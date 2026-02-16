Αναγγελία Ζημιάς από Ανεμοθύελλα στο Δήμο Πλατανιά

Όπως ανακοινώθηκε από τον Δήμο Πλατανιά «ότι οι Παραγωγοί του Δήμου Πλατανιά (ΔΕ Μουσούρων, Βουκολιών, Πλατανιά & Κολυμβαρίου), οι οποίοι λόγω της Ανεμοθύελλας της 15ης Φεβρουαρίου 2026, υπέστησαν ζημιές σε εσπεριδοειδή και αβοκάντο, μπορούν να δηλώσουν τη ζημιά στους Ανταποκριτές του ΕΛΓΑ στα Δημοτικά Καταστήματα Πλατανιά στο Γεράνι, Μουσούρων στον Αλικιανό και Κολυμβαρίου στο Κολυμβάρι, έως την Δευτέρα 2/03/2026, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας & Εκτροφής ΕΛΓΑ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας:

Δ.Ε. Πλατανιά & Βουκολιών, Γεράνι (28213 40019 & 28213 40001)

ΔΕ Μουσούρων, Αλικιανός (28213 40018 – 2821341051)

ΔΕ Κολυμβαρίου, Κολυμβάρι (28243 40104)»