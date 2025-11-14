Άμεση ανάγκη μετεγκατάστασης για το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Ηρακλείου

Για οξύ πρόβλημα της στέγασης της σχολικής μονάδας ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Ηρακλείου κάνει λόγο η ΕΛΜΕ Ηρακλείου ζητώντας την άμεση μετεγκατάσταση.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση:

«Βρισκόμαστε ήδη στα μέσα του α’ τετραμήνου και η αγανάκτηση των μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Ηρακλείου έχει ξεχειλίσει, καθώς εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με το οξύτατο πρόβλημα της στέγασης της σχολικής μονάδας.

Υπενθυμίζουμε ότι το πρωί του Σαββάτου 9 Νοεμβρίου 2024 σημειώθηκε κατάρρευση τμήματος του πρανούς του οικοπέδου όπου συστεγάζονταν το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ και το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Ηρακλείου στην περιοχή του Αϊ Γιάννη Χωστού. Από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες.

Μετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις αρμόδιων φορέων, υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου, προκρίθηκε κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά ως προσωρινή λύση η μετεγκατάσταση του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ στο κτίριο της 2ης ΣΑΕΚ Ηρακλείου στις Γούρνες. Ωστόσο παρά τις προσπάθειες των Διευθύνσεων της ΣΑΕΚ και του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ, καθώς και του Συλλόγου Διδασκόντων, το κτίριο της 2ης ΣΑΕΚ δεν πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές για μακροχρόνια στέγαση σχολικής μονάδας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Η λύση αυτή, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του Δήμου, θα είχε διάρκεια μόλις τριών μηνών. Ωστόσο, βρισκόμαστε ήδη στη σχολική χρονιά 2025 – 2026 και η μετεγκατάσταση της σχολικής μονάδας, στη Νέα Αλικαρνασσό, δεν έχει ακόμα διευθετηθεί.

Κατά την φετινή σχολική χρονιά:

· Σε οχτώ αίθουσες συστεγάζονται ταυτόχρονα δύο τμήματα όπου πραγματοποιείται διδασκαλία με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.

· Δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι για θεραπείες και ατομικές συνεδρίες των μαθητών από τα μέλη του Ε.Ε.Π.

· Οι περισσότερες αίθουσες βρίσκονται στον 1ο όροφο, χωρίς τις απαιτούμενες προσβάσεις και υποδομές, με αποτέλεσμα να εγκυμονεί κίνδυνος για την ασφάλεια των μαθητών.

· Απουσιάζουν βασικές εγκαταστάσεις όπως γυμναστήριο, χώροι άθλησης και θερμοκήπιο ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των μαθημάτων της φυσικής αγωγής και του τομέα γεωπονίας.

Δυστυχώς, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι οι μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία αντιμετωπίζονται ως «παιδιά δεύτερης κατηγορίας» από την πολιτεία.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Δήμου Ηρακλείου, η παραμονή στο κτίριο της 2ης ΣΑΕΚ παρατείνεται επ’ αόριστον, λόγω καθυστέρησης του ΔΕΔΔΗΕ(;) στην εγκατάσταση νέας παροχής ρεύματος στο χώρο της Νέας Αλικαρνασσού. Υπενθυμίζουμε ότι ήδη έχουν δοθεί τρεις παρατάσεις (τέλη Φλεβάρη, αρχές Σεπτέμβρη, τέλη Νοέμβρη) στο αρχικό χρονοδιάγραμμα, χωρίς να έχει υπάρξει ορατό αποτέλεσμα.

Η ασυνέπεια στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων καθώς και η αθέτηση των δεσμεύσεων για άμεση μεταστέγαση δημιουργεί εύλογο προβληματισμό και σαφείς ευθύνες για την πορεία του έργου.

Η ΕΛΜΕ Ηρακλείου έχει ζητήσει με κάθε τρόπο από τους αρμόδιους φορείς την άμεση εξεύρεση κατάλληλου χώρου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου, ο οποίος να εξυπηρετεί τις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Ενώ είχε ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη μετεγκατάσταση στη Νέα Αλικαρνασσό εντός τριών έως τεσσάρων μηνών, μέχρι και σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική πρόοδος.

Καλούμε άμεσα την Πολιτεία, τον Δήμο Ηρακλείου και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση ώστε:

· Να γίνει η μετεγκατάσταση του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Ηρακλείου στη Νέα Αλικαρνασσό με το άνοιγμα των σχολείων μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων.

· Ο νέος χώρος να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες μαθητών και προσωπικού του σχολείου.

· Να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία.

· Να προχωρήσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση οι διαδικασίες για την ανέγερση νέου σχολικού κτιρίου, στο χώρο που έχει καθοριστεί από τον Δήμο, για το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ.

Δεν αποδεχόμαστε καμία άλλη καθυστέρηση και καμία έκπτωση στην ασφάλεια, την παιδαγωγική επάρκεια και την καταλληλότητα των σχολικών υποδομών.

Ως ΕΛΜΕ Ηρακλείου θα συνεχίσουμε σταθερά και αταλάντευτα να αγωνιζόμαστε με αποφασιστικότητα για τη δημιουργία σύγχρονων, ασφαλών και λειτουργικών σχολικών κτιρίων γενικής και ειδικής αγωγής και για την κατοχύρωση ίδιων δυνατοτήτων μάθησης και εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά».