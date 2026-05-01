menu
17.4 C
Chania
Παρασκευή, 1 Μαΐου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Αμστερνταμ: Απαγόρευση διαφημίσεων για κρέατα και ορυκτά καύσιμα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Απαγόρευση διαφημίσεων για προϊόντα κρέατος και ορυκτών καυσίμων τίθεται σε ισχύ στο Άμστερνταμ από σήμερα, σε μια πρωτοβουλία που συνδέεται άμεσα με τις πολιτικές για το κλίμα και τη βιώσιμη κατανάλωση.

Σύμφωνα με το άρθρο του Earth.org, η ολλανδική πρωτεύουσα γίνεται η πρώτη πρωτεύουσα στον κόσμο που εφαρμόζει πλήρη απαγόρευση τέτοιων διαφημίσεων σε δημόσιους χώρους, μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου τον Ιανουάριο.

Το μέτρο αφορά διαφημίσεις για προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος, όπως αεροπορικά ταξίδια, κρουαζιέρες, αυτοκίνητα βενζίνης και πετρελαίου, συμβόλαια φυσικού αερίου, αλλά και προϊόντα κρέατος.

Η απαγόρευση εφαρμόζεται σε όλους τους δημόσιους χώρους της πόλης, όπως διαφημιστικές πινακίδες, στάσεις λεωφορείων, τραμ και μετρό, με στόχο τον περιορισμό της προβολής καταναλωτικών προτύπων που συνδέονται με υψηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Η απόφαση εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση διεθνώς, καθώς περισσότερες από 50 πόλεις έχουν ήδη προχωρήσει ή σχεδιάζουν περιορισμούς σε διαφημίσεις ορυκτών καυσίμων, θεωρώντας ότι η προβολή τους υπονομεύει τις πολιτικές για το κλίμα.

Υποστηρικτές του μέτρου υποστηρίζουν ότι η διαφήμιση τέτοιων προϊόντων «κανονικοποιεί» συμπεριφορές που επιβαρύνουν το περιβάλλον και ότι ο δημόσιος χώρος πρέπει να ευθυγραμμίζεται με τους στόχους για μείωση εκπομπών.

Από την άλλη πλευρά, έχουν διατυπωθεί ενστάσεις για πιθανές νομικές και οικονομικές συνέπειες, καθώς και για ζητήματα που αφορούν την ελευθερία της διαφήμισης και τις υπάρχουσες συμβάσεις με εταιρείες.

Το Άμστερνταμ επιχειρεί, μέσω του μέτρου, να διαμορφώσει ένα διαφορετικό μοντέλο δημόσιου χώρου, περιορίζοντας την προβολή προϊόντων υψηλών εκπομπών και ενισχύοντας τη μετάβαση προς πιο βιώσιμες επιλογές κατανάλωσης.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum