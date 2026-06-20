Αναδεικνύοντας την αστική ζωή επί Κρητικής Πολιτείας: Μια πρωτότυπη μελέτη – πρόταση με επίκεντρο τη βίλα Κούνδουρου

Αν και η Κρητική Πολιτεία αποτελεί μια ξεχωριστή περίοδο της τοπικής ιστορίας, με μοναδικά χαρακτηριστικά και γνωρίσματα ως προς την πολιτική και θεσμική οργάνωση αλλά και την κοινωνική ζωή, δεν έχουν μέχρι σήμερα «φωτιστεί» επαρκώς πολλές πτυχές αυτής της μοναδικότητας. Έτσι, μπορεί να τιμώνται πολιτικά, στρατιωτικά και ιστορικά γεγονότα της περιόδου καθώς και μεγάλες προσωπικότητες που είναι συνυφασμένες με τους αγώνες των Κρητικών για ελευθερία, ωστόσο, ο πολιτισμός που αναπτύχθηκε την εποχή εκείνη στα μεγάλα αστικά κέντρα της Κρήτης μένει εν πολλοίς στην αφάνεια.

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Ένα σημαντικό μέρος του «κενού» αυτού, έρχεται να καλύψει η πρόταση – διπλωματική εργασία της αρχιτεκτόνισσας και υποψήφιας διδάκτωρ Μαλαματένιας Κουρουπάκη, που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Τουρισμός, Πολιτισμός και Μεσογειακός Χώρος: Σύγχρονες Σχεδιαστικές Προσεγγίσεις» της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, με επιβλέπουσα καθηγήτρια την Αμαλία Κωτσάκη. Πέραν τούτου, η διπλωματική εργασία που παρουσιάζουν σήμερα οι «διαδρομές» και η οποία έχει τίτλο «Εξευρωπαϊσμός και Παράδοση σε ένα αστικό μέγαρο επί Κρητικής Πολιτείας στα Χανιά – Χωρική απόδοση της αστικής καθημερινής ζωής», καθώς προτείνει ως πεδίο εφαρμογής τη βίλα Κούνδουρου, έρχεται να δώσει μια άλλη διάσταση στις συζητήσεις που προκάλεσε η πρόσφατη απόφαση της Δημοτικής Αρχής να χρησιμοποιήσει το εμβληματικό κτήριο ως έναν χώρο γραμματειακής υποστήριξης των Υπηρεσιών, υποβαθμίζοντας με αυτό τον τρόπο την ιστορική μνήμη και σημασία του κτηρίου.

Για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και τη δυνατότητα ανάδειξης του αστικού πολιτισμού επί Κρητικής Πολιτείας μέσα από τη μετατροπή της βίλας Κούνδουρου σε Μουσείο, καταθέτει στις “διαδρομές” την άποψή της και η καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης – Διευθύντριας του Εργαστηρίου Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής Πόλης & Πολιτισμού Αμαλία Κωτσάκη.

«ΦΩΣ» ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

«Παρά το γεγονός ότι ο πολιτισμός της υπαίθρου της Κρήτης (λαογραφικά θέματα κ.λπ.) έχει αναδειχθεί επαρκώς μέσω σημαντικού αριθμού ιστορικών λαογραφικών μουσείων στο νησί, δεν συμβαίνει το ανάλογο για τον αστικό πολιτισμό όπως αυτός αναπτύσσεται ειδικά στην περίοδο της Κρητικής Πολιτείας. Έτσι, σκοπός του εγχειρήματος αποτέλεσε η ανάδειξη του αστικού πολιτισμού επί Κρητικής Πολιτείας και του κοσμοπολιτισμού που τον διέκρινε ως αποτέλεσμα της διοίκησης της νήσου από τις Ξένες Δυνάμεις, μέσα από τη δημιουργία ενός Μουσείου – αστικού μεγάρου», σημειώνει, μιλώντας στις «διαδρομές» η Μαλαματένια Κουρουπάκη εξηγώντας το ερέθισμα που την ώθησε να ερευνήσει το συγκεκριμένο θέμα. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση που διατυπώθηκε μέσα από την έρευνα «καλεί τους επισκέπτες, μέσα από το ταξίδι τους στο χώρο και στο χρόνο, πρωτίστως να δράσουν στο χώρο και να βιώσουν την ατμόσφαιρα του αστικού μεγάρου αυτής της χαρακτηριστικής για την Κρήτη περιόδου μέσω της μόνιμης έκθεσης που θα στεγάζεται στο κτήριο και θα περιλαμβάνει εκθέματα – πρωτότυπα αντικείμενα που θα αναδεικνύουν τις πτυχές του ιδιωτικού βίου, ηχητικές και ψηφιακές εφαρμογές καθώς και πληροφορίες για το ιστορικό πλαίσιο της εποχής. Παράλληλα, η μετατροπή του νεοκλασικού κτηρίου σε μουσείο στοχεύει στη δημιουργία ενός πολιτιστικού και τουριστικού πόλου, στη διεύρυνση της αντίληψης των πολιτών για το πολιτιστικό απόθεμα του τόπου καθώς και στην ευαισθητοποίηση σε θέματα νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς».

Η ΒΙΛΑ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΩΣ ΙΔΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Ως προς την επιλογή της βίλας Κούνδουρου για τη µετατροπή της σε µουσείο η ερευνήτρια – µελετήτρια τονίζει στην εργασία της: «Αντικείµενο της παρούσας εργασίας είναι η επανάχρηση ενός διατηρητέου νεοκλασικού κτίσµατος στα Χανιά και η µετατροπή του σε Μουσείο. Πιο συγκεκριµένα, η εργασία ασχολείται µε την αξιοποίηση του ιστορικού κτιρίου της βίλας του βουλευτή Μανούσου Κούνδουρου στη Χαλέπα Χανιών, µέσω της δηµιουργίας ενός Μουσείου µε την ονοµασία «Μουσείο – Αστικό Μέγαρο Μανούσου Κούνδουρου», ένα µουσείου «του εαυτού του», όπου οι επισκέπτες µέσα από το ταξίδι τους στο χώρο και στο χρόνο θα έχουν την δυνατότητα να αναβιώσουν την καθηµερινότητα µιας αστικής οικογένειας αυτής της χαρακτηριστικής για την Κρήτη Περιόδου».

«Η επιλογή της βίλας Κούνδουρου εξυπηρετεί πολλαπλώς. Πρώτον, αρχιτεκτονικά “κουµπώνει” µε την εποχή που µας ενδιαφέρει, καθώς οικοδοµήθηκε το 1909 σε σχέδια και επίβλεψη του Μιχάλη Σαββάκη, και αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κτήρια των Χανίων είτε λόγω τυπολογίας και αρχιτεκτονικής, είτε λόγω της θέσης του. Επίσης, αρχιτεκτονικά “απαντάει” στα ζητήµατα που προκύπτουν από τη χρήση του χώρου ως Μουσείου, βρίσκεται σε ένα πολύ ωραίο σηµείο και µε περιβάλλοντα χώρο ο οποίος είναι αδιαµόρφωτος έως τώρα και ο οποίος µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως προέκταση και ως εκτόνωση των χρήσεων του µουσείου που προτείνουµε», εξηγεί η κα Κουρουπάκη.

Στο πλαίσιο της εργασίας γίνεται ανάλυση του Μεγάρου του Μανούσου Κούνδουρου, µέσα από την αποτύπωση και αναλυτική περιγραφή του κτηρίου, µέσω Αρχειακής και Βιβλιογραφικής έρευνας, Φωτογραφικών Αρχείων, Σχεδίων Αρχειακών και Εγγράφων.

Ο σχεδιασµός και η αναπαράσταση της υφιστάµενης κατάστασης του κτηρίου έγινε κατόπιν επιτόπιας αποτύπωσης, συλλογής φωτογραφικού υλικού και σχεδίων από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνηµείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης.

Έπειτα, πραγµατοποιήθηκε η ανάλυση της Αστικής Ζωής της Εποχής µέσω φωτογραφικών αρχείων και λοιπών λευκωµάτων και περιγραφών. Σηµείο αναφοράς για την παρούσα διπλωµατική εργασία στάθηκε το φωτογραφικό Αρχείο του Περικλή ∆ιαµαντόπουλου «Στιγµές και πρόσωπα της Κρήτης στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα», που διοργανώθηκε από τον Φιλολογικό Σύλλογο Χανίων «Ο Χρυσόστοµος». Μέσω της αναζήτησης του φωτογραφικού υλικού εντοπίστηκε και καταγράφηκε ο εξοπλισµός του αστικού µεγάρου της εποχής.

Μετά την αποπεράτωση των σχεδίων αποκατάστασης του κτιρίου, πραγµατοποιήθηκε ο καθορισµός των χρήσεων και η κατανοµή του εξοπλισµού ανά χώρου (σύνταξη καταλόγων).

Στο πλαίσιο της εργασίας, για την αναβίωση της καθηµερινότητας µιας αστικής οικογένειας της συγκεκριµένης εποχής προτείνεται ο σχεδιασµός µιας µόνιµης έκθεσης η οποία θα στεγάζεται στο κτήριο και θα περιλαµβάνει αντικείµενα που θα αναδεικνύουν τις πτυχές του ιδιωτικού βίου, ηχητικές και ψηφιακές εφαρµογές, καθώς και πληροφορίες για το ιστορικό πλαίσιο της εποχής. Τα εκθέµατα της προτεινόµενης έκθεσης αποτελούν πρωτότυπα αντικείµενα αυτής της χαρακτηριστικής για την Κρήτη περιόδου, τα οποία εντοπίστηκαν σε συγκεκριµένες συλλογές και εκθέσεις [Λύκειο των Ελληνίδων, ∆ηµοτική Πινακοθήκη Χανίων, «Τέχνη και Χειροτεχνία: Η “ωφέλιµη” Κρήτη της Φλωρεντίνης Σκουλούδη- Καλούτση (1890 -1971)»] και αφού καταγράφηκαν και φωτογραφήθηκαν, οµαδοποιήθηκαν σε λίστες. Η επιλογή και η τοποθέτηση των αντικειµένων για την σχεδιαστική αναπαράσταση της προτεινόµενης διαµόρφωσης του κάθε εσωτερικού χώρου έγινε µε βάση συνεντεύξεις που πραγµατοποιήθηκαν, αρχειακό, βιβλιογραφικό καθώς και φωτογραφικό υλικό της συγκεκριµένης ιστορικής περιόδου.

Η τοποθέτηση των αντικειµένων και η εσωτερική διαµόρφωση του καθενός εσωτερικού χώρου-δωµατίου προσεγγίζεται και υλοποιείται µε τέτοιο τρόπο ώστε να διαµορφώνονται διακριτές θεµατικές ενότητες και χώροι µε λειτουργικό χαρακτήρα, οι οποίοι λειτουργούν συµπληρωµατικά και αρθρώνονται σε ένα ενιαίο σύνολο το οποίο δεν είναι άλλο από το αστικό Κρητικό Μέγαρο.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

Ως προς τη διαµόρφωση της βίλας σε Μουσείο η πρόταση προτείνει, µεταξύ άλλων, για τη διαµόρφωση του Περιβάλλοντα Χώρου µε τρόπο ώστε να λειτουργεί ως ένας πόλος, ο οποίος θα δρα ανεξάρτητα και συµπληρωµατικά µε το Μουσείο.

«Επιλέχθηκε να διατηρηθεί η υφιστάµενη ελεύθερη µορφή πάρκου, καθώς και η πυκνή φύτευση (σσ που υπάρχει στον περιβάλλοντα χώρο). Στην πίσω όψη της βίλας (δηλ. στην δυτική της πλευρά) δηµιουργήθηκε υπαίθρια εκτόνωση, η οποία προέκυψε από την επέκταση του άξονα του κτηρίου µελέτης, στην κατεύθυνση Ανατολής – ∆ύσης, µε σκοπό την ύπαρξη µιας σκληρής ζώνης πλακόστρωσης (σε αντίστιξη µε το µαλακό έδαφος του χώρου πρασίνου) για τη φιλοξενία υπαίθριων δρώµενων και εκδηλώσεων. Στην ζώνη αυτή τοποθετήθηκαν η σκηνή (και πιο συγκεκριµένα στην πλευρά του δυτικού εξώστη του κτηρίου), κερκίδες και τραπεζοκαθίσµατα, για την τέλεση πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων.

Σηµαντικό ρόλο κατά το σχεδιασµό της συγκεκριµένης ζώνης έπαιξε η φύτευση. Επιλέχθηκαν να τοποθετηθούν φοινικοειδή συµµετρικά προς το κτίσµα, σύµφωνα µε την βιβλιογραφική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε προηγουµένως. Φοινικοειδή δέντρα, επίσης, τοποθετήθηκαν ανάµεσα στον πλακοστρωµένο µε φυσικά βότσαλα διάδροµο, ο οποίος οδηγεί τον επισκέπτη από την υφιστάµενη αυλόθυρα στη βαριά ξύλινη πόρτα του κτηρίου. Έναν, ακόµα, σηµαντικό στόχο αποτέλεσε η σύνδεση της συγκεκριµένης ζώνης µε το υφιστάµενο ελεύθερο πάρκο και µε τον οδικό άξονα που βρίσκεται στη νότια πλευρά του κτηρίου, ο οποίος επιτεύχθει µέσω του σχεδιασµού ελεύθερων περιπατητικών διαδροµών και µέσω της χάραξης µιας πορείας κάθετης στον οδικό άξονα, η οποία συνδέει την στάθµη του περιβάλλοντα χώρου µε την στάθµη του δρόµου.

Στη δυτική απόληξη της πλακοστρωµένης ζώνης επιλέχτηκε να δηµιουργηθεί µια ηµιυπαίθρια περιοχή στάσης µέσω του σχεδιασµού µιας πέργκολας και µιας σειράς καθιστικών, µε πυκνή οργανωµένη φύτευση, οριοθετώντας έτσι την υπαίθρια διαµορφωµένη εκτόνωση από το ελεύθερο πράσινο του περιβάλλοντα χώρου.

Τέλος, ανάµεσα στο πράσινο του ελεύθερου πάρκου σχεδιάστηκε κυκλικό σκληρό δάπεδο πάνω στο οποίο τοποθετήθηκαν καθίσµατα και ένα µεταλλικό περίπτερο, αξιοποιώντας έτσι την φυγή του πάρκου προς την θάλασσα. Για την αναβίωση της καθηµερινότητας µιας αστικής οικογένειας της συγκεκριµένης εποχής προτείνεται ο σχεδιασµός µιας µόνιµης έκθεσης η οποία θα στεγάζεται στο κτίριο και θα περιλαµβάνει αντικείµενα που θα αναδεικνύουν τις πτυχές του ιδιωτικού βίου, ηχητικές και ψηφιακές εφαρµογές, καθώς και πληροφορίες για το ιστορικό πλαίσιο της εποχής.

Τα εκθέµατα της προτεινόµενης έκθεσης αποτελούν πρωτότυπα αντικείµενα αυτής της χαρακτηριστικής για την Κρήτη Περιόδου, τα οποία εντοπίστηκαν σε συγκεκριµένες συλλογές και εκθέσεις [Λύκειο των Ελληνίδων, ∆ηµοτική Πινακοθήκη Χανίων – «Τέχνη και Χειροτεχνία: Η “ωφέλιµη” Κρήτη της Φλωρεvτίvης Σκουλούδη – Καλούτση (1890 -1871)»] και αφού καταγράφηκαν και φωτογραφήθηκαν, οµαδοποιήθηκαv σε λίστες.

Η κατανοµή των χρήσεων έγινε µε βάση την βιβλιογραφική έρευνα. Σηµείο αναφοράς αποτέλεσε η κάτοψη της οικίας του Βαλέριου Καλούτση που εξετάστηκε και αναλύθηκε προηγουµένως. Η συγκεκριµένη οικία ανήκει στον ίδιο τύπο νεοκλασικού κτιρίου (τύπος 2ος, διώροφη κατοικία µε κεντρική και πλάγια είσοδο) µε την βίλα του βουλευτή και γερουσιαστή Μαvούσου Κούνδουρου.

Η επιλογή και η τοποθέτηση των αντικειµένων έγινε σύµφωνα µε την ανάλυση της Αστικής ζωής που πραγµατοποιήθηκε, µέσω φωτογραφικών αρχείων καθώς και λοιπών λευκωµάτων και περιγραφών».

Ως προς τη διαµόρφωση Εσωτερικών Χώρων σηµείο αναφοράς αποτέλεσε το φωτογραφικό Αρχείο του Περικλή ∆ιαµαντόπουλου και πιο συγκεκριµένα η έκθεση µε τίτλο «Στιγµές και πρόσωπα της Κρήτης στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα», που διοργανώθηκε από τον Φιλολογικό Σύλλογο Χανίων «Ο Χρυσόστοµος».

«Η τοποθέτηση των αντικειµένων και η εσωτερική διαµόρφωση του καθενός εσωτερικού χώρου-δωµατίου προσεγγίζεται και υλοποιείται µε τέτοιο τρόπο ώστε να διαµορφώνονται διακριτές θεµατικές ενότητες και χώροι µε λειτουργικό χαρακτήρα, οι οποίοι λειτουργούν συµπληρωµατικά και αρθρώνονται σε ένα ενιαίο σύνολο το οποίο δεν είναι άλλο από το αστικό Κρητικό Μέγαρο. Στο ισόγειο τοποθετήθηκαν οι χώροι που ανήκουν στην δηµόσια ζώνη της κατοικίας, ενώ στον όροφο τοποθετήθηκαν οι ιδιωτικοί χώροι διηµέρευσης καθώς και ένας χώρος βιvτεοπροβολώv, όπου θα προβάλλεται φωτογραφικό αρχείο και πληροφορίες για το ιστορικό πλαίσιο της εποχής.

Τα αντικείµενα που τοποθετούνται στο εκάστοτε δωµάτιο µπορούν να διακριθούν σε δυο ενότητες, τα µεγαλύτερα έπιπλα εποχής τα οποία είναι τοποθετηµένα µε τρόπο σχεδόν σκηνογραφικό (στόχος αποτέλεσε η διαµόρφωση του κάθε δωµατίου σαν µια παγωµένη στιγµή στον χρόνο – σαν ένα φωτογραφικό καρέ που µεταπήδησε στο σήµερα) καθώς και στα µικροαντικείµενα, τα οποία και βρέθηκαν τόσο στις εκθέσεις που αναφέρθηκαν αλλά και σε ιδιωτικές συλλογές οικιών και παλαιοπωλεία και τοποθετήθηκαν ώστε να αποδίδουν την αίσθηση της καθηµερινότητας των πάλαι ποτέ κατοίκων της βίλας.

Επίσης, ως προς τη διαµόρφωση των εσωτερικών χώρων ορόφου, στον διάδροµο τοποθετήθηκαν έπιπλα και µικροαντικείµενα, τα οποία σχετίζονται µε την έκθεση και την επίπλωση των δωµατίων όπως αναλύθηκε προηγουµένως.

Τα αντικείµενα αυτά είναι κοµµάτια συλλογών. Επιπλέον, στον επάνω όροφο βρίσκεται πίνακας εποχής όπου απεικοviζοvταιτα Χανιά στα τέλη του 19ου αιώνα.

Τέλος, και στους δυο ορόφους, υπάρχουν κινητά πάνελ µε φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες σχετικά µε την έκθεση και την ιστορία της βίλας του Μαvούσου Κούνδουρου (δυο πάνελ σε κάθε όροφο µε την δυνατότητα αναγραφής πληροφοριών καθώς και υποµνηµάτων για τα αντικείµενα εντός των δωµατίων).

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Σκέψεις και προτάσεις για τη Βίλα Κούνδουρου

ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΤΣΑΚΗ*

Η βίλα Κούνδουρου αδιαµφισβήτητα συνιστά ένα από τα πλέον αντιπροσωπευτικά αστικά µέγαρα της εποχής της Κρητικής Πολιτείας στα Χανιά το οποίο µάλιστα αποτελεί ιδιοκτησία του ∆ήµου Χανίων. Παρά την πολλαπλή σηµασία του κτίσµατος (ιστορική ως κατοικία του βουλευτή Μανούσου Κούνδουρου, αρχιτεκτονική ως δείγµα του ύστερου νεοκλασικισµού κ.λπ., κ.λπ.) στην οποία για λόγους οικονοµίας δεν θα αναφερθώ, εξ όσων γνωρίζω ιδιαίτερη µέριµνα για την αξιοποίηση και την ανάδειξή του δεν έχει µέχρι τώρα υπάρξει.

Η πρόσφατη απόφαση του ∆ήµου Χανίων να στεγάσει στη βίλα Κούνδουρου υπηρεσίες του πυροδότησε ένα όψιµο ενδιαφέρον κυρίως των συναδέλφων αρχιτεκτόνων για την προστασία και διαχείρισή της ως µέρος της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς της πόλης.

Με αφορµή τις πρόσφατες εξελίξεις θα ήθελα να καταθέσω κάποιες σκέψεις οι οποίες προέκυψαν από προσωπικό ενδιαφέρον αλλά και ως αποτελέσµατα ερευνών που πραγµατοποιήθηκαν υπό την επίβλεψή µου στο Εργαστήριο Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής Πόλης και Πολιτισµού της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης το οποίο διευθύνω.

Στα Χανιά, όπως και σε ολόκληρη την Κρήτη έχουν γίνει πολύ αξιόλογες προσπάθειες για την ανάδειξη του πολιτισµού της υπαίθρου κυρίως µέσω λαογραφικών µουσείων. ∆εν συµβαίνει όµως το ίδιο για την ανάδειξη του αστικού πολιτισµού της νήσου ο οποίος είναι εξ ίσου σηµαντικός. Η εποχή κατά την οποία αυτός αναφύεται µε εξαιρετικά ενδιαφέροντα τρόπο είναι η εποχή της Κρητικής Πολιτείας και αφορά κατά κύριο λόγο την πόλη των Χανίων ως πρωτεύουσα της Κρήτης εκείνη την εποχή. Αυτός ακριβός ο αστικός πολιτισµός των Χανίων είναι εκείνος που αποδίδει πολιτισµική διαφοροποίηση στην πόλη όχι µόνο στα όρια της Κρήτης αλλά και πανελληνίως εντάσσοντάς την στις ελληνικές πόλεις εκείνες που διαθέτουν αυτό το πολιτισµικό χαρακτηριστικό.

Παρά ταύτα, ο αστικός πολιτισµός των Χανίων παραµένει ως επί το πλείστον αφανής και σίγουρα δεν αναδεικνύεται θεσµικά στερώντας από την πόλη την ανάδειξη µιας σηµαντικής πολιτισµικής της εκδοχής.

Η βίλα Κούνδουρου ως τυπικό δείγµα αστικού µεγάρου της εποχής θα µπορούσε να συµβάλλει ιδιαιτέρως προς αυτή την κατεύθυνση µε την µετατροπή της σε «Μουσείο της αστικής ζωής των Χανίων επί Κρητικής Πολιτείας» – ένα «µουσείο του εαυτού του»- µε την πλήρη ανασύστασή του ως κατοικία της αστικής τάξης. Οι επισκέπτες µέσα από το ταξίδι τους στο χώρο και τον χρόνο θα έχουν τη δυνατότητα να αναβιώσουν την καθηµερινότητα της ζωής µιας αστικής οικογένειας των Χανίων την εποχή της Κρητικής Πολιτείας.

Το γεγονός µάλιστα ότι η βίλα Κούνδουρου είναι αποκατεστηµένη και αυτό που αποµένει είναι µια καλή µουσειολογική µελέτη για την λειτουργική ανασύστασή της (έπιπλα εποχής, έργα τέχνης, αντικείµενα καθηµερινής χρήσης, φωτογραφίες, ενδύµατα κ.λπ.) ώστε να µεταφέρει τον επισκέπτη στην εποχή, καθιστά το εγχείρηµα απολύτως εφικτό. Η προβολή αυτής της πολιτιστικής εκδοχής της πόλης παράλληλα αναδεικνύει την γόνιµη αφοµοίωση ευρωπαϊκών προτύπων, τον διάλογό τους µε την µακρά κρητική παράδοση αλλά και τον κοσµοπολιτισµό των Χανίων σε µια εποχή που κάθε άλλο παρά δεδοµένος θεωρείτο.

Επίσης στο «Μουσείο της αστικής ζωής των Χανίων επί Κρητικής Πολιτείας» – Βίλα Κούνδουρου, θα µπορούσαν να οργανώνονται βιωµατικά εργαστήρια π.χ. γαστρονοµίας της εποχής µέσα στην κουζίνα του µεγάρου, βεγγέρες λογοτεχνίας και ποίησης, µουσικές βραδιές στον κατάλληλα διαµορφωµένο κήπο µε θαυµάσια θέα στην πόλη και τη θάλασσα που ως συνήθειες της εποχής, θα συνέβαλαν στην ανάδειξη ευρύτερα της αστικής ζωής αυτής της καθοριστικής πολιτισµικά περιόδου για τα Χανιά και παράλληλα θα απέφεραν έσοδα εξασφαλίζοντας βιωσιµότητα στο Μουσείο. Επίσης είναι χώρος που µπορεί να φιλοξενεί πολιτικούς γάµους καθότι την εποχή εκείνη και µέχρι τον Β’ ΠΠ ακόµη και θρησκευτικοί γάµοι πραγµατοποιούνταν µέσα στα σπίτια αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο µε τη θαυµάσια θέα. Ένα πωλητήριο (γκραβούρες, βιβλία, αντικείµενα κ.λπ.) εµπνευσµένα από την εποχή επίσης θα συνέβαλε στην οικονοµική βιωσιµότητα του Μουσείου.

Η συγκεκριµένη προσέγγιση δεν συνιστά νεωτερισµό καθότι πρόκειται για µια απόλυτα επιτυχηµένη πρακτική εδώ και χρόνια στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα, µε γνωστότερο το αρχοντικό Μπενιζέλου στην οδό Αδριανού 96 στην Πλάκα, τυπικό δείγµα αστικής αρχιτεκτονικής της προεπαναστατικής Αθήνας (15ος-16ος αι.) και προγονικό σπίτι της Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας.

Τα παραπάνω έχουν αποτελέσει πρόταση της αρχιτέκτονος και υποψήφιας διδάκτορος Ματένιας Κουρουπάκη στο πλαίσιο της µεταπτυχιακής διπλωµατικής της εργασίας στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης την οποία είχα επιβλέψει καταδεικνύοντας ότι η ιδέα είναι απολύτως εφαρµόσιµη. Σύµφωνα µε την µελέτη της κ. Κουρουπάκη, οι επισκέπτες καλούνται να βιώσουν τον χώρο µέσα από τη µόνιµη έκθεση που θα περιλαµβάνει εκθέµατα-πρωτότυπα αντικείµενα που αναδεικνύουν πτυχές του ιδιωτικού βίου, ηχητικές και ψηφιακές εφαρµογές καθώς και το ιστορικό πλαίσιο της εποχής. Η µετατροπή του νεοκλασικού µεγάρου σε µουσείο στοχεύει επίσης στην δηµιουργία ενός πολιτιστικού και τουριστικού πόλου που λειτουργεί αποκεντρωτικά καθότι βρίσκεται σε απόσταση από το ενετικό λιµάνι, στη διεύρυνση της αντίληψης των πολιτών για το πολιτιστικό απόθεµα του τόπου καθώς και στην ευαισθητοποίηση σε ζητήµατα νεότερης πολιτιστικής κληρονοµιάς.

Τέλος, σχετικοί προβληµατισµοί αναπτύχθηκαν και στο πλαίσιο µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας της αρχιτέκτονος Μαρίας Αρχοντάκη όπου είχε προταθεί συγκρότηση δικτύου και πολιτιστικής διαδροµής των κτισµάτων της Κρητικής Πολιτείας µε τη βίλα Κούνδουρου σε προβεβληµένη θέση µε στόχο την ανάδειξη αυτής της εποχής και των ιδιαιτεροτήτων της στην πόλη των Χανίων.

Η ανάδειξη αυτής της πλευράς της πόλης των Χανίων η οποία συµπίπτει χρονικά µε µια από τις σηµαντικότερες περιόδους της ιστορίας της και συνιστά καθοριστικό παράγοντα για τη διαµόρφωση της ιδιαίτερης ταυτότητάς της ίσως αποτελεί χρέος των φορέων και της κοινωνίας της.

* Η Αμαλία Κωτσάκη είναι καθηγήτρια της Σχολής Αρχιτεκτόνων μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης και διευθύντρια του Εργαστηρίου Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής Πόλης & Πολιτισμού.