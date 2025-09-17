Αναχώρησαν 200 μετανάστες από την Αγιά

Διακόσιοι μετανάστες αναχώρησαν από την Αγία το βράδυ της Τετάρτης προκειμένου να μεταφερθούν σε κέντρο κράτησης στην Αθήνα.
Στην Αγία θα παραμείνουν άλλοι 800 μετανάστες, ενώ ο στόχος των Aρχών είναι να μετακινηθούν και αυτοί μέχρι τη Δευτέρα. Εν τω μεταξύ, λόγω καιρικών συνθηκών δεν αναμένονται αυτές τις ημέρες άλλες “καραβιές”.
