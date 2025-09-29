Ανάδειξη της διάβρωσης θεσµών μέσα από την υπόθεση της “Greek mafia”

■ Αναφορές στο διεθνές συνέδριο δηµοσιογραφίας του IMΕdD

Τη διάβρωση των θεσµών στη χώρα µας σε µεγάλο βαθµό καταδεικνύει η υπόθεση της “Greek Mafia”, όπως αποτυπώθηκε στη συζήτηση µεταξύ δηµοσιογράφων που καλύπτουν το αστυνοµικό ρεπορτάζ, στο διεθνές συνέδριο δηµοσιογραφίας IMΕdD.

Forum 2025 που πραγµατοποιήθηκε το τριήµερο 25-27 Σεπτεµβρίου στην Αθήνα.

Στo πλαίσιo της συζήτησης έγιναν αναφορές και το θέµα της “Κρητικής Μαφίας” µε βάση την τελευταία υπόθεση, από τον αστυνοµικό συντάκτη της «Καθηµερινής» και του ΣΚΑΙ Γιάννη Σουλιώτη και τον Γιάννη Τσακαρισιάνο από την εφηµερίδα «Documento».

Ανοίγοντας τη συζήτηση ο Κώστας Κουκουµάκας υπεύθυνος για το δίκτυο Yojo (νέοι δηµοσιογράφοι) του imedD εξήγησε πως οι πιο πάνω δηµοσιογράφοι « δεν είναι οι τυπικοί αστυνοµικοί συντάκτες που δηµοσιεύουν δελτία τύπου της αστυνοµίας και “αγαπούν” τους αστυνοµικούς», τονίζοντας τη διεισδυτική και ερευνητική τους µατιά στη δηµοσιογραφία.

Ζήτησε από τους δύο οµιλητές να αναφερθούν στο “ξεκαθάρισµα” της Greek Mafia που έχει οδηγήσει σε περίπου 25 δολοφονίες το τελευταίο διάστηµα. Οι δηµοσιογράφοι µίλησαν για τα ισχυρά ερείσµατα τόσο στις διωκτικές αρχές όσο και στην πολιτική εξουσία της Μαφίας και περιέγραψαν το “σπιράλ” των δολοφονιών υπογραµµίζοντας πως αφορούσαν «θέµατα εξουσίας, χρηµάτων, επιρροής για λαθρεµπόριο καυσίµων, τσιγάρων ή ναρκωτικών».

Η ∆ΙΑΦΘΟΡΑ

Στο ζήτηµα της διαφθοράς των θεσµών ο Γ. Τσακαρισιάνος επεσήµανε πως «όποιος θέλει να κάνει “δουλειές” σε ανώτατο επίπεδο χρειάζεται να έχει άκρες σε αστυνοµία, τελωνεία, εφορία και µε άλλους µηχανισµούς του κράτους για να “κλείσει στόµατα και να ανοίξει πόρτες”» ενώ ο Γ. Σουλιώτης πρόσθεσε πως «και η αστυνοµία, όπως και άλλες κρατικές δοµές, έµεινε πίσω ως µηχανισµός του κράτους για χρόνια πολλά». Τονίσθηκε πως το οργανωµένο έγκληµα προσπαθεί να τοποθετεί αστυνοµικούς φίλα προσκείµενους σε αυτό «σε θέσεις κλειδιά ώστε να εξασφαλίσουν το ακαταδίωκτο στις “δουλειές” τους», ενώ τονίστηκε επίσης πως o βασικός κατηγορούµενος για την υπόθεση των υποκλοπών υπήρξε για χρόνια βασικός προµηθευτής της ΕΛΑΣ και από τους πιο στενούς συνοµιλητές ανώτερων και ανώτατων αξιωµατικών της ελληνικής αστυνοµίας.

Η ∆ΟΛΟΦΟΝΙΑ ΚΑΡΑΪΒΑΖ

Ερωτηθείς για τη δολοφονία του δηµοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, ο Γιάννης Σουλιώτης απάντησε πως ήταν από τους τους πιο παλιούς και δραστήριους αστυνοµικούς ρεπόρτερ µε χρόνια εργασία στον Αnt1 και µε τη δικό του site στο οποίο δηµοσίευε αποκαλυπτικά ρεπορτάζ που αφορούσαν το εσωτερικό της αστυνοµίας και το οργανωµένο έγκληµα και την ιδιαιτερότητα πως αυτά τα δύο πολλές φορές συναντιούνται. «Αυτό το αναδείκνυε, ο Γιώργος Καραϊβάζ όχι µε τον πιο ορθολογικό τρόπο πάντα» σηµείωσε χαρακτηριστικά συµπληρώνοντας πως η αιτία της δολοφονίας πιθανόν να βρίσκεται σε µια πληροφορία που είχαν µοιραστεί οι µπράβοι µε το δηµοσιογράφο και θεώρησαν – χωρίς ποτέ να επαληθευτεί αυτό – ότι έγινε γνωστή στην αστυνοµία.

Μιλώντας για το δικαστήριο των ατόµων που συνελήφθησαν ως υπεύθυνοι για τη δολοφονία και στο οποίο αθωώθηκαν ο Γιάννης Τσακαρισιάνος, που το παρακολούθησε επισταµένα, υποστήριξε ότι « χάνονταν βασικά στοιχεία για να τεκµηριώσουν ένα αφήγηµα που είχε φτιάξει η αστυνοµία! Ίσως βιάστηκε η αστυνοµία να αποδώσει έργο, ίσως και να πιέστηκε να αποδώσει έργο! Ο τότε Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ήθελε να παίξει αυτό το χαρτί ότι “βρήκαµε ποιοι είναι αυτοί που δολοφόνησαν τον Καραϊβάζ”. Υπήρχαν κενά που φάνηκαν στο δικαστήριο». Παράλληλα πρόσθεσε ότι η δολοφονία µέτρησε στο θέµα της ελευθερία του τύπου που οδήγησε στην περαιτέρω πτώση της Ελλάδας στο συγκεκριµένο δείκτη.

ΟΠΑ∆ΟΙ ΟΜΑ∆ΩΝ ΜΕΛΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Ξεχωριστή ήταν η τοποθέτηση για την εµπλοκή οπαδών ποδοσφαιρικών οµάδων µε το οργανωµένο έγκληµα. Ο Γιάννης Τσακαρισιάνος µίλησε για την έρευνα που έκανε µε τους Reporters United για την κρυπτογραφηµένη εφαρµογή που ανακάλυψε η Europol και που χρησιµοποιούνταν από εγκληµατικές οµάδες σε όλη την Ευρώπη. «Μέσω του “σπασίµατος” της εφαρµογής αυτής πιάστηκαν οπαδοί οµάδας ως µέλη εγκληµατικής οργάνωσης». Για το ίδιο θέµα ο Γιάννης Σπηλιώτης υπογράµµισε ότι η Ελλάδα ήταν η τελευταία χώρα που πήρε τις κρυπτογραφηµένες συνοµιλίες της Europol . «Για κάποιο λόγο – πολύ ταιριαστό µε αυτά που είπαµε προηγουµένως – η Ελλάδα ήταν η τελευταία χώρα που µε καθυστέρηση , 2,5- 3 χρόνια, πήρε τις συνοµιλίες αυτές. Γιατί; Γιατί υπήρχε ένα αντανακλαστικό ποιος θα το έπαιρνε το υλικό αυτό. Οι αστυνοµικοί! Μα αστυνοµικοί συνοµιλούσαν µε την εφαρµογή αυτή µε τους κακοποιούς!».

Στο ερώτηµα αν οι δηµοσιογράφοι επίσης διαβρώνονται όπως τα στελέχη των µηχανισµών δίωξης και οι δύο οµιλητές απάντησαν “ναι” «γιατί υπάρχει χρήµα, συνδιαλλαγή µε επιχειρηµατίες, τρόπος για να βρεθείς σε σχέση ισχύος που δεν είναι εύκολο να ανέβεις µε τη δουλειά». Τόνισαν µάλιστα πως όταν κάποιος ισχυρός “χτυπιέται” από τη δηµοσιογραφική δουλειά είναι συνηθισµένο να «προτείνει συνεργασία, ένα γραφείο Tύπου, ένα ταξίδι κ.λπ.».

Τα… φολκλόρ στοιχεία της «Κρητικής µαφίας»

Ερωτήµατα από το κοινό κατατέθηκαν και για την πρόσφατη υπόθεση της “Κρητικής µαφίας”. Ο Γ. Τσακαρισιάνος αφού τόνισε πως «το οργανωµένο έγκληµα επηρεάζει τη ζωή του απλού κόσµου» όσο και αν αυτό δεν είναι ευδιάκριτο, έπειτα υποστήριξε για το τροχαίο στα Χανιά µε το θάνατο του 22χρονου στη λεωφόρο Σούδας τον περασµένο Ιανουάριο ότι «εκεί ο άνδρας µε την “Πόρσε” σταµάτησε σε ένα µπλόκο και είχε τις άκρες του µε τη Μαφία της Κρήτης και συνέχισε την πορεία του προκαλώντας το θάνατο ενός νέου ανθρώπου».

Ο Γιάννης Σουλιώτης, πάλι, τόνισε πως η υπόθεση της “Κρητικής Μαφίας” δεν έχει φαινοµενικά κάποια ευθεία διασύνδεση µε την υπόθεση της Greek Mafia. «Έχει τη µεγάλη εικόνα, µε το φοκλόρ στοιχείο µιας Περιφέρειας. Εχει τους ιερείς, τους ξενοδόχους και τη διαπραγµάτευση για να βγάλουµε µητροπολίτη, έχει µια cultιλα». Κατέληξε λέγοντας για µια άλλη υπόθεση µε επιχειρηµατία του τουριστικού τοµέα που ξεπλένει χρήµατα µέσω χώρας της Μ. Ανατολής που φαίνεται να παρουσιάζει µεγαλύτερο ενδιαφέρον.