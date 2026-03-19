Αμεση πληρωμή δεδουλευμένων και αυξήσεις στις αποζημιώσεις ζητούν οι υγειονομικοί

Σοβαρές καταγγελίες για καθυστερήσεις στην καταβολή δεδουλευμένων και για συνεχιζόμενες μισθολογικές αδικίες διατυπώνουν εργαζόμενοι στις δημόσιες μονάδες υγείας, με κοινή ανακοίνωσή τους.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «να εκταμιευθούν τα κονδύλια για την πληρωμή των δεδουλευμένων του 1ου τριμήνου 2026 στους εργαζόμενους στις δημόσιες μονάδες υγείας. Να αυξηθεί η αποζημίωση για τις εφημερίες, τις υπερωρίες και την εργασία νυχτερινή και σε αργίες και Κυριακές και να αποκατασταθεί η μισθολογική αδικία σε βάρος των εργαζομένων μέσω προγραμμάτων της Δ.ΥΠ.Α και των ειδικευόμενων νοσηλευτών.

Δεν έχουν εκταμιευθεί τα αναγκαία κονδύλια για το 1ο τρίμηνο 2026 με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να καθυστερήσει, για άλλη μια φορά, η πληρωμή της αποζημίωσης για τακτικές εφημερίες και εργασία νυχτερινή, υπερωριακή και σε Κυριακές και Αργίες σε δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους των δημόσιων μονάδων υγείας.

Ταυτόχρονα, εξακολουθεί να παραμένει απαράδεκτα χαμηλή η αποζημίωση για τις εφημερίες και την εργασία νυχτερινή και σε αργίες και Κυριακές των εργαζομένων στις δημόσιες μονάδες υγείας, που εργάζονται μέσα σε συνθήκες αυξανόμενης εντατικοποίησης ενώ αυθαίρετα το ωρομίσθιο έχει οριστεί στο ένα διακοσιοστό ογδοηκοστό (1/280) του βασικού μισθού.

Συνεχίζεται η αδικία σε βάρος των εργαζομένων του Προγράμματος «4.000 στην Υγεία» και των ειδικευόμενων νοσηλευτών με τη μη αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών για μισθολογική εξέλιξη και τη μη καταβολή επιδομάτων τέκνων και επιδομάτων παραμεθορίου.

Ακόμη πιο προκλητική είναι η άρνηση της κυβέρνησης και της διοίκησης του ΔΥΠΑ για καταβολή ακόμη και των πενιχρών αυξήσεις που δίνονται στους υπόλοιπους εργαζόμενους στο Δημόσιο, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι του προγράμματος να συνεχίζουν να εργάζονται με τον ίδιο βασικό μισθό για οκτώ συνεχόμενα έτη, χωρίς καμία αύξηση.

Δικαιολογημένη είναι η αγανάκτηση μας, γιατί παρά τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης της ΝΔ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και αύξησης του ΑΕΠ της Ελλάδας, παραμένουν οι «μνημονιακές» περικοπές στους μισθούς και η κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας.

Μας εξοργίζουν οι κυβερνητικοί ισχυρισμοί ότι δήθεν «δεν αντέχει ο κρατικός προϋπολογισμός» και «θα κινδυνεύσει η δημοσιοοικονομική σταθερότητα της Ελλάδας» αν δοθούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας και αποκατασταθούν τα επιδόματα εορτών και αδείας, την ίδια περίοδο, που:

● ο κρατικός προϋπολογισμός κατέγραψε πρωτογενές πλεόνασματα, λόγω της εκτόξευσης της φοροληστείας σε βάρος των λαϊκών οικογενειών

● εξακολουθούν οι προκλητικές φοροαπαλλαγές για τα καπιταλιστικά κέρδη, που παρά τις κυβερνητικές εναλλαγές της τελευταίας 15ετίας, παραμένουν ανέγγιχτες, με διαδοχικές νομοθετικές επικυρώσεις διατάξεων όπως η «εθελοντική» φορολογία των εφοπλιστών και ο «αναβαλλόμενος φόρος» των τραπεζών.

Οι πολεμικές δαπάνες σε όλον τον κόσμο έφτασαν το αστρονομικό ποσό των 2,72 τρις δολαρίων.

·Στην Ε.Ε. τρέχει ήδη το πρόγραμμα ReArm Europe 800 δισεκατομμυρίων ευρώ.

·Στην Ελλάδα, οι στρατιωτικές δαπάνες θα ξεπεράσουν τα 30 δις ευρώ τα επόμενα χρόνια.

Αποδεικνύεται, για άλλη μια φορά, ότι τόσο στη φάση της κρίσης όσο και της ανάκαμψης, μόνιμα χαμένοι είμαστε οι εργαζόμενοι, που πληρώνουμε, με την ένταση της εκμετάλλευσης, της φοροληστείας για να εξασφαλιστεί η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων.

Ζητάμε να προχωρήσετε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε:

► να εκταμιευθούν τα αναγκαία κονδύλια και να πληρωθούν όλα τα δεδουλευμένα. Να δοθεί ουσιαστική αύξηση στην αποζημίωση για εφημεριακή εργασία και εργασία νυχτερινή, υπερωριακή και σε Κυριακές και Αργίες.

► Οι εργαζόμενοι μέσω Προγραμμάτων της Δ.ΥΠ.Α και οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές να αμείβονται με τις αποδοχές που προβλέπονται για τους υπόλοιπους εργαζομένους στο Δημόσιο. Να αναγνωρισθεί πλήρως η προϋπηρεσία τους και οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και να τους καταβάλλονται επιδόματα τέκνων και παραμεθορίου.

– ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΓΝΗ

– ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ

– ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

– ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΓΝΑΝ)

– ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

– ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

– ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

– ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΑΒ ΧΑΝΙΩΝ

– ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΗΝ ΘΨΠΧ

– ΕΝΩΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ν. ΧΑΝΙΩΝ

– ΕΝΩΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

– ΕΝΩΣΗ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ν ΛΑΣΗΘΙΟΥ»