menu
23.4 C
Chania
Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Αμπάς: Οι επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου «δεν αντιπροσωπεύουν τον παλαιστινιακό λαό»

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς δήλωσε σήμερα ενώπιον του ΟΗΕ ότι οι επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου «δεν αντιπροσωπεύουν τον παλαιστινιακό λαό», αρνούμενος στη Χαμάς οποιονδήποτε ρόλο στην μελλοντική παλαιστινιακή διακυβέρνηση.

«Απορρίπτουμε όσα έκανε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου», «που δεν αντιπροσωπεύουν τον παλαιστινιακό λαό, ούτε τη δίκαιη μάχη του για την ελευθερία και την ανεξαρτησία», συμπλήρωσε.

Κατά τη διάρκεια μιας βιντεοσκοπημένης ομιλίας που προβλήθηκε ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, Μαχμούτ Αμπάς είπε επίσης πως «το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας» που διαπράττει το Ισραήλ στη Γάζα είναι «ένα από τα πλέον φρικτά κεφάλαια» του 20ου και 21ου αιώνα.

«Αυτό που το Ισραήλ διαπράττει δεν είναι μια απλή επίθεση, είναι ένα έγκλημα πολέμου και ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας (…), που θα καταγραφεί στις σελίδες των βιβλίων της ιστορίας και στη συνείδηση της ανθρωπότητας ως ένα από τα πλέον φρικτά κεφάλαια ανθρωπιστικής τραγωδίας του 20ου και 21ου αιώνα», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, στον οποίο οι ΗΠΑ δεν χορήγησαν θεώρηση εισόδου για να παραστεί αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του, ο Μαχμούτ Αμπάς διαβεβαίωσε πως οι Παλαιστίνιοι απορρίπτουν τον αντισημιτισμό.

«Απορρίπτουμε τη σύγχυση μεταξύ της αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό σκοπό και του θέματος του αντισημιτισμού, τον οποίο απορρίπτουμε στη βάση των αξιών και των αρχών μας. Απορρίπτουμε τον αντισημιτισμό», σημείωσε.

Εξάλλου, ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής δήλωσε πως είναι έτοιμος να εργαστεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τη Σαουδική Αραβία, τη Γαλλία και τα Ηνωμένα Έθνη προκειμένου να εφαρμοστεί ένα ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα, το οποίο υιοθετήθηκε σε μια σύνοδο την 22α Σεπτεμβρίου, το οποίο, όπως επισήμανε, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μια δίκαιη ειρήνη και μια ευρύτερη περιφερειακή συνεργασία.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum