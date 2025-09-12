menu
28.4 C
Chania
Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΜόνιμες ΣτήλεςΕντός εκτός & επί τ' αυτά
Εντός εκτός & επί τ' αυτά

Αν καείς με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φυσάς… και τη δακοκτονία

Γιώργος Κώνστας
Γιώργος Κώνστας
0

Απέρριψε το “Ελεγκτικό Συνέδριο” (ανώτατο δικαστήριο για τα οικονομικά) τη σύμβαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την προμήθεια φυτοφαρμάκων για την καταπολέμηση της δακοκτονίας.
Μια σύμβαση αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, που ενέκρινε κάθε χρόνο μέχρι τώρα, δίχως ιδιαίτερα προβλήματα «Είναι πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο…» μας έλεγε στέλεχος της Περιφέρειας, ενώ όταν τον ρωτήσαμε το σκεπτικό, είπε μια λέξη: “ΟΠΕΚΕΠΕ”· και συνέχισε: «Έχουν ανησυχήσει όλες οι υπηρεσίες, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί με αυτά που γίνονταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και πλέον ψάχνουν το παραμικρό, ειδικά για θέματα που αφορούν αγρότες, κτηνοτρόφους κ.λπ.».
Εκεί που οι έλεγχοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ γίνονταν πάντα στους ίδιους και κατά σύμπτωση σε αυτούς που ήταν νόμιμοι, σε λίγο θα εξετάζονται και τα… δακτυλικά αποτυπώματα του δάκου!

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2020 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum