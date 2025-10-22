Αν και επιβραδύνεται, παραμένει υπερβολικά υψηλός ο ρυθμός αποψίλωσης των δασών

Η υλοτομία ή οι πυρκαγιές που οδηγούν στη μείωση της έκτασης των δασών παγκοσμίως επιβραδύνθηκαν, αλλά ο ρυθμός αποψίλωσης των δασικών εκτάσεων παραμένει υπερβολικά υψηλός, κυρίως στη Βραζιλία, σημείωσε σήμερα ο FAO, ο οργανισμός του ΟΗΕ που είναι αρμόδιος για τη γεωργία.

Λαμβάνοντας υπόψη τις αναδασώσεις, η «καθαρή απώλεια» δασικών εκτάσεων ανερχόταν σε 41,2 εκατομμύρια στρέμματα ετησίως την περίοδο 2015-2025, δηλαδή ήταν μικρότερη κατά δύο ή τρεις φορές από αυτή που είχε καταγραφεί την περίοδο 1990-2000, σημείωσε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ σε ανακοίνωση που εξέδωσε έπειτα από την «Αποτίμηση των Παγκόσμιων Δασικών Πόρων» που κάνει κάθε πέντε χρόνια.

Ωστόσο «τα δασικά οικοσυστήματα στον κόσμο εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, με τον σημερινό ρυθμό αποδάσωσης να είναι υπερβολικά υψηλός, (φτάνοντας) στα 109 εκατομμύρια στρέμματα ετησίως», σημείωσε ο FAO σε ανακοίνωση που εξέδωσε σχετικά με την την οποία έκανε.

Αυτή αντιστοιχεί στην καταστροφή πάνω από 12 τετραγωνικών χιλιομέτρων (km²) δασικών εκτάσεων κάθε ώρα.

Επικαλούμενος την «περιπλοκότητα των δυναμικών στη χρήση της γης», ο FAO δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες για τα αίτια της αποψίλωσης.

Στο μεγαλύτερο μέρος της, αυτή εντοπίζεται στις τροπικές περιοχές, όπου γίνεται το 88% της αποψίλωσης παγκοσμίως, και ιδιαίτερα στην Αμαζονία, όπου η μεγαλύτερη πίεση ασκείται από τη γεωργία.

Η Βραζιλία ευθύνεται για πάνω από 70% αυτής της καθαρής απώλειας, που αντιστοιχεί σε 29,4 εκατομμύρια στρέμματα ετησίως, καθώς συγκεντρώνει το 12% των δασών του πλανήτη.

«Η Βραζιλία ανακοίνωσε σημαντική μείωση του ρυθμού της καθαρής απώλειας δασών», επισήμανε ο FAO. Αυτός μειώθηκε σχεδόν κατά το ήμισυ (-49%) σε σύγκριση με την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα.

Σύμφωνα με το «Παρατηρητήριο Παγκόσμιων Δασών» (Global Forest Watch), η καταστροφή παρθένων τροπικών δασών έφτασε το 2024 σε πρωτοφανή ρυθμό από το 2002, κυρίως λόγω πυρκαγιών. Ωστόσο το 2023, η Αμαζονία υποστηρίχθηκε από μέτρα προστασίας που θεσπίστηκαν υπό την προεδρία του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στη Βραζιλία.

Η χώρα αυτή θα υποδεχθεί τον Νοέμβριο τη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα, την COP30, στην Μπελέμ, και τα δάση θα αποτελέσουν ένα από τα μεγάλα θέματα της συνόδου αυτής.

Η Βραζιλία επιδιώκει την καθιέρωση «Διευκόλυνσης της Χρηματοδότησης των Τροπικών Δασών» (TFFF), δηλαδή ενός ταμείου που θα παρέχει τα μέσα για την προστασία των δασών.

Τα δάση «είναι ο βιότοπος μεγάλου μέρους της βιοποικιλότητας του πλανήτη, βοηθούν να ρυθμίζεται παγκοσμίως ο κύκλος του άνθρακα και του νερού και μπορούν να μειώσουν τους κινδύνους και τη συχνότητα των ξηρασιών, της ερημοποίησης, της διάβρωσης των εδαφών, των κατολισθήσεων και των πλημμυρών», υπογράμμισε ο γενικός διευθυντής του FAO Κου Ντονγκιού.

Οι δασικές εκτάσεις ανέρχονται παγκοσμίως σε 41,4 δισεκατομμύρια στρέμματα, δηλαδή καλύπτουν το 32% της ξηράς. Πέντε μεγάλες χώρες συγκεντρώνουν μαζί πάνω από τα μισά δάση όλου του πλανήτη. Πρόκειται για τη Ρωσία, τη Βραζιλία, τον Καναδά, τις ΗΠΑ και την Κίνα.