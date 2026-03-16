Ανάδειξη ιστορικού µετοχιού στην περιοχή της Αμπεριάς

Γιώργος Κώνστας
Κήρυξη κτισµάτων ως διατηρητέα

Τέσσερα κτήρια, και οι περιβάλλοντες χώροι τους, χαρακτηρίστηκαν ως διατηρητέα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, µε απόφαση του υφυπουργού Ν. Ταγαρά.

 

Πρόκειται για ό,τι έχει αποµείνει από το “Μετόχι του Ντολµά Μπέη” στη συνοικία της Αµπεριάς.

Πιο συγκεκριµένα µε βάση την απόφαση χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα τα κτίσµατα εντός ακινήτων επί των οδών:

• Εµµανουήλ Σειραδάκη 16 (Ο.Τ. 358 και 362)

  Εµµανουήλ Βερναδάκη 321 (ΟΤ 361 και 362).

• Παρόδους Εµµανουήλ Σειραδάκη µε τους µαντρότοιχους τους.

Στα συγκεκριµένα διατηρητέα κτήρια  καθορίζονται ειδικοί όροι και περιορισµοί αναφορικά µε τη δόµηση όπως: Απαγόρευση κάθε αφαίρεσης, αλλοίωσης ή καταστροφής αρχιτεκτονικών, καλλιτεχνικών και διακοσµητικών στοιχείων όπως και η καταστροφή ή αλλοίωση των µαντρότοιχων, ενώ δεν επιτρέπεται και η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών και διαφηµίσεων. Για οποιαδήποτε επέµβαση στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό των διατηρητέων κτηρίων απαιτείται η έγκριση του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής.

ΤΟ ΜΕΤΟΧΙ

Σηµειώνεται πως ένα αντίγραφο του “Μετοχιού” είχε παρουσιάσει σε συνέντευξή του στα “Χ.ν.” ο κ. Τάκης Χουλιόπουλος το 2021. Ο κ. Χουλιόπουλος είναι κάτοικος της περιοχής και ένα µεγάλο τµήµα του Μετοχιού είχε αγοραστεί από την οικογένειά του.  Αυτό το   αποτύπωσε µε  τα σπίτια, τις καλλιέργειες, τα µονοπάτια, την περίφραξη σε µακέτα που είχε κατασκευάσει τότε. «Έδωσα µια εικόνα του µετοχιού όπως ήταν περίπου το 1935 όταν   ήλθε η οικογένεια µου. Το µετόχι έκτασης 12 στρεµµάτων ήταν στην κατοχή ενός Μπέη και στη συνέχεια  είχε δοθεί µε τη µορφή των ανταλλάξιµων σε πρόσφυγες που είχαν ξεκινήσει να κάνουν παρεµβάσεις ώστε να µπορούν να φτιάξουν κατοικίες» είχε πει ο κ. Χουλιόπουλος συµπληρώνοντας ότι «µια από τις εισόδους του µετοχιού και ένα τµήµα του τοίχου υπάρχει ακόµα και είναι ευδιάκριτο. Όπως είχα ακούσει από τον πατέρα µου ότι οι τοίχοι ήταν ψηλοί για να µην βλέπουν οι απ’ έξω τις γυναίκες του Μπέη. Το µετόχι δόθηκε στα ανταλλάξιµα και το σπίτι του Μπέη το κράτησε η Εθνική Τράπεζα από την οποία το αγόρασε ο πατέρας µου. Τα επόµενα χρόνια δόθηκε µε την αντιπαροχή και κτίσθηκε µια πολυκατοικία. Το σπίτι από τις περιγραφές των δικών µου ξέρω ότι µέσα ήταν πραγµατικό παλάτι για τα δεδοµένα της εποχής».

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

