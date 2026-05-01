Αμστερνταμ: Απαγόρευση διαφημίσεων για κρέατα και ορυκτά καύσιμα

Απαγόρευση διαφημίσεων για προϊόντα κρέατος και ορυκτών καυσίμων τίθεται σε ισχύ στο Άμστερνταμ από σήμερα, σε μια πρωτοβουλία που συνδέεται άμεσα με τις πολιτικές για το κλίμα και τη βιώσιμη κατανάλωση.

Σύμφωνα με το άρθρο του Earth.org, η ολλανδική πρωτεύουσα γίνεται η πρώτη πρωτεύουσα στον κόσμο που εφαρμόζει πλήρη απαγόρευση τέτοιων διαφημίσεων σε δημόσιους χώρους, μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου τον Ιανουάριο.

Το μέτρο αφορά διαφημίσεις για προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, όπως αεροπορικά ταξίδια, κρουαζιέρες, αυτοκίνητα βενζίνης και πετρελαίου, συμβόλαια φυσικού αερίου, αλλά και προϊόντα κρέατος.

Η απαγόρευση εφαρμόζεται σε όλους τους δημόσιους χώρους της πόλης, όπως διαφημιστικές πινακίδες, στάσεις λεωφορείων, τραμ και μετρό, με στόχο τον περιορισμό της προβολής καταναλωτικών προτύπων που συνδέονται με υψηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Η απόφαση εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση διεθνώς, καθώς περισσότερες από 50 πόλεις έχουν ήδη προχωρήσει ή σχεδιάζουν περιορισμούς σε διαφημίσεις ορυκτών καυσίμων, θεωρώντας ότι η προβολή τους υπονομεύει τις πολιτικές για το κλίμα.

Υποστηρικτές του μέτρου υποστηρίζουν ότι η διαφήμιση τέτοιων προϊόντων «κανονικοποιεί» συμπεριφορές που επιβαρύνουν το περιβάλλον και ότι ο δημόσιος χώρος πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τους στόχους για μείωση εκπομπών.

Από την άλλη πλευρά, έχουν διατυπωθεί ενστάσεις για πιθανές νομικές και οικονομικές συνέπειες, καθώς και για ζητήματα που αφορούν την ελευθερία της διαφήμισης και τις υπάρχουσες συμβάσεις με εταιρείες.

Το Άμστερνταμ επιχειρεί, μέσω του μέτρου, να διαμορφώσει ένα διαφορετικό μοντέλο δημόσιου χώρου, περιορίζοντας την προβολή προϊόντων υψηλών εκπομπών και ενισχύοντας τη μετάβαση προς πιο βιώσιμες επιλογές κατανάλωσης.