Αν καείς με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φυσάς… και τη δακοκτονία

Απέρριψε το “Ελεγκτικό Συνέδριο” (ανώτατο δικαστήριο για τα οικονομικά) τη σύμβαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την προμήθεια φυτοφαρμάκων για την καταπολέμηση της δακοκτονίας.

Μια σύμβαση αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, που ενέκρινε κάθε χρόνο μέχρι τώρα, δίχως ιδιαίτερα προβλήματα «Είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο…» μας έλεγε στέλεχος της Περιφέρειας, ενώ όταν τον ρωτήσαμε το σκεπτικό, είπε μια λέξη: “ΟΠΕΚΕΠΕ”· και συνέχισε: «Έχουν ανησυχήσει όλες οι υπηρεσίες, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί με αυτά που γίνονταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και πλέον ψάχνουν το παραμικρό, ειδικά για θέματα που αφορούν αγρότες, κτηνοτρόφους κ.λπ.».

Εκεί που οι έλεγχοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ γίνονταν πάντα στους ίδιους και κατά σύμπτωση σε αυτούς που ήταν νόμιμοι, σε λίγο θα εξετάζονται και τα… δακτυλικά αποτυπώματα του δάκου!