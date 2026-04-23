Ανάδειξη 27 µνηµείων στον Αποκόρωνα

Ηλίας Κάκανος
» Ανακοινώσεις Κουκιανάκη από την Ι.Μ. Αγ. Γεωργίου στο Καρύδι

 

Η υλοποίηση ενός εµβληµατικού έργου για τον Αποκόρωνα µπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, µε τον δήµαρχο Χαράλαµπου Κουκιανάκη χθες να ανακοινώνει επίσηµα από το Καρύδι την ανάδειξη 27 µνηµείων της περιοχής και τη δηµιουργία µιας µεγάλης πολιτιστικής διαδροµής.

Μιλώντας στα «Χανιώτικα νέα», ο κ. Κουκιανάκης σηµείωσε: «Βρισκόµαστε στον Ιερό χώρο της ιστορικής Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Καρυδίου για τον εσπερινό, ένα χώρο προσκυνήµατος και βρισκόµαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουµε ότι το κεντρικό αρχαιολογικό συµβούλιο ενέκρινε ολοκληρωτικά πλέον την µελέτη ανάδειξης των 27 Μνηµείων στον Αποκόρωνα και της δηµιουργίας πολιτιστικής διαδροµής αυτών. Ένα από τα Μνηµεία αυτά είναι και η Ιερά Μονή εδώ που θα γίνει πλήρη αποκατάσταση των εργασιών αναστήλωσης όλων των χώρων».
Ο δήµαρχος ευχαρίστησε « για άλλη µια φορά το Υπουργείο Πολιτισµού, την Περιφέρεια Κρήτης και το Πολυτεχνείο Κρήτης που έκανε την µελέτη. Αυτό που αποµένει ακόµα είναι να γίνει η ένταξη του έργου και έτσι το µοναδικό µας µοναστήρι στο Αποκόρωνα να µπορέσει να αναδειχθεί στον βαθµό που του πρέπει».

ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ
Ο Μέγας Εσπερινό τελέστηκε χθες µε λαµπρότητα και βαθιά ευλάβεια στον εορτάζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στην ιστορική Ιερά Μονή Καρυδίου Αποκορώνου.
Στην ακολουθία παρέστησαν πλήθος πιστών, εκπρόσωποι του ιερού κλήρου και των τοπικών αρχών, καθώς και νέοι ενδεδυµένοι µε παραδοσιακές κρητικές φορεσιές, προσδίδοντας ιδιαίτερο χρώµα και µεγαλοπρέπεια στην εορτή.
Της ακολουθίας χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτος, τον οποίο οι παρευρισκόµενοι υποδέχθηκαν µε µεγάλο ενθουσιασµό.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

