλέον ότι έχει ψυχιατρική διαταραχή (όποιος απευθυνθεί σε ψυχολόγο). Απευθύνονται για να διευκολυνθούν. Είμαστε σύμβουλοι, είμαστε κοντά και κοινωνικά και ατομικά.»

Συμπλήρωσε επίσης η κ. Βαφειάδου πως τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί και η διάθεση ζευγάρια να αναζητήσουν μία πιο εξειδικευμένη παροχή υπηρεσίας από ψυχολόγο ο οποίος έχει εκπαιδευτεί στη θεραπεία ζεύγους. Και η τοπική κοινωνία είναι αρκετά ανοιχτή σε ψυχολογική υποστήριξη, να το αναφέρω και αυτό έτσι σε σύγκριση με το μέσο όρο της ελληνικής κοινωνίας των πόλεων. Την εκδήλωση χαιρέτησε για το Δήμο Χανίων η αντιδήμαρχος κ. Ε. Ζερβουδάκη. Ο “Σύλλογος Ψυχολόγων Χανίων” στα 10 χρόνια λειτουργίας έχει στόχο την πραγματοποίηση ανάλογων ημερίδων που θα απευθύνονται στο κοινό.