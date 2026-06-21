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Κυριακή, 21 Ιουνίου, 2026
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Αναχώρησε από τη Ραφήνα το «Hyperspeed Jet 4» μετά την άρση της απαγόρευσης απόπλου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Αναχώρησε στις 13:15 από το λιμάνι της Ραφήνας το επιβατηγό-οχηματαγωγό-ταχύπλοο πλοίο «Hyperspeed Jet 4», μετά την άρση της προσωρινής απαγόρευσης απόπλου που είχε επιβληθεί λόγω πρόσκρουσης κατά τη διαδικασία πρόσδεσής του στο λιμάνι.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα η απαγόρευση ήρθη μετά την προσκόμιση πιστοποιητικού διατήρησης κλάσης από τον αρμόδιο νηογνώμονα και την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων από τη Λιμενική Αρχή.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το πλοίο ήταν κενό επιβατών και χωρίς να εμπλακεί άλλο σκάφος, καθώς εκείνη τη στιγμή δεν βρισκόταν άλλο πλοίο εντός του λιμένα της Ραφήνας.

Μετά την αποκατάσταση της αξιοπλοΐας του και την έκδοση των απαραίτητων πιστοποιητικών, το «Hyperspeed Jet 4» απέπλευσε για την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου του προς ‘Ανδρο, Τήνο και Μύκονο.

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