Αμβλώσεις: Η Ενωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου επικροτεί το Νοσοκομείο Χανίων

Σε αναμονή της συνεδρίασης του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Χανίων βρίσκεται η Μαιευτική Κλινική για να προχωρήσει η ίδρυση του Ιατρείου Οικογενειακού Προγραμματισμού το οποίο, μεταξύ άλλων, θα προγραμματίζει και εθελούσιες διακοπές κύησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχει υποβληθεί το αίτημα, η συνεδρίαση αναμένεται να γίνει σύντομα ενώ θεωρείται σίγουρο πως θα ληφθεί επισήμως η συγκεκριμένη απόφαση.

Μέσα από τη λειτουργία του Ιατρείου, όπως σημείωσαν σε πρόσφατο ρεπορτάζ τα «Χανιώτικα νέα», θα αντιμετωπιστεί το θέμα των αμβλώσεων, μετά τον πρόσφατο σάλο με την άρνηση γιατρών σε νοσοκομεία της χώρας να προχωρούν σε εθελούσιες διακοπές κύησης.

Την κίνηση του Νοσοκομείου Χανίων επικρότησε η Ελληνική Ενωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Σε ανακοίνωσή της η Ενωση με τίτλο: «Υπό αίρεση το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση στην Ελλάδα», τονίζει:

«Το νοσοκομείο Χανίων επιδεικνύοντας άμεσα αντανακλαστικά προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες ανακοινώνοντας τη δημιουργία Ιατρείου Οικογενειακού Προγραμματισμού για εθελούσιες διακοπές κύησης. Αναμένουμε και τα υπόλοιπα νοσοκομεία να ακολουθήσουν το παράδειγμά του».

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Με αφορμή ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκε το προηγούμενο διάστημα, το οποίο αποκαλύπτει ότι τουλάχιστον 46 από τα δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα αρνούνται σε γυναίκες πρόσβαση στη δωρεάν και ασφαλή άμβλωση, αναφύεται ένα ζήτημα που για ακόμη μία φορά θέτει σε διακινδύνευση τα αναπαραγωγικά δικαιώματα και κυρίως το δικαίωμα των γυναικών στην αυτοδιάθεση του σώματός τους. Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, «από τα 80 δημόσια νοσοκομεία, τα 46 από αυτά (57,5%) δήλωσαν πως δεν κάνουν αμβλώσεις, τα 27 (33,7%) ανταποκρίθηκαν θετικά και τα 7 (8,7%) απέφυγαν να απαντήσουν με “ναι” ή “όχι”».

Σύμφωνα με τον ελληνικό Ποινικό Κώδικα, η άμβλωση είναι νόμιμη μέχρι τη 12η εβδομάδα κύησης ή τη 19η σε περίπτωση που η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα βιασμού, αποπλάνησης ανήλικης, αιμομιξίας ή κατάχρησης γυναίκας ανίκανης να αντισταθεί, ενώ κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται και μέχρι το τέλος της εγκυμοσύνης, όταν υπάρχουν ενδείξεις σοβαρής ανωμαλίας του εμβρύου. Κατά συνέπεια, η άρνηση ή η δυσχερής πρόσβαση σε δημόσιες νοσοκομειακές δομές, καταστρατηγεί στην πράξη, το δικαίωμα στη νόμιμη άμβλωση. Και μπορεί στο Σύνταγμα να μην κατοχυρώνεται ρητώς το δικαίωμα στην άμβλωση (όπως π.χ. το Γαλλικό Σύνταγμα), εντούτοις, στο άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος κατοχυρώνεται η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, στην οποία εμπίπτει και η αναπαραγωγική ελευθερία. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει ήδη κρίνει με μία σειρά αποφάσεών του, ότι στο προστατευτικό πεδίο του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ εμπίπτει και το δικαίωμα πρόσβασης στη νόμιμη άμβλωση (βλ. ΕΔΔΑ, R.R. κατά Πολωνίας, αριθ. προσφυγής 27617/04, P. and S. κατά Πολωνίας, αριθ. προσφυγής 57375/08).

Σύμφωνα με νεότερο ρεπορτάζ, το σύνολο των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας απάντησε σε σχετικό ερώτημα του Υπουργείου Υγείας. Με βάση τα στοιχεία αυτά, 12 νοσοκομεία δηλώνουν ότι δεν πραγματοποιούν εθελούσιες διακοπές κύησης, και συγκεκριμένα τα νοσοκομεία Νάξου, Λήμνου, Κατερίνης, Βέροιας, Έδεσσας, Γιαννιτσών, Κοζάνης, Πτολεμαΐδας, Καστοριάς, Θήβας, Καρύστου και Χανίων.

Το κράτος οφείλει να διασφαλίζει και να εγγυάται σε όλες όσες διαβιούν στην επικράτεια την ακώλυτη άσκηση του δικαιώματος στη νόμιμη άμβλωση, στο οποίο εμπίπτει και η ευχερής πρόσβαση σε άμβλωση σε δημόσια νοσοκομεία, χωρίς η άσκηση του δικαιώματος αυτού να απειλείται από παράγοντες όπως ο τόπος διαμονής, οι ηθικοπολιτικές αντιλήψεις του ιατρικού προσωπικού, η οικονομική δυνατότητα μετακίνησης σε άλλη πόλη ή λήψης της σχετικής ιατρικής υπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα. Η περιορισμένη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πρόσβαση σε δωρεάν διαδικασία νόμιμης άμβλωσης σε δημόσιο νοσοκομείο, πλήττει δυσανάλογα τις πολλαπλά ευάλωτες ομάδες όπως προσφύγισσες, ανασφάλιστες μετανάστριες χωρίς χαρτιά, γυναίκες νεαρής ηλικίας, ανήλικες, άνεργες ή χαμηλόμισθες και εν τοις πράγμασι καταργεί το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά τους σε βασική υγειονομική περίθαλψη και την αναπαραγωγική τους ελευθερία.

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ) εκφράζει την ανησυχία της για το ζήτημα αυτό και δηλώνει ότι θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εξέλιξή του, καθώς η πρόσβαση στη νόμιμη άμβλωση συνιστά ένα από τα πυρηνικά έμφυλα και αναπαραγωγικά δικαιώματα, η υπονόμευση του οποίου είτε ευθέως είτε δια της πλαγίας οδού συναρτάται άμεσα με το κράτος δικαίου αυτό καθαυτό.

