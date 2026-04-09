Αμερικανικό εφετείο ακύρωσε την καταδίκη του πρώην Προέδρου της Ονδούρας Ερνάντες

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Αμερικανικό εφετείο ακύρωσε χθες Τετάρτη την καταδίκη και την ποινή κάθειρξης 45 ετών για διακίνηση ναρκωτικών σε βάρος του πρώην προέδρου της Ονδούρας Χουάν Ορλάντο Ερνάντες, στον οποίο είχε ήδη απονεμηθεί χάρη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στα τέλη της περασμένης χρονιάς, έκανε γνωστό η οικογένεια του ενδιαφερόμενου.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο κ. Ερνάντες, που άκουσε να του απαγγέλλεται η καταδίκη του από την αμερικανική δικαιοσύνη το 2024, αφού κυβέρνησε την Ονδούρα από το 2014 ως το 2022, έλαβε χάρη από τον αμερικανό πρόεδρο Τραμπ τον Νοέμβριο και βγήκε από τη φυλακή τον Δεκέμβριο. Ο ρεπουμπλικάνος ασκούσε τότε πίεση για να εκλεγεί στην προεδρία ο Νάσρι Ασφούρα· αυτός ο τελευταίος είναι μέλος του κόμματος στο οποίο ανήκει ο ως πρότινος εγκάθειρκτος πρώην ομόλογός του, άλλοτε μέντοράς του.

Το δικαστήριο «ακύρωσε την καταδίκη και την ποινή και διέταξε τον δικαστή Κέβιν Καστέλ να βάλει την υπόθεση στο αρχείο (…) Η καταδίκη ακυρώνεται εξ ολοκλήρου, οι κατηγορίες που ασκήθηκαν άδικα απορρίφθηκαν. Δεν υπάρχουν πλέον», δήλωσε στον Τύπο η Άνα Γκαρσία, η σύζυγος του πρώην αρχηγού του κράτους.

Το 2024, ο κ. Ερνάντες κρινόταν ένοχος για συνέργεια στη διακίνηση εκατοντάδων τόνων κοκαΐνης προς τις ΗΠΑ. Είχε εκδοθεί τον Απρίλιο του 2022, με απόφαση που είχε πάρει η Σιομάρα Κάστρο, η πρόεδρος της αριστεράς που τον είχε μόλις διαδεχθεί.

Ο Νάσρι Ασφούρα, ο οποίος εξελέγη τον Δεκέμβριο πρόεδρος της Ονδούρας, μιας από τις πιο φτωχές και πιο βίαιες χώρες στην κεντρική Αμερική, χαρακτηρίστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ «σύμμαχος» στον πόλεμο εναντίον αυτών που αποκαλεί «ναρκωκομμουνιστές».

 

