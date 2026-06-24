Αμερικανικοί Αστικοί (και σκιαχτικοί) μύθοι

Η Αμερικανική κουλτούρα βρίθει από ιστορίες με φαντάσματα, μύθους και αστικούς θρύλους. Ειδικά οι αστικοί μύθοι σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν κατά πολύ τη μυθοπλασία του Χόλυγουντ. Κάποιοι από αυτούς μάλιστα περιλαμβάνουν μια σειρά από αλλόκοτες αρχαίες κατάρες, σύγχρονα τέρατα και παράξενα γεγονότα που οι…γνωρίζοντες ορκίζονται ότι συνέβησαν πραγματικά. Σήμερα, οι Ιστορίες από τον Κόσμο κάνουν μια βόλτα στους σκοτεινούς αστικούς μύθους της Αμερικής όπου, όπως θα δείτε και εσείς, η φαντασία οργιάζει.

Μεγαλοπόδαρος σε next level

Την ιστορία του Μεγαλοπόδαρου σίγουρα την έχετε ακούσει. Το τεράστιο, τριχωτό μυθικό ανθρωποειδές υποτίθεται πως κατοικεί κυρίως στα δάση της Βόρειας Αμερικής και μέσα στα χρόνια, αρκετοί είναι όσοι ισχυρίζονται ότι τον έχουν συναντήσει. Υποτίθεται μάλιστα ότι το 1967 ο Μεγαλοπόδαρος «πιάστηκε» σε ταινιάκι όπου «εμφανίστηκε» για μερικά δευτερόλεπτα (σ.σ: πρόκειται για το ερασιτεχνικό φιλμ, που μπορείτε να δείτε εδώ: www.youtube.com/watch?v=lOxuRIfFs0w&t=30s). Την ιστορία αυτή, κάποιοι την έχουν προχωρήσει στο… επόμενο επίπεδο. Υπάρχουν άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι ο Μεγαλοπόδαρος όχι μόνο υπάρχει, αλλά είναι και ο βιβλικός Κάιν. Η απίστευτη αυτή θεωρία προέρχεται από μια αφήγηση του 1835 του David W. Patten, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι συνάντησε μια τριχωτή, δυσοίωνη φιγούρα στο Τενεσί. Η φιγούρα φέρεται πως αυτοσυστήθηκε ως ο Βιβλικός Κάιν και είπε πως ήταν καταδικασμένη να περιφέρεται στη Γη για πάντα. Επίσης, φέρεται πως ανέφερε ότι η μόνη του αποστολή ήταν να καταστρέψει ανθρώπινες ψυχές και ότι ήταν ένα άθλιο πλάσμα. Και κάπως έτσι προέκυψε νέος ο αστικός μύθος: η καταραμένη φιγούρα που περιφέρεται στα δάση, με το «ψευδώνυμο» Μεγαλοπόδαρος, είναι στην πραγματικότητα ο Κάιν. Το παράδοξο είναι πως σήμερα, αρκετοί εξακολουθούν να είναι πεπεισμένοι ότι ο Κάιν είναι ο Μεγαλοπόδαρος, κάτι που εντάθηκε μετα και από την έκδοση ενός βιβλίου του Spencer W. Kimball το 1969. Το βιβλίο, με τίτλο The Miracle of Forgiveness (σ.σ: το θαύμα της συγχώρεσης) περιείχε την αφήγηση του Patten, η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά ως επιστολή στη βιογραφία του το 1900.

Διαβάστε περισσότερα στο: www.ldsliving.com/is-cain-bigfoot-the-truth-behind-5-mormon-folklore-stories/s/64534

Το νεκροταφείο με τα 100 σκαλιά

Το Κοιμητήριο Carpenter στην κομητεία Clay της Ιντιάνα βρίσκεται στα μισά του δρόμου μεταξύ Terre Haute και Βραζιλίας. Είναι ένα τυπικό αμερικανικό νεκροταφείο, αλλά με μια μικρή παράδοξη λεπτομέρεια: το νεκροταφείο έχει μια σκάλα με 100 σκαλοπάτια που οδηγεί στην κορυφή ενός λόφου. Αυτό που πολλοί επισκέπτες μπορεί να μην γνωρίζουν είναι ότι πρέπει να μετρούν τα σκαλοπάτια καθώς ανεβαίνουν τη σκάλα. Φτάνοντας στην κορυφή, έχουν μετρήσει 100. Κατεβαίνοντας όμως, ο αριθμός είναι διαφορετικός. Οκ, αυτό είναι πολύ πιο ήπιο σε σχέση με άλλους αστικούς μύθους αλλά μην βιάζεστε, είμαστε ακόμα στην αρχή. Ο θρύλος θέλει οι επισκέπτες να ανεβαίνουν μετρώντας καθώς προχωρούν. Όταν φτάσουν στην κορυφή, θα πρέπει να γυρίσουν και να κοιτάξουν κάτω. Τότε, θα εμφανιστεί ένα φάντασμα (μερικοί ισχυρίζονται ότι είναι το φάντασμα του πρώτου επιστάτη του νεκροταφείου). Το φάντασμα θα δείξει στον επισκέπτη ένα όραμα που θα αποκαλύψει πως αυτός (ο επισκέπτης) θα πεθάνει. Κατεβαίνοντας ο επισκέπτης μετρά ξανά τα σκαλοπάτια. Αν τα βρει 100, όσα δηλαδή όταν ανέβηκε, τότε το φάντασμα του έδειξε λάθος. Αν όμως μετρήσει λιγότερα ή περισσότερα σκαλιά, τότε θα πεθάνει, όπως του έδειξε το φάντασμα. Υπάρχει επίσης η δοξασία πως αν ο επισκέπτης τα παρατήσει στα μισά και γυρίσει πίσω ή δεν μετρήσει τα βήματα, ένα αόρατο χέρι θα τον σπρώξει στο έδαφος, αφήνοντας ένα κόκκινο αποτύπωμα στο δέρμα του. Ε, καταλαβαίνετε, πως οι Αμερικανοί που τρελαίνονται για τέτοιες τρέλες έχουν κάνει το νεκροταφείο δημοφιλή προορισμό και τουριστική ατραξιόν.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://visitindiana.in.gov/blog/post/haunted-cemetery-in-indiana

Ο άνθρωπος με το καπέλο

Αν έχετε βιώσει επεισόδιο παράλυσης στον ύπνο σας, θα γνωρίζετε ότι η στιγμιαία αδυναμία να κινηθείτε είναι από τα πιο τρομακτικά πράγματα που μπορεί να άισθανθεί κάποιος. Φανταστείτε τώρα πως τη στιγμή αυτή της απόλυτης αδυναμίας σας, υπάρχει και κάποιος που σας πλησιάζει. Ο απόλυτος τρόμος! Η επιστήμη λέει ότι η παράλυση ύπνου συμβαίνει όταν το σώμα δεν καταφέρνει να κάνει ομαλή μετάβαση μεταξύ ύπνου και αφύπνισης, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του κύκλου REM. Υπάρχουν όμως και εκείνοι – οι περισσότεροι στις ΗΠΑ – που ορκίζονται πως η δική τους περίπτωση δεν έγκειται σε ιατρικά δεδομένα, αλλά η παράλυση που αισθάνθηκαν προερχόταν από τον Άνθρωπο με το Καπέλο. Το περίεργο με αυτόν τον αστικό μύθο -και ο λόγος που είναι από τους πλέον διαδεδομένους- είναι ότι οι περισσότεροι περιγράφουν το πλάσμα με τα ίδια χαρακτηριστικά: ψηλός, συμπαγής, σκοτεινός, στέκεται ή αιωρείται κοντά σε πόρτες και φοράει καπέλο και μακρύ παλτό. Ο Άνθρωπος με το Καπέλο δεν επιτίθεται ούτε αγγίζει όσους είναι παράλυτοι. Αντίθετα, απλώς στέκεται και παρακολουθεί. Άλλες φορές, μπορεί να αιωρείται πάνω από το τρομοκρατημένο άτομο. Η ιστορία του Άνθρωπου με το Καπέλο είναι σίγουρα ένας από τους πιο παράξενους θρύλους – αστικούς μύθους που υπάρχουν και δεν παύουν να επανέρχονται.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: https://en.wikipedia.org/wiki/Sleep_paralysis

Ο τρόμος του κλόουν

Εδώ τώρα, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά διότι από πάντα τους κλόουν ούτε να τους δω δεν ήθελα. Στην αμερικανική κουλτούρα ο κλόουν είναι συνδεδεμένος με σκοτεινά πράγματα, γι αυτό και ο Στέφεν Κινγκ, ο μετρ των μυθιστορημάτων τρόμου, έγραψε το It και έκανε τρελές πωλήσεις. Με τον φόβο να υπάρχει λοιπόν διάχυτο, στο Ιλινόις, το 1991 κυκλοφόρησαν φήμες πως ένας άντρας ντυμένος κλόουν, που οδηγούσε βαν, προσπαθούσε να δελεάσει παιδιά με χρήματα και γλυκά. Γονείς και παιδιά τρομοκρατήθηκαν, οπότε αυξήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας και τα σχολεία έστειλαν προειδοποιητικές επιστολές στα σπίτια των μαθητών. Οι κάτοικοι φοβήθηκαν ότι ο κλόουν ήταν κατά συρροή δολοφόνος ή μεταμφιεσμένος παιδεραστής. Η αστυνομία, που ήταν καθημερινά στους δρόμους ψάχνοντας τον κλόουν, συνειδητοποίησε κάποια στιγμή ότι όλο αυτό ήταν ένας μαζικός πανικός, το άμεσο αποτέλεσμα ενός νέου αστικού μύθου. Οι αρχές τελικά διαπίστωσαν ότι η δημοτικότητα της ταινίας In Living Color και ο πραγματικός φόβος για τον κατά συρροή δολοφόνο John Wayne Gacy είχαν γίνει ένα, δημιουργώντας ένα νέο είδος υστερίας που τροφοδοτούνταν από φήμες και τα διαρκή «ρεπορτάζ» των μέσων ενημέρωσης. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι πως ο τρόμος που προκαλούν οι Κλόουν ζουν και βασιλεύουν στην ιστορία των αμερικανικών αστικών θρύλων. Διαβάστε σχετικά: www.iheart.com/content/2022-10-26-this-is-illinois-creepiest-legend