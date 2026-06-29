Ανάδειξη του xανιώτικου μελιού μέσα από μελέτη του ΜΑΙΧ

■ Ταυτοποίηση – πιστοποίηση για τα μέλια της καλοκοιμηθιάς και της χαρουπιάς

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Την ταυτοποίηση των μελιών της καλοκοιμηθιάς και της χαρουπιάς – που παράγονται κυρίως στη Δυτ. Κρήτη- η αντιμικροβιακή και αντιοξειδωτική τους αξία καθώς και μια μελέτη για τη βιολογική δράση τους ανέλαβε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το ΜΑΙΧ.

Όπως μας εξηγεί η βιολόγος-ερευνήτρια εργαστηρίου αναλυτικής χημείας του ΜΑΙΧ κ. Παναγιώτα Γώτσιου στα πλαίσια της ταυτοποίησης θα συλλεχθούν δείγματα μελιού και θα γίνουν « αναλύσεις για αντιμικροβιακή και αντιοξειδωτική δράση για να δούμε τη βιολογική τους δράση. Η αντιμικροβιακή δράση θα γίνει από την ομάδα του κ. Δημήτρη Μόσιαλου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα και από το 2012 ασχολούνται με την αντιμικροβιακή δράση μελιού, πρόπολης και γύρης, μελισσοκομικών προϊόντων».

Η ΚΑΛΟΚΟΙΜΗΘΙΑ

Ειδικά σε ό,τι αφορά το μέλι της καλοκοιμηθιάς με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Κρήτης και σε συνεργασία με το εργαστήριο μελισσοκομίας του ΑΠΘ, την περίοδο 2022 -2024, είχε γίνει μια πρώτη προσπάθεια ταυτοποίησης. «Σε συνεργασία με τους μελισσοκόμους των Χανίων και το Μελισσοκομικό Σύλλογο, συλλέχθηκαν όσο το δυνατόν πιο αυθεντικά δείγματα μελιού από την καλοκοιμηθιά, που μόνο στα Χανιά σχηματίζει μεγάλους πληθυσμούς και είναι αποδοτικό ως μελισσοτροφικό φυτό. Είχαν βγει οι πρώτοι χαρακτηρισμοί για τα γυρεοσκοπικά , τα φυσικοχημικά, τα οργανοληπτικά του χαρακτηριστικά – χρώμα, άρωμα, γεύση – όλα όσα απαιτεί η νομοθεσία. Απλά ήταν σχετικά μικρής διάρκειας» λέει η κ. Γώτσιου. Τα στοιχειά της πρώτης έρευνας που θα ενσωματωθούν σε αυτή που θα ενσωματωθούν σε αυτή που θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα έδειξαν πως από τα 77, δειγμάτων μελιών που είχαν συλλεχθεί, τα περίπου 30, ήταν καθαρά μέλι καλοκοιμηθιάς. Γιατί συνέβη αυτό; «Γιατί η καλοκοιμηθιά έχει την ιδιαιτερότητα να ανθίζει μαζί με το θυμάρι και στις περιοχές που βρίσκεται, δεν βγαίνει πάντα καθαρό μέλι μονοανθικό, όπως λέμε, καλοκοιμηθιάς. Τώρα με την προκήρυξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μας δίνεται η ευκαιρία να προχωρήσουμε αυτή τη δουλειά την αρχική που είχε γίνει τότε» απαντάει η ερευνήτρια.

ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΟΥΠΙΑ

Αναφορικά με το μέλι χαρουπιάς, η κ. Γώτσιου παρατηρεί πως «είναι ένα είδος μελιού που τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε όλο και περισσότερο να έρχεται στο εργαστήριο για ανάλυση και καταλήξαμε ότι μάλλον επηρεάζει και η κλιματική αλλαγή την κατάσταση. Τα τελευταία χρόνια το πεύκο δεν απέδιδε πολύ. Οι μελισσοκόμοι που είχαν τα μελίσσια τους στα πεύκα τρυγούσαν μέλι τον Οκτώβρη, τον Νοέμβρη, τον Δεκέμβρη, θεωρούσαν ότι είναι πευκόμελο και το έφερναν για ανάλυση σε μας. Βλέπαμε κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, άρωμα, γεύσεις που τα ξέρουν εδώ κάποιοι μελισσοκόμοι, και έτσι καταλάβαμε, και από γυρεολογικά και άλλα χαρακτηριστικά, ότι είναι μέλι χαρούπΙας. Αποφασίσαμε να το χαρακτηρίσουμε συνολικά, με συγκεκριμένα δείγματα μελιού από περιοχές —προς το παρόν έχουμε από Χανιά πιο πολύ— αλλά θα συλλέξουμε και από άλλες περιοχές. Θα δούμε σε συνδυασμό με το εργαστήριο του ΑΠΘ, που κάνουν οργανοληπτικά με επιστημονική μεθοδολογία, την αντιμικροβιακή δράση και την αντιοξειδωτική ώστε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα και να βγει ένα προφίλ, για να μπορεί να μπαίνει και ετικέτα να το χαρακτηρίζει κάποιος».

Σε ό,τι έχει να κάνει με τις βιολογικές δράσεις των πιο πάνω μελιών η ερευνήτρια ξεκαθαρίζει πως «αυτού του είδους οι μελέτες γίνονται για ερευνητικούς σκοπούς, αλλά δεν επαρκούν για να γράψει κάποιος π.χ. στην ετικέτα της συσκευασίας του μελιού ότι είναι φαρμακευτικό. Το μέλι θεωρείται τρόφιμο όχι φάρμακο. Απλά ξεκινάς μια διαδικασία, βλέπεις πρώτες ενδείξεις βιολογικής δράσης και μετά πρέπει να γίνουν κλινικές μελέτες, να προχωρήσει πολύ δηλαδή η έρευνα για να μιλήσει κάποιος για φαρμακευτική δράση.» Το πρόγραμμα έχει ορίζοντα υλοποίησης τους 14 μήνες αλλά από το Υπουργείο υπάρχει η προοπτική να επεκταθεί για μια τριετία ακόμα. Παράλληλα από το ΜΑΙΧ θα τρέξει πάλι ένα πρόγραμμα για την γεωγραφική προέλευση του μελιού, όπου θα μελετηθούν μέλια από το εξωτερικό σε μια προσπάθεια να βρεθούν τα κατάλληλα εργαλεία για τον εντοπισμό του και τον διαχωρισμό του από τα ντόπια μέλια, ένα θέμα που απασχολεί πολύ τους μελισσοκόμους λόγω των αθρόων εισαγωγών από το εξωτερικό.