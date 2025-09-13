Ametric Festival 2025 στον Προµαχώνα του San Salvatore

Συνεχίζεται σήµερα Σάββατο 13 Σεπτεµβρίου οι συναυλίες πειραµατικής µουσικής στον Προµαχώνα του San Salvatore στο πλαίσιο του Ametric Festival που διοργανώνουν οι OCD Project και Coherent States.

Το πρόγραµµα των φετινών µουσικών παραστάσεων περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, συναυλίες των Nocturnal Emissions, Félicia Atkinson, Will Guthrie, Ilios, Turbo Teeth, Viki Steiri, Devika και Tristanos.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.ametric.gr/

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.eventbrite.com/e/ametric-festival-2025-tickets-1302123529529