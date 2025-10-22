menu
23.3 C
Chania
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΠεριβάλλον
Περιβάλλον

Αν και επιβραδύνεται, παραμένει υπερβολικά υψηλός ο ρυθμός αποψίλωσης των δασών

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Η υλοτομία ή οι πυρκαγιές που οδηγούν στη μείωση της έκτασης των δασών παγκοσμίως επιβραδύνθηκαν, αλλά ο ρυθμός αποψίλωσης των δασικών εκτάσεων παραμένει υπερβολικά υψηλός, κυρίως στη Βραζιλία, σημείωσε σήμερα ο FAO, ο οργανισμός του ΟΗΕ που είναι αρμόδιος για τη γεωργία.

Λαμβάνοντας υπόψη τις αναδασώσεις, η «καθαρή απώλεια» δασικών εκτάσεων ανερχόταν σε 41,2 εκατομμύρια στρέμματα ετησίως την περίοδο 2015-2025, δηλαδή ήταν μικρότερη κατά δύο ή τρεις φορές από αυτή που είχε καταγραφεί την περίοδο 1990-2000, σημείωσε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ σε ανακοίνωση που εξέδωσε έπειτα από την «Αποτίμηση των Παγκόσμιων Δασικών Πόρων» που κάνει κάθε πέντε χρόνια.

Ωστόσο «τα δασικά οικοσυστήματα στον κόσμο εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, με τον σημερινό ρυθμό αποδάσωσης να είναι υπερβολικά υψηλός, (φτάνοντας) στα 109 εκατομμύρια στρέμματα ετησίως», σημείωσε ο FAO σε ανακοίνωση που εξέδωσε σχετικά με την την οποία έκανε.

Αυτή αντιστοιχεί στην καταστροφή πάνω από 12 τετραγωνικών χιλιομέτρων (km²) δασικών εκτάσεων κάθε ώρα.

Επικαλούμενος την «περιπλοκότητα των δυναμικών στη χρήση της γης», ο FAO δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες για τα αίτια της αποψίλωσης.

Στο μεγαλύτερο μέρος της, αυτή εντοπίζεται στις τροπικές περιοχές, όπου γίνεται το 88% της αποψίλωσης παγκοσμίως, και ιδιαίτερα στην Αμαζονία, όπου η μεγαλύτερη πίεση ασκείται από τη γεωργία.

Η Βραζιλία ευθύνεται για πάνω από 70% αυτής της καθαρής απώλειας, που αντιστοιχεί σε 29,4 εκατομμύρια στρέμματα ετησίως, καθώς συγκεντρώνει το 12% των δασών του πλανήτη.

«Η Βραζιλία ανακοίνωσε σημαντική μείωση του ρυθμού της καθαρής απώλειας δασών», επισήμανε ο FAO. Αυτός μειώθηκε σχεδόν κατά το ήμισυ (-49%) σε σύγκριση με την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα.

Σύμφωνα με το «Παρατηρητήριο Παγκόσμιων Δασών» (Global Forest Watch), η καταστροφή παρθένων τροπικών δασών έφτασε το 2024 σε πρωτοφανή ρυθμό από το 2002, κυρίως λόγω πυρκαγιών. Ωστόσο το 2023, η Αμαζονία υποστηρίχθηκε από μέτρα προστασίας που θεσπίστηκαν υπό την προεδρία του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στη Βραζιλία.

Η χώρα αυτή θα υποδεχθεί τον Νοέμβριο τη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα, την COP30, στην Μπελέμ, και τα δάση θα αποτελέσουν ένα από τα μεγάλα θέματα της συνόδου αυτής.

Η Βραζιλία επιδιώκει την καθιέρωση «Διευκόλυνσης της Χρηματοδότησης των Τροπικών Δασών» (TFFF), δηλαδή ενός ταμείου που θα παρέχει τα μέσα για την προστασία των δασών.

Τα δάση «είναι ο βιότοπος μεγάλου μέρους της βιοποικιλότητας του πλανήτη, βοηθούν να ρυθμίζεται παγκοσμίως ο κύκλος του άνθρακα και του νερού και μπορούν να μειώσουν τους κινδύνους και τη συχνότητα των ξηρασιών, της ερημοποίησης, της διάβρωσης των εδαφών, των κατολισθήσεων και των πλημμυρών», υπογράμμισε ο γενικός διευθυντής του FAO Κου Ντονγκιού.

Οι δασικές εκτάσεις ανέρχονται παγκοσμίως σε 41,4 δισεκατομμύρια στρέμματα, δηλαδή καλύπτουν το 32% της ξηράς. Πέντε μεγάλες χώρες συγκεντρώνουν μαζί πάνω από τα μισά δάση όλου του πλανήτη. Πρόκειται για τη Ρωσία, τη Βραζιλία, τον Καναδά, τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum